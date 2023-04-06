https://sputnikarabic.ae/20230406/الكرملين-بوتين-التقى-بممثل-أردوغان-وناقش-معه-تنفيذ-مشاريع-كبرى-1075596279.html

بوتين يلتقي بممثل أردوغان ويناقش معه تنفيذ مشاريع كبرى

بوتين يلتقي بممثل أردوغان ويناقش معه تنفيذ مشاريع كبرى

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التقى بممثل الرئيس التركي، إبراهيم قالين، وناقش معه... 06.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-06T09:54+0000

2023-04-06T09:54+0000

2023-04-06T10:35+0000

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/0f/1067766428_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8719197e95427262290788d92cbb966f.jpg

وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كان يمكنه تأكيد لقاء بوتين مع قالين، وما إذا كان الأمر يتعلق بإمكانية زيارة بوتين إلى تركيا في نيسان/أبريل، إلى محطة أكويو للطاقة النووية: "هذا اللقاء تم بالفعل، وكانت هناك مناقشة لتنفيذ المشاريع الكبرى، المدرجة على جدول الأعمال بين بلداننا، بما في ذلك "أكو" مرة أخرى، كما قلنا سابقًا، بطريقة أو بأخرى، روسيا سوف تشارك بشكل صحيح في هذه الاحتفالات".وتعد "أكويو" أول محطة للطاقة النووية قيد الإنشاء في تركيا، ويتضمن المشروع أربع وحدات طاقة مع مفاعلات VVER-1200 من الجيل 3+ بتصميم روسي، وستكون قدرة كل وحدة طاقة 1200 ميغاوات.هذا هو أول مشروع في الصناعة النووية العالمية يتم تنفيذه وفقًا لنموذج البناء والامتلاك والتشغيل، تكلف محطة الطاقة النووية نحو 20 مليار دولار، حيث بدأ بناء أول وحدة كهرباء في أبريل/ نيسان 2018.

https://sputnikarabic.ae/20230405/صحيفة-تكشف-عن-مواصفات-الأمين-العام-المقبل-لحلف-الـناتو--1075546338.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا