https://sputnikarabic.ae/20230406/الجيش-الإسرائيلي-يشن-غارات-جوية-على-موقع-غرب-المحافظة-الوسطى-بقطاع-غزة-1075580780.html
الجيش الإسرائيلي يشن غارات جوية على موقع غرب المحافظة الوسطى بقطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يشن غارات جوية على موقع غرب المحافظة الوسطى بقطاع غزة
شن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، غارات جوية على موقع غرب المحافظة الوسطى بقطاع غزة. 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T02:04+0000
2023-04-06T02:04+0000
2023-04-06T02:57+0000
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت موقعاً للمقاومة بالمحافظة الوسطى لقطاع غزة.وأضاف المراسل بأن زوارق حربية إسرائيلية تطلق النار تجاه مراكب الصيادين وتطلق قنابل صوتية في عرض بحر بيت لاهيا شمال قطاع غزة.ومساء أمس الأربعاء، اقتحمت القوات الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية، لليوم الثاني على التوالي، وأطلقت وابلا من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، من أجل إخلاء المسجد ومنع المصلين من الاعتكاف فيه.وشهد المسجد الأقصى اندلاع مواجهات بين المصلين المسلمين المرابطين فيه والقوات الإسرائيلية التي حاولت طردهم بقوة السلاح، وحاصرتهم في المسجد القبلي واستخدمت قنابل الغاز والصوت ضدهم ما أوقع عشرات الإصابات.واقتحم 110 مستوطنين، الأربعاء، باحات المسجد الأقصى من باب المغاربة، بحماية معززة من الشرطة الإسرائيلية، في أول أيام عيد الفصح التوراتي.وفرضت الشرطة الإسرائيلية قيوداً، منذ فجر اليوم، على دخول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى، حيث سمحت لمن تزيد أعمارهم على 50 عاماً ببلوغه، بينما حرمت من هم دون هذا السن من الرجال من الصلاة والرباط والاعتكاف فيه.
https://sputnikarabic.ae/20230406/-المقاومة-الفلسطينية-في-قطاع-غزة-تطلق-المضادات-الأرضية-للتصدي-للغارات-الإسرائيلية-1075580874.html
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العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
الجيش الإسرائيلي يشن غارات جوية على موقع غرب المحافظة الوسطى بقطاع غزة
02:04 GMT 06.04.2023 (تم التحديث: 02:57 GMT 06.04.2023) تابعنا عبر
حصري
شن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، غارات جوية على موقع غرب المحافظة الوسطى بقطاع غزة.
وأفاد مراسل "سبوتنيك
" بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت موقعاً للمقاومة بالمحافظة الوسطى لقطاع غزة.
وأضاف المراسل بأن زوارق حربية إسرائيلية تطلق النار تجاه مراكب الصيادين وتطلق قنابل صوتية في عرض بحر بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
ومساء أمس الأربعاء، اقتحمت القوات الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى
في القدس الشرقية، لليوم الثاني على التوالي، وأطلقت وابلا من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، من أجل إخلاء المسجد ومنع المصلين من الاعتكاف فيه.
وشهد المسجد الأقصى اندلاع مواجهات
بين المصلين المسلمين المرابطين فيه والقوات الإسرائيلية التي حاولت طردهم بقوة السلاح، وحاصرتهم في المسجد القبلي واستخدمت قنابل الغاز والصوت ضدهم ما أوقع عشرات الإصابات.
واقتحم 110 مستوطنين، الأربعاء، باحات المسجد الأقصى من باب المغاربة، بحماية معززة من الشرطة الإسرائيلية، في أول أيام عيد الفصح التوراتي.
وفرضت الشرطة الإسرائيلية
قيوداً، منذ فجر اليوم، على دخول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى، حيث سمحت لمن تزيد أعمارهم على 50 عاماً ببلوغه، بينما حرمت من هم دون هذا السن من الرجال من الصلاة والرباط والاعتكاف فيه.