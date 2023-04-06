https://sputnikarabic.ae/20230406/الداخلية-الروسية-تؤكد-مقتل-ثلاثة-من-أفراد-الشرطة-في-إنغوشيا---1075596094.html
الداخلية الروسية تؤكد مقتل ثلاثة من أفراد الشرطة في إنغوشيا
الداخلية الروسية تؤكد مقتل ثلاثة من أفراد الشرطة في إنغوشيا
أكدت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الخميس، مقتل ثلاثة من أفراد الشرطة في إنغوشيا، وفقا للموقع الإلكتروني للوزارة. 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T09:42+0000
2023-04-06T09:42+0000
2023-04-06T09:42+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في البيان: "في ليلة 5-6 أبريل/ نيسان، أثناء أداء مهامهم في منطقة مالغوبيك بجمهورية إنغوشيا، قُتل ثلاثة من عناصر وزارة الداخلية الروسية ... تعرب قيادة وأفراد وزارة الداخلية الروسية عن عميق تعازيها لأسر وأقرباء الزملاء القتلى".وكان قد أعلن مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق من اليوم، مقتل ثلاثة من ضباط الشرطة وإصابة ثمانية آخرين خلال عملية لمكافحة الإرهاب في إنغوشيا.أفاد مصدر باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في جمهورية أنغوشيا، بوقوع اشتباك بين قوات الأمن ومجموعة مسلحة في منطقة مالغوبيك في جمهورية إنغوشيا جنوب روسيا الليلة الماضية.وفي 27 مارس الماضي، أطلق مجهولون النار من أسلحة آلية على نقطة لشرطة المرور على حدود إنغوشيا وأوسيتيا الشمالية، ما أدى إلى إصابة شرطيين. وفي اليوم التالي، تم العثور في مدينة كارابولاك على جثة أحد المهاجمين المفترضين مع أثر الإصابة بأعيرة نارية.
https://sputnikarabic.ae/20230406/مصدر-لسبوتنيك-مقتل-ثلاثة-ضباط-من-الشرطة-خلال-عملية-لمكافحة-الإرهاب-في-إنغوشيا-1075587788.html
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روسيا
الداخلية الروسية تؤكد مقتل ثلاثة من أفراد الشرطة في إنغوشيا
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أكدت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الخميس، مقتل ثلاثة من أفراد الشرطة في إنغوشيا، وفقا للموقع الإلكتروني للوزارة.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في البيان: "في ليلة 5-6 أبريل/ نيسان، أثناء أداء مهامهم في منطقة مالغوبيك بجمهورية إنغوشيا، قُتل ثلاثة من عناصر وزارة الداخلية الروسية ... تعرب قيادة وأفراد وزارة الداخلية الروسية عن عميق تعازيها لأسر وأقرباء الزملاء القتلى".
وكان قد أعلن مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق من اليوم، مقتل ثلاثة من ضباط الشرطة وإصابة ثمانية آخرين خلال عملية لمكافحة الإرهاب في إنغوشيا.
وقال المصدر لوكالة سبوتنيك: "قُتل ثلاثة من ضباط الشرطة وأصيب ثمانية آخرون بدرجات متفاوتة من الخطورة، خلال الاشتباكات".
أفاد مصدر باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في جمهورية أنغوشيا، بوقوع اشتباك بين قوات الأمن ومجموعة مسلحة في منطقة مالغوبيك في جمهورية إنغوشيا جنوب روسيا الليلة الماضية.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": إن "السلطات تلقت خلال إجراء عملية لمكافحة الإرهاب، معلومات عن موقع تواجد مسلحين في قرية زيازيكوف- يورت، بمنطقة مالغوبيك، مضيفا أنه، أبدى المسلحون مقاومة وأطلقوا النار على رجال الأمن ..".
وفي 27 مارس الماضي، أطلق مجهولون النار من أسلحة آلية على نقطة لشرطة المرور على حدود إنغوشيا وأوسيتيا الشمالية، ما أدى إلى إصابة شرطيين. وفي اليوم التالي، تم العثور في مدينة كارابولاك على جثة أحد المهاجمين المفترضين مع أثر الإصابة بأعيرة نارية.