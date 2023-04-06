https://sputnikarabic.ae/20230406/الجيش-الإسرائيلي-يقصف-أطراف-بلدة-القليلة-جنوب-لبنان-ردا-على-إطلاق-صواريخ-باتجاه-الجليل-1075602587.html
الجيش الإسرائيلي يقصف أطراف بلدة القليلة جنوب لبنان ردا على إطلاق صواريخ باتجاه الجليل
الجيش الإسرائيلي يقصف أطراف بلدة القليلة جنوب لبنان ردا على إطلاق صواريخ باتجاه الجليل
قصف الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، "بالمدفعيّة الثقيلة أطراف بلدة القليلة في جنوب لبنان"، ردا على إطلاق الصواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل. 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T12:29+0000
2023-04-06T12:29+0000
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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "هناك قصف مدفعي للجيش الإسرائيلي على جنوب لبنان"، بعد وابل من الصواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل.من جهتها، أعلنت هيئة المطارات في إسرائيل، "إغلاق المجال الجوي الشمالي، بما في ذلك حيفا وروش بينا ومهبط طائرات مجيدو، أمام الرحلات الجوية المدنية، بعد الغارات الجوية على الجليل الغربي.يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، اعتراض مجموعة الدفاع الجوي لصواريخ أطلقت من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وذلك عقب التقرير الأولي بشأن صفارات الإنذار التي دقتدوت في بلدة شلومي وموشاف بيتزيت.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار, العالم
الجيش الإسرائيلي يقصف أطراف بلدة القليلة جنوب لبنان ردا على إطلاق صواريخ باتجاه الجليل
12:29 GMT 06.04.2023 (تم التحديث: 12:39 GMT 06.04.2023) تابعنا عبر
يتبع
قصف الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، "بالمدفعيّة الثقيلة أطراف بلدة القليلة في جنوب لبنان"، ردا على إطلاق الصواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "هناك قصف مدفعي للجيش الإسرائيلي على جنوب لبنان"، بعد وابل من الصواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل.
من جهتها، أعلنت هيئة المطارات في إسرائيل، "إغلاق المجال الجوي الشمالي، بما في ذلك حيفا وروش بينا ومهبط طائرات مجيدو، أمام الرحلات الجوية المدنية، بعد الغارات الجوية على الجليل الغربي.
يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، اعتراض مجموعة الدفاع الجوي لصواريخ أطلقت من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وذلك عقب التقرير الأولي بشأن صفارات الإنذار التي دقتدوت في بلدة شلومي وموشاف بيتزيت.