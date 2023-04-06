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Позиции мобилизованных из Калужской области в Южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230406/الدوما-الروسي-لا-نرفض-التسوية-الدبلوماسية-للصراع-الأوكراني-لكن-يجب-مراعاة-عدة-شروط-1075592547.html
الدوما الروسي: لا نرفض التسوية الدبلوماسية للصراع الأوكراني لكن يجب مراعاة عدة شروط
الدوما الروسي: لا نرفض التسوية الدبلوماسية للصراع الأوكراني لكن يجب مراعاة عدة شروط
صرح رئيس لجنة "الدوما" للشؤون الدولية، ليونيد سلوتسكي، اليوم الخميس، بأن بلاده لا ترفض إمكانية التوصل إلى تسوية دبلوماسية للصراع الأوكراني ولكن مع الأخذ في... 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T09:00+0000
2023-04-06T09:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وكتب سلوتسكي، على تلغرام: "روسيا لا ترفض إمكانية التوصل إلى تسوية دبلوماسية للصراع الأوكراني".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد سابقا، أن روسيا منفتحة على التسوية السياسية والدبلوماسية للأزمة الأوكرانية.وقال بوتين في مقال لصحيفة "الشعب" الصينية: "روسيا منفتحة على تسوية سياسية دبلوماسية للأزمة الأوكرانية. ومع ذلك، في أبريل 2022، لم ننه محادثات السلام بأي حال من الأحوال".وتابع: "في الوقت نفسه، فإن الأزمة في أوكرانيا التي أثارها الغرب وأشعلها بجد هي الأكثر إشراقا اليوم، ولكنها ليست بأي حال من الأحوال المظهر الوحيد للنوايا للحفاظ على الهيمنة على الساحة الدولية ونظام عالمي أحادي القطب".
https://sputnikarabic.ae/20230406/المدفعية-الروسية-تحبط-3-محاولات-لتناوب-وحدات-الجيش-الأوكراني-1075582636.html
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الدوما الروسي: لا نرفض التسوية الدبلوماسية للصراع الأوكراني لكن يجب مراعاة عدة شروط

09:00 GMT 06.04.2023
© Sputnik . Alexey Mayshev / الانتقال إلى بنك الصورمبنى مجلس الدوما الروسي، موكسو، روسيا
مبنى مجلس الدوما الروسي، موكسو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2023
© Sputnik . Alexey Mayshev
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صرح رئيس لجنة "الدوما" للشؤون الدولية، ليونيد سلوتسكي، اليوم الخميس، بأن بلاده لا ترفض إمكانية التوصل إلى تسوية دبلوماسية للصراع الأوكراني ولكن مع الأخذ في الاعتبار "الحقائق الإقليمية".
موسكو - سبوتنيك. وكتب سلوتسكي، على تلغرام: "روسيا لا ترفض إمكانية التوصل إلى تسوية دبلوماسية للصراع الأوكراني".

وتابع سلوتسكي مشددا: "لكن أي مفاوضات ممكنة بشرط تجريد نظام كييف من السلاح، ومع مراعاة تغيير الواقع الإقليمي بعد دخول الأقاليم الجديدة إلى روسيا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد سابقا، أن روسيا منفتحة على التسوية السياسية والدبلوماسية للأزمة الأوكرانية.
وقال بوتين في مقال لصحيفة "الشعب" الصينية: "روسيا منفتحة على تسوية سياسية دبلوماسية للأزمة الأوكرانية. ومع ذلك، في أبريل 2022، لم ننه محادثات السلام بأي حال من الأحوال".
المدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المدفعية الروسية تحبط 3 محاولات لتناوب وحدات الجيش الأوكراني
04:26 GMT

وأضاف أن: "مستقبل عملية السلام يعتمد فقط على الاستعداد لإجراء محادثة جادة، مع مراعاة الحقائق الجيوسياسية الحالية. ولسوء الحظ، فإن المطالب النهائية الموجهة إلى روسيا تتحدث فقط عن العزلة عن مثل هذه الحقائق وعدم الاهتمام بإيجاد مخرج من الوضع الحالي".

وتابع: "في الوقت نفسه، فإن الأزمة في أوكرانيا التي أثارها الغرب وأشعلها بجد هي الأكثر إشراقا اليوم، ولكنها ليست بأي حال من الأحوال المظهر الوحيد للنوايا للحفاظ على الهيمنة على الساحة الدولية ونظام عالمي أحادي القطب".
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Артиллеристы вооруженных сил РФ подготавливают снаряды для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:12 GMT
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