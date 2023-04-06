https://sputnikarabic.ae/20230406/الجيش-الإسرائيلي-هاجمنا-نفقين-وموقعين-لإنتاج-الأسلحة-تابعين-لـحماس-1075623910.html
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا نفقين وموقعين لإنتاج الأسلحة تابعين لـ"حماس"
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا نفقين وموقعين لإنتاج الأسلحة تابعين لـ"حماس"
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، مهاجمة نفقين وموقعين لإنتاج الأسلحة تابعين لحركة المقاومة الإسلامية "حماس". 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T22:04+0000
2023-04-06T22:04+0000
2023-04-06T22:50+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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القدس – سبوتنيك. وقال متحدث الجيش الإسرائيلي، إن "جيش الدفاع هاجم نفقين وموقعين لإنتاج الأسلحة تابعين لمنظمة حماس الإرهابية".وأكد الجيش الإسرائيلي أن "حماس تتحمل مسؤولية ما حدث وستدفع ثمن الانتهاكات الأمنية ضد إسرائيل".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، اليوم، رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية تجاه الأراضي الإسرائيلية، حيث تم اعتراض 25 منها من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 قذائف داخل إسرائيل.حملت إسرائيل، حركة "حماس" المسؤولية عن إطلاق القذائف الصاروخية، من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية.ويأتي هذا التصعيد، في أعقاب الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى، قبل يومين، بعدما اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد، واعتدت على المصلين، الذين حاولت طردهم بقوة السلاح.وعقب هذه الأحداث، أطلق فلسطينيون 10 قذائف صاروخية من قطاع غزة، صوب المدن والبلدات الإسرائيلية في غلاف غزة.وردا على ذلك، قصفت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية، عدة مواقع للفصائل الفلسطينية، في جنوب ووسط قطاع غزة؛ دون وقوع إصابات.
https://sputnikarabic.ae/20230406/انطلاق-8-صواريخ-من-قطاع-غزة-في-الرشقة-الأولى-تجاه-البلدات-الإسرائيلية--1075624159.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا نفقين وموقعين لإنتاج الأسلحة تابعين لـ"حماس"
22:04 GMT 06.04.2023 (تم التحديث: 22:50 GMT 06.04.2023) تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، مهاجمة نفقين وموقعين لإنتاج الأسلحة تابعين لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".
القدس – سبوتنيك
. وقال متحدث الجيش الإسرائيلي، إن "جيش الدفاع هاجم نفقين وموقعين لإنتاج الأسلحة تابعين لمنظمة حماس الإرهابية".
وأكد الجيش الإسرائيلي أن "حماس تتحمل مسؤولية ما حدث وستدفع ثمن الانتهاكات الأمنية ضد إسرائيل".
وكان الجيش الإسرائيلي
قد أعلن، اليوم، رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية تجاه الأراضي الإسرائيلية، حيث تم اعتراض 25 منها من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 قذائف داخل إسرائيل.
حملت إسرائيل، حركة "حماس" المسؤولية عن إطلاق القذائف الصاروخية، من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية.
ويأتي هذا التصعيد، في أعقاب الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى
، قبل يومين، بعدما اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد، واعتدت على المصلين، الذين حاولت طردهم بقوة السلاح.
وعقب هذه الأحداث، أطلق فلسطينيون 10 قذائف صاروخية من قطاع غزة، صوب المدن والبلدات الإسرائيلية في غلاف غزة.
وردا على ذلك، قصفت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية، عدة مواقع للفصائل الفلسطينية، في جنوب ووسط قطاع غزة؛ دون وقوع إصابات.