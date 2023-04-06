https://sputnikarabic.ae/20230406/الدوما-الروسي-لا-نرفض-التسوية-الدبلوماسية-للصراع-الأوكراني-لكن-يجب-مراعاة-عدة-شروط-1075592547.html
الدوما الروسي: لا نرفض التسوية الدبلوماسية للصراع الأوكراني لكن يجب مراعاة عدة شروط
الدوما الروسي: لا نرفض التسوية الدبلوماسية للصراع الأوكراني لكن يجب مراعاة عدة شروط
صرح رئيس لجنة "الدوما" للشؤون الدولية، ليونيد سلوتسكي، اليوم الخميس، بأن بلاده لا ترفض إمكانية التوصل إلى تسوية دبلوماسية للصراع الأوكراني ولكن مع الأخذ في... 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T09:00+0000
2023-04-06T09:00+0000
2023-04-06T09:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وكتب سلوتسكي، على تلغرام: "روسيا لا ترفض إمكانية التوصل إلى تسوية دبلوماسية للصراع الأوكراني".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد سابقا، أن روسيا منفتحة على التسوية السياسية والدبلوماسية للأزمة الأوكرانية.وقال بوتين في مقال لصحيفة "الشعب" الصينية: "روسيا منفتحة على تسوية سياسية دبلوماسية للأزمة الأوكرانية. ومع ذلك، في أبريل 2022، لم ننه محادثات السلام بأي حال من الأحوال".وتابع: "في الوقت نفسه، فإن الأزمة في أوكرانيا التي أثارها الغرب وأشعلها بجد هي الأكثر إشراقا اليوم، ولكنها ليست بأي حال من الأحوال المظهر الوحيد للنوايا للحفاظ على الهيمنة على الساحة الدولية ونظام عالمي أحادي القطب".
https://sputnikarabic.ae/20230406/المدفعية-الروسية-تحبط-3-محاولات-لتناوب-وحدات-الجيش-الأوكراني-1075582636.html
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روسيا
الدوما الروسي: لا نرفض التسوية الدبلوماسية للصراع الأوكراني لكن يجب مراعاة عدة شروط
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صرح رئيس لجنة "الدوما" للشؤون الدولية، ليونيد سلوتسكي، اليوم الخميس، بأن بلاده لا ترفض إمكانية التوصل إلى تسوية دبلوماسية للصراع الأوكراني ولكن مع الأخذ في الاعتبار "الحقائق الإقليمية".
موسكو - سبوتنيك. وكتب سلوتسكي، على تلغرام: "روسيا لا ترفض إمكانية التوصل إلى تسوية دبلوماسية للصراع الأوكراني".
وتابع سلوتسكي مشددا: "لكن أي مفاوضات ممكنة بشرط تجريد نظام كييف من السلاح، ومع مراعاة تغيير الواقع الإقليمي بعد دخول الأقاليم الجديدة إلى روسيا".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد سابقا، أن روسيا منفتحة على التسوية السياسية والدبلوماسية للأزمة الأوكرانية.
وقال بوتين في مقال لصحيفة "الشعب" الصينية
: "روسيا منفتحة على تسوية سياسية دبلوماسية للأزمة الأوكرانية. ومع ذلك، في أبريل 2022، لم ننه محادثات السلام بأي حال من الأحوال".
وأضاف أن: "مستقبل عملية السلام يعتمد فقط على الاستعداد لإجراء محادثة جادة، مع مراعاة الحقائق الجيوسياسية الحالية. ولسوء الحظ، فإن المطالب النهائية الموجهة إلى روسيا تتحدث فقط عن العزلة عن مثل هذه الحقائق وعدم الاهتمام بإيجاد مخرج من الوضع الحالي".
وتابع: "في الوقت نفسه، فإن الأزمة في أوكرانيا التي أثارها الغرب وأشعلها بجد هي الأكثر إشراقا اليوم، ولكنها ليست بأي حال من الأحوال المظهر الوحيد للنوايا للحفاظ على الهيمنة على الساحة الدولية ونظام عالمي أحادي القطب".