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https://sputnikarabic.ae/20230406/الجيش-الإسرائيلي-يحمل-حركة-حماس-مسؤولية-إطلاق-الصواريخ-من-لبنان-1075617638.html
الجيش الإسرائيلي يحمل حركة "حماس" مسؤولية إطلاق الصواريخ من لبنان
الجيش الإسرائيلي يحمل حركة "حماس" مسؤولية إطلاق الصواريخ من لبنان
حمل الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، حركة "حماس" المسؤولية عن إطلاق القذائف الصاروخية، من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية؛ مشيرًا إلى بحث إمكانية تورط إيران في... 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T17:32+0000
2023-04-06T17:32+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "الحكومة اللبنانية تتحمل المسؤولية، عندما أطلق من داخل أراضيها قذائف صاروخية نحو إسرائيل".وأضاف "إطلاق تلك القذائف يعتبر حدثا خطيرا. الحديث عن حدث متعدد الجبهات؛ لكن الفاعل والجهة التي أطلقت القذائف الصاروخية، هي حركة حماس من لبنان".وتابع "نحن نفحص أيضًا إمكانية لتورط إيران في هذا الحادث. وجيش الدفاع موجود في حالة جاهزية كبيرة. نسبة اعتراض الصواريخ اليوم، تدلل على تلك الجاهزية".وأردف "حماس أطلقت، الليلة الماضية، قذائف أرض – جو، أسفرت عن تفعيل إنذارات في منطقة غلاف غزة".وواصل "نحملها المسؤولية عن تلك الأحداث. ولا نتسامح مع هذه الأعمال، بعض النظر عن عدم إطلاق تلك القذائف نحو الأراضي الإسرائيلية. يترأس وزير الدفاع، في هذه الساعة، جلسة لتقييم الوضع".من جانب آخر، أفاد موقع موقع "واللا" الإسرائيلي بأن الخارجية الإسرائيلية، أبلغت سفراءها في الدول الأجنبية عن نيتها الرد على الهجوم الصاروخي من جنوب لبنان.وبحسب الموقع الإسرائيلي، فقد "بعثت الخارجية الإسرائيلية رسائل في الساعة الأخيرة لسفرائها في الدول الأجنبية، عن نيتها الرد على الهجوم الصاروخي من لبنان؛ وأن على سفراءها الاستعداد لتفسير الرد الإسرائيلي للدول التي يعملون فيها".في سياق متصل، أعلن الجيش اللبناني، في بيان أن "وحدة من الجيش عثرت على منصات صواريخ وعدد من الصواريخ المعدّة للإطلاق في محيط بلدتَي زبقين والقليلة، ويجري العمل على تفكيكها"؛ وذلك في أعقاب إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان تجاه إسرائيل".في الوقت نفسه، ذكرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" أن عدة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، بعد ظهر اليوم؛ مشيرةً إلى أن الجيش الإسرائيلي أبلغها، أنه فعل نظام القبة الحديدية، ردًا على ذلك، وأن الوضع الحالي خطير للغاية.وأصدرت وزارة الخارجية اللبنانية بيانا، أكدت فيه، أن لبنان "يبدي استعداده للتعاون مع قوات حفظ السلام في جنوب لبنان، واتخاذ الإجراءات المناسبة لعودة الهدوء والاستقرار؛ ويحذر من نوايا إسرائيل التصعيدية، التي تهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق، رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية تجاه الأراضي الإسرائيلية، حيث تم اعتراض 25 منها من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 قذائف داخل إسرائيل.ويرأس رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، اجتماعا أمنيا رفيع المستوى، لمتابعة التطورات، وتقييم الوضع في شمال إسرائيل.ويأتي هذا التصعيد، في أعقاب الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى، قبل يومين، بعدما اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد، واعتدت على المصلين، الذين حاولت طردهم بقوة السلاح.وعقب هذه الأحداث، أطلق فلسطينيون 10 قذائف صاروخية من قطاع غزة، صوب المدن والبلدات الإسرائيلية في غلاف غزة.وردا على ذلك، قصفت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية، عدة مواقع للفصائل الفلسطينية، في جنوب ووسط قطاع غزة؛ دون وقوع إصابات.
https://sputnikarabic.ae/20230406/إطلاق-34-قذيفة-صاروخية-من-لبنان-باتجاه-الأراضي-الإسرائيلية-1075611268.html
https://sputnikarabic.ae/20230406/الجيش-الإسرائيلي-سنحدد-زمان-ومكان-الرد-على-الصواريخ-اللبنانية-1075615757.html
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لبنان, إسرائيل, حركة حماس, إيران, العالم, العالم العربي, الأخبار
لبنان, إسرائيل, حركة حماس, إيران, العالم, العالم العربي, الأخبار

الجيش الإسرائيلي يحمل حركة "حماس" مسؤولية إطلاق الصواريخ من لبنان

17:32 GMT 06.04.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي ينسف منزل فلسطيني في الخليل ويشرع في حملة اعتقالات
الجيش الإسرائيلي ينسف منزل فلسطيني في الخليل ويشرع في حملة اعتقالات - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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حمل الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، حركة "حماس" المسؤولية عن إطلاق القذائف الصاروخية، من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية؛ مشيرًا إلى بحث إمكانية تورط إيران في الحادث.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "الحكومة اللبنانية تتحمل المسؤولية، عندما أطلق من داخل أراضيها قذائف صاروخية نحو إسرائيل".

وأضاف "إطلاق تلك القذائف يعتبر حدثا خطيرا. الحديث عن حدث متعدد الجبهات؛ لكن الفاعل والجهة التي أطلقت القذائف الصاروخية، هي حركة حماس من لبنان".
وتابع "نحن نفحص أيضًا إمكانية لتورط إيران في هذا الحادث. وجيش الدفاع موجود في حالة جاهزية كبيرة. نسبة اعتراض الصواريخ اليوم، تدلل على تلك الجاهزية".

وأردف "حماس أطلقت، الليلة الماضية، قذائف أرض – جو، أسفرت عن تفعيل إنذارات في منطقة غلاف غزة".

وواصل "نحملها المسؤولية عن تلك الأحداث. ولا نتسامح مع هذه الأعمال، بعض النظر عن عدم إطلاق تلك القذائف نحو الأراضي الإسرائيلية. يترأس وزير الدفاع، في هذه الساعة، جلسة لتقييم الوضع".

من جانب آخر، أفاد موقع موقع "واللا" الإسرائيلي بأن الخارجية الإسرائيلية، أبلغت سفراءها في الدول الأجنبية عن نيتها الرد على الهجوم الصاروخي من جنوب لبنان.
منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2023
إطلاق 34 قذيفة صاروخية من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية
14:39 GMT
وبحسب الموقع الإسرائيلي، فقد "بعثت الخارجية الإسرائيلية رسائل في الساعة الأخيرة لسفرائها في الدول الأجنبية، عن نيتها الرد على الهجوم الصاروخي من لبنان؛ وأن على سفراءها الاستعداد لتفسير الرد الإسرائيلي للدول التي يعملون فيها".

في سياق متصل، أعلن الجيش اللبناني، في بيان أن "وحدة من الجيش عثرت على منصات صواريخ وعدد من الصواريخ المعدّة للإطلاق في محيط بلدتَي زبقين والقليلة، ويجري العمل على تفكيكها"؛ وذلك في أعقاب إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان تجاه إسرائيل".

في الوقت نفسه، ذكرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" أن عدة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، بعد ظهر اليوم؛ مشيرةً إلى أن الجيش الإسرائيلي أبلغها، أنه فعل نظام القبة الحديدية، ردًا على ذلك، وأن الوضع الحالي خطير للغاية.

وأصدرت وزارة الخارجية اللبنانية بيانا، أكدت فيه، أن لبنان "يبدي استعداده للتعاون مع قوات حفظ السلام في جنوب لبنان، واتخاذ الإجراءات المناسبة لعودة الهدوء والاستقرار؛ ويحذر من نوايا إسرائيل التصعيدية، التي تهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين".
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2023
الجيش الإسرائيلي: سنحدد زمان ومكان الرد على الصواريخ اللبنانية
16:15 GMT
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق، رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية تجاه الأراضي الإسرائيلية، حيث تم اعتراض 25 منها من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 قذائف داخل إسرائيل.

ويرأس رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، اجتماعا أمنيا رفيع المستوى، لمتابعة التطورات، وتقييم الوضع في شمال إسرائيل.

ويأتي هذا التصعيد، في أعقاب الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى، قبل يومين، بعدما اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد، واعتدت على المصلين، الذين حاولت طردهم بقوة السلاح.

وعقب هذه الأحداث، أطلق فلسطينيون 10 قذائف صاروخية من قطاع غزة، صوب المدن والبلدات الإسرائيلية في غلاف غزة.

وردا على ذلك، قصفت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية، عدة مواقع للفصائل الفلسطينية، في جنوب ووسط قطاع غزة؛ دون وقوع إصابات.
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