https://sputnikarabic.ae/20230406/الجيش-اللبناني-يعثر-على-صواريخ-معدة-للإطلاق-يقوم-بتفكيكها-1075617375.html
الجيش اللبناني يعثر على صواريخ معدة للإطلاق ويقوم بتفكيكها... صور
الجيش اللبناني يعثر على صواريخ معدة للإطلاق ويقوم بتفكيكها... صور
أعلن الجيش اللبناني، اليوم الخميس، العثور على منصات صواريخ وعدد من الصواريخ المعدّة للإطلاق في محيط بلدتي زبقين والقليلة، ويجري العمل على تفكيكها. 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T17:23+0000
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ونشر الجيش اللبناني، عبر حسابه على "تويتر"، صورا لمنصات الصواريخ التي تم اكتشافها.كما أفاد الجيش اللبناني في تغريدة أخرى له، بأن "عددا من الصواريخ تم إطلاقها من محيط بلدات القليلة والمعلية وزبقين في قضاء صور باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة".وأضاف انه يقوم بتسيير دوريات في المنطقة، وذلك بالتنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل".وكانت قوات اليونيفيل "قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان"، قالت إن الوضع الحالي "خطير للغاية"، وحثت على ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد، وذلك بعد إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل.وصرح مسؤول في الجيش الإسرائيلي، بأن بلاده ستقرر مكان وزمان ردها على الصواريخ اللبنانية.وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل، مشيرًا إلى أنه تم اعتراض 25 منها.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "في أعقاب تفعيل صافرات الإنذار في منطقة الجليل الغربي واستنادًا إلى تحقيق أولي، تم رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية تجاه الأراضي الإسرائيلية".وأضاف "تم اعتراض 25 منها من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 قذائف داخل السيادة الإسرائيلية".وتابع "الـ 4 الصواريخ الأخرى لا يزال تحديد مكانها جاري الفحص".وتعرضت المستوطنات الشمالية في إسرائيل، اليوم الخميس، لهجوم صاروخي مكثف، مصدره الأراضي اللبنانية، في حدث وصفته وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه "الأخطر" منذ حرب لبنان الثانية.ويأتي هذا التصعيد، في أعقاب الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى قبل يومين، بعدما اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد، واعتدت على المصلين، الذين حاولت طردهم بقوة السلاح.
https://sputnikarabic.ae/20230406/الجيش-الإسرائيلي-يحمل-حركة-حماس-مسؤولية-إطلاق-الصواريخ-من-لبنان-1075617638.html
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لبنان, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
لبنان, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الجيش اللبناني يعثر على صواريخ معدة للإطلاق ويقوم بتفكيكها... صور
17:23 GMT 06.04.2023 (تم التحديث: 17:37 GMT 06.04.2023) تابعنا عبر
أعلن الجيش اللبناني، اليوم الخميس، العثور على منصات صواريخ وعدد من الصواريخ المعدّة للإطلاق في محيط بلدتي زبقين والقليلة، ويجري العمل على تفكيكها.
ونشر الجيش اللبناني، عبر حسابه على "تويتر"، صورا لمنصات الصواريخ التي تم اكتشافها.
كما أفاد الجيش اللبناني في تغريدة أخرى له، بأن "عددا من الصواريخ تم إطلاقها من محيط بلدات القليلة والمعلية وزبقين في قضاء صور باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأضاف انه يقوم بتسيير دوريات في المنطقة، وذلك بالتنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل".
وكانت قوات اليونيفيل "قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان"، قالت إن الوضع الحالي "خطير للغاية"، وحثت على ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد
، وذلك بعد إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل.
وصرح مسؤول في الجيش الإسرائيلي، بأن بلاده ستقرر مكان وزمان ردها
على الصواريخ اللبنانية.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية
من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل، مشيرًا إلى أنه تم اعتراض 25 منها.
وقال
الجيش الإسرائيلي في بيان له: "في أعقاب تفعيل صافرات الإنذار في منطقة الجليل الغربي واستنادًا إلى تحقيق أولي، تم رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية تجاه الأراضي الإسرائيلية".
وأضاف "تم اعتراض 25 منها من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 قذائف داخل السيادة الإسرائيلية".
وتابع "الـ 4 الصواريخ الأخرى لا يزال تحديد مكانها جاري الفحص".
وتعرضت المستوطنات الشمالية في إسرائيل
، اليوم الخميس، لهجوم صاروخي مكثف، مصدره الأراضي اللبنانية، في حدث وصفته وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه "الأخطر" منذ حرب لبنان الثانية.
ويأتي هذا التصعيد، في أعقاب الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى قبل يومين، بعدما اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد، واعتدت على المصلين، الذين حاولت طردهم بقوة السلاح.