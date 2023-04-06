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https://sputnikarabic.ae/20230406/الجيش-الإسرائيلي-صفارات-الإنذار-تدوي-جنوب-إسرائيل-1075623982.html
الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي جنوب إسرائيل
الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي جنوب إسرائيل
دوت صفارات الإنذار، صباح اليوم الجمعة، في بلدتي كرميا ونتيف هعسارة على الحدود الشمالية مع قطاع غزة، مما يشير إلى قدوم صاروخ مجهول. 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T22:08+0000
2023-04-06T22:32+0000
إسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
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العالم العربي
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ووفقًا للجيش الإسرائيلي، تم تفعيل صفارات الإنذار في المناطق المفتوحة على طول الحدود مع غزة قبل وقت قصير.من جانبه، أفاد مراسل "سبوتنيك" بأن صفارات الإنذار دوت في سديروت ونير عام بمنطقة غلاف غزة. ولا توجد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار. وتأتي هذه الصفارات بينما قصفت سلاح الجو الإسرائيلي مواقع في قطاع غزة.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، اليوم، رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية تجاه الأراضي الإسرائيلية، حيث تم اعتراض 25 منها من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 قذائف داخل إسرائيل.حملت إسرائيل، حركة "حماس" المسؤولية عن إطلاق القذائف الصاروخية، من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية.ويأتي هذا التصعيد، في أعقاب الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى، قبل يومين، بعدما اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد، واعتدت على المصلين، الذين حاولت طردهم بقوة السلاح.وعقب هذه الأحداث، أطلق فلسطينيون 10 قذائف صاروخية من قطاع غزة، صوب المدن والبلدات الإسرائيلية في غلاف غزة.وردا على ذلك، قصفت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية، عدة مواقع للفصائل الفلسطينية، في جنوب ووسط قطاع غزة؛ دون وقوع إصابات.
https://sputnikarabic.ae/20230406/انطلاق-8-صواريخ-من-قطاع-غزة-في-الرشقة-الأولى-تجاه-البلدات-الإسرائيلية--1075624159.html
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إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, اشتباكات غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, اشتباكات غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي

الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي جنوب إسرائيل

22:08 GMT 06.04.2023 (تم التحديث: 22:32 GMT 06.04.2023)
© Sputnik . Abdallah AL Himedالدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب دمشق
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2023
© Sputnik . Abdallah AL Himed
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دوت صفارات الإنذار، صباح اليوم الجمعة، في بلدتي كرميا ونتيف هعسارة على الحدود الشمالية مع قطاع غزة، مما يشير إلى قدوم صاروخ مجهول.
ووفقًا للجيش الإسرائيلي، تم تفعيل صفارات الإنذار في المناطق المفتوحة على طول الحدود مع غزة قبل وقت قصير.
من جانبه، أفاد مراسل "سبوتنيك" بأن صفارات الإنذار دوت في سديروت ونير عام بمنطقة غلاف غزة.
ولا توجد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار. وتأتي هذه الصفارات بينما قصفت سلاح الجو الإسرائيلي مواقع في قطاع غزة.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، اليوم، رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية تجاه الأراضي الإسرائيلية، حيث تم اعتراض 25 منها من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 قذائف داخل إسرائيل.
الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2023
هيئة البث الإسرائيلي: اعتراض نحو 20 صاروخا استهدف سديروت ومستوطنات غلاف غزة
22:18 GMT
حملت إسرائيل، حركة "حماس" المسؤولية عن إطلاق القذائف الصاروخية، من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية.

ويأتي هذا التصعيد، في أعقاب الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى، قبل يومين، بعدما اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد، واعتدت على المصلين، الذين حاولت طردهم بقوة السلاح.

وعقب هذه الأحداث، أطلق فلسطينيون 10 قذائف صاروخية من قطاع غزة، صوب المدن والبلدات الإسرائيلية في غلاف غزة.

وردا على ذلك، قصفت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية، عدة مواقع للفصائل الفلسطينية، في جنوب ووسط قطاع غزة؛ دون وقوع إصابات.
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