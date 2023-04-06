https://sputnikarabic.ae/20230406/السفير-الإيراني-لدى-الكويت-لدى-طهران-والرياض-رغبة-مشتركة-في-العبور-إلى-بر-الأمان-1075612947.html

السفير الإيراني لدى الكويت: لدى طهران والرياض رغبة مشتركة في العبور إلى بر الأمان

السفير الإيراني لدى الكويت: لدى طهران والرياض رغبة مشتركة في العبور إلى بر الأمان

أكد السفير الإيراني لدى الكويت، محمد إيراني، أن هناك "رغبة مشتركة بين طهران والرياض للعبور إلى بر الأمان والتوصل إلى صيغة شفافة، وفتح مجالات التعاون في مختلف... 06.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-06T15:37+0000

2023-04-06T15:37+0000

2023-04-06T15:37+0000

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وقال في تصريحات لصحيفة "القبس" الكويتية: "كما تلاحظون في الوقت الحالي، فإن مسيرة العلاقات الثنائية والاتصالات المتكررة والدعوات المتبادلة بين الوزيرين قائمة، ويجب القول بأن جهود الجانبين السعودي والإيراني لإزالة التوترات والهواجس في مختلف مجالات العلاقات مستمرة، للتوصل إلى صيغة شفافة ترضي الطرفين".وأشار السفير الإيراني لدى الكويت، محمد إيراني، إلى أن "الأمور الخاصة بالاتفاق الثنائي بين إيران والسعودية تسير بقوة، ما يدل على إرادة قيادة البلدين للعبور من الوضع المعقد الماضي واجتيازه".وبشأن موعد افتتاح سفارتي السعودية وإيران، قال إيراني إنه "لم يحدد بعد، إلا أن التمهيدات جارية، وباعتقادي أن هذا الموعد سوف يُعلن قريبا".ووقع وزيرا خارجية إيران والسعودية، في وقت سابق اليوم الخميس، على بيان مشترك، في ختام محادثاتهما في العاصمة الصينية بكين، نص على بدء الترتيبات لإعادة فتح السفارات والقنصليات وتوسيع العلاقات والتعاون الثنائي.وبحسب البيان اتفق وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، على استئناف تبادل زيارات المسؤولين ووفود القطاع الخاص.وأضاف البيان، بحسب موقع وزارة الخارجية الإيرانية: "أكد الجانبان خلال المباحثات على أهمية متابعة تنفيذ اتفاق بكين وتفعيله، بما يعزز الثقة المتبادلة ويوسع نطاق التعاون، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة".وأشار البيان إلى أن الجانبين أكدا "حرصهما على بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني بين البلدين، الموقعة في 2001 والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب، الموقعة في 1998".كذلك اتفق الجانبان على إعادة فتح الممثليات خلال المدة المتفق عليها، والمضي قدماً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح سفارتي البلدين في الرياض وطهران، وقنصليتيهما العامتين في جده ومشهد.واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق بين الوفود الفنية في الجانبين لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين بما في ذلك استئناف الرحلات الجوية، والزيارات المتبادلة للوفود الرسمية والقطاع الخاص، وتسهيل منح التأشيرات لمواطني البلدين بما فی ذلك تأشیرة العمرة.وأشار البيان إلى أن الجانبين عبرا عن "تطلعهما إلى تكثيف اللقاءات التشاورية وبحث سبل التعاون لتحقيق المزيد من الآفاق الإيجابية للعلاقات بالنظر لما يمتلكه البلدان من موارد طبيعية، ومقومات اقتصادية، وفرص كبيرة لتحقيق المنفعة المشتركة للشعبين".وفي مارس/ آذار الماضي، أصدرت كل من السعودية وإيران والصين، بيانا ثلاثيا مشتركا، أعلنت فيه الدول الثلاث قيام إيران والسعودية بتوقيع اتفاقية لاستئناف العلاقات بين البلدين، برعاية من الرئيس الصيني شي جين بينغ.وقطعت العلاقات بين السعودية وإيران منذ كانون الثاني/ يناير 2016، حين أثار إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر، في المملكة تظاهرات عنيفة في إيران، تمت خلالها مهاجمة مبنى السفارة السعودية في طهران وإحراقه، لتقطع الرياض علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع طهران.

https://sputnikarabic.ae/20230406/الصين-بعد-بدء-العلاقات-الدبلوماسية-بين-إيران-والسعودية-دول-الشرق-الأوسط-هي-سيدة-مستقبلها-1075611418.html

https://sputnikarabic.ae/20230406/طهران-يمكن-القول-إنه-تم-تفعيل-العلاقات-الرسمية-بين-السعودية-وإيران--1075596545.html

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