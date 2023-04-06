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Позиции мобилизованных из Калужской области в Южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230406/الخارجية-الروسية-تصريحات-الغرب-بأن-العقوبات-لا-تتعلق-بـالغذاء-لا-تدعمها-الأفعال-1075581970.html
الخارجية الروسية: تصريحات الغرب بأن العقوبات لا تتعلق بـ"الغذاء" لا تدعمها الأفعال
الخارجية الروسية: تصريحات الغرب بأن العقوبات لا تتعلق بـ"الغذاء" لا تدعمها الأفعال
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أن تصريحات واشنطن وبروكسل ولندن بأن عقوباتها ضد روسيا، لا تتعلق بالغذاء والأسمدة يجب أن تدعمها الأفعال، في حين... 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T03:46+0000
2023-04-06T03:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية
إسطنبول
أخبار أوكرانيا
روسيا
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وقال فيرشينين، الأربعاء في مقابلة مع قناة "آر تي" الروسية، ردا على سؤال، حول تنفيذ صفقة الحبوب: "صدرت تصريحات في العواصم التي أوجزها، في واشنطن وبروكسل ولندن، زعموا أن عقوباتهم ضد روسيا لا تؤثر على الأغذية والأسمدة. أود أن تكون هذه التصريحات مدعومة بالأفعال ، ما دامت غير مدعمة بأفعال".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكد خلال المؤتمر البرلماني الدولي "روسيا - أفريقيا في عالم متعدد الأقطاب"، أن موسكو تصر على تنفيذ جميع نقاط "صفقة الحبوب" بما في ذلك الجزء المتعلق برفع القيود المفروضة على المنتجات والأسمدة الروسية، مشدداً في الوقت ذاته، على ضرورة إرسال الحبوب للدول الأفريقية والتي تتلقى اليوم 3 بالمئة فقط من إجمالي حجم الحبوب المصدرة، وليس للدول الغنية.مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أشار في وقت سابق في رسالته إلى نائب الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث إلى أن روسيا لا تعترض على تمديد مبادرة حبوب البحر الأسود لمدة 60 يوما - حتى 18 أيار/ مايو 2023.ووقعت كل من روسيا وأوكرانيا بشكل منفصل وثيقتين مع تركيا والأمم المتحدة، في 22 تموز/يوليو 2022، حول تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود إلى العالم، وإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.وتنص الاتفاقية على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا، كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.ويتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول الإشراف على تطبيق الاتفاق الدولي تنسيق حركة السفن.
https://sputnikarabic.ae/20230322/الدفاع-الروسية-مباحثات-بين-شويغو-ونظيره-التركي-نوقشت-خلالها-صفقة-الحبوب-وملفي-سوريا-وقره-باغ-1075046196.html
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الخارجية الروسية, إسطنبول, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
الخارجية الروسية, إسطنبول, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم

الخارجية الروسية: تصريحات الغرب بأن العقوبات لا تتعلق بـ"الغذاء" لا تدعمها الأفعال

03:46 GMT 06.04.2023
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أن تصريحات واشنطن وبروكسل ولندن بأن عقوباتها ضد روسيا، لا تتعلق بالغذاء والأسمدة يجب أن تدعمها الأفعال، في حين أن هذا ليس هو الحال.
موسكو - سبوتنيك. وقال فيرشينين، الأربعاء في مقابلة مع قناة "آر تي" الروسية، ردا على سؤال، حول تنفيذ صفقة الحبوب: "صدرت تصريحات في العواصم التي أوجزها، في واشنطن وبروكسل ولندن، زعموا أن عقوباتهم ضد روسيا لا تؤثر على الأغذية والأسمدة. أود أن تكون هذه التصريحات مدعومة بالأفعال ، ما دامت غير مدعمة بأفعال".
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
الدفاع الروسية: شويغو ونظيره التركي يبحثان هاتفيا "صفقة الحبوب" وملفي سوريا وقره باغ
22 مارس, 16:53 GMT
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكد خلال المؤتمر البرلماني الدولي "روسيا - أفريقيا في عالم متعدد الأقطاب"، أن موسكو تصر على تنفيذ جميع نقاط "صفقة الحبوب" بما في ذلك الجزء المتعلق برفع القيود المفروضة على المنتجات والأسمدة الروسية، مشدداً في الوقت ذاته، على ضرورة إرسال الحبوب للدول الأفريقية والتي تتلقى اليوم 3 بالمئة فقط من إجمالي حجم الحبوب المصدرة، وليس للدول الغنية.
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أشار في وقت سابق في رسالته إلى نائب الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث إلى أن روسيا لا تعترض على تمديد مبادرة حبوب البحر الأسود لمدة 60 يوما - حتى 18 أيار/ مايو 2023.
ووقعت كل من روسيا وأوكرانيا بشكل منفصل وثيقتين مع تركيا والأمم المتحدة، في 22 تموز/يوليو 2022، حول تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود إلى العالم، وإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.
وتنص الاتفاقية على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا، كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
ويتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول الإشراف على تطبيق الاتفاق الدولي تنسيق حركة السفن.
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Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:04 GMT
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