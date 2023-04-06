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https://sputnikarabic.ae/20230406/الكرملين-بوتين-التقى-بممثل-أردوغان-وناقش-معه-تنفيذ-مشاريع-كبرى-1075596279.html
بوتين يلتقي بممثل أردوغان ويناقش معه تنفيذ مشاريع كبرى
بوتين يلتقي بممثل أردوغان ويناقش معه تنفيذ مشاريع كبرى
أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التقى بممثل الرئيس التركي، إبراهيم قالين، وناقش معه... 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T09:54+0000
2023-04-06T10:35+0000
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كان يمكنه تأكيد لقاء بوتين مع قالين، وما إذا كان الأمر يتعلق بإمكانية زيارة بوتين إلى تركيا في نيسان/أبريل، إلى محطة أكويو للطاقة النووية: "هذا اللقاء تم بالفعل، وكانت هناك مناقشة لتنفيذ المشاريع الكبرى، المدرجة على جدول الأعمال بين بلداننا، بما في ذلك "أكو" مرة أخرى، كما قلنا سابقًا، بطريقة أو بأخرى، روسيا سوف تشارك بشكل صحيح في هذه الاحتفالات".وتعد "أكويو" أول محطة للطاقة النووية قيد الإنشاء في تركيا، ويتضمن المشروع أربع وحدات طاقة مع مفاعلات VVER-1200 من الجيل 3+ بتصميم روسي، وستكون قدرة كل وحدة طاقة 1200 ميغاوات.هذا هو أول مشروع في الصناعة النووية العالمية يتم تنفيذه وفقًا لنموذج البناء والامتلاك والتشغيل، تكلف محطة الطاقة النووية نحو 20 مليار دولار، حيث بدأ بناء أول وحدة كهرباء في أبريل/ نيسان 2018.
https://sputnikarabic.ae/20230405/صحيفة-تكشف-عن-مواصفات-الأمين-العام-المقبل-لحلف-الـناتو--1075546338.html
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روسيا

بوتين يلتقي بممثل أردوغان ويناقش معه تنفيذ مشاريع كبرى

09:54 GMT 06.04.2023 (تم التحديث: 10:35 GMT 06.04.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل أوزبكستان ويلتقي مع رئيسها سادير جاباروف في إطار مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون، 15 سبتمبر 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل أوزبكستان ويلتقي مع رئيسها سادير جاباروف في إطار مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون، 15 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2023
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أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التقى بممثل الرئيس التركي، إبراهيم قالين، وناقش معه تنفيذ مشاريع كبرى من بينها محطة أكويو للطاقة النووية.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كان يمكنه تأكيد لقاء بوتين مع قالين، وما إذا كان الأمر يتعلق بإمكانية زيارة بوتين إلى تركيا في نيسان/أبريل، إلى محطة أكويو للطاقة النووية: "هذا اللقاء تم بالفعل، وكانت هناك مناقشة لتنفيذ المشاريع الكبرى، المدرجة على جدول الأعمال بين بلداننا، بما في ذلك "أكو" مرة أخرى، كما قلنا سابقًا، بطريقة أو بأخرى، روسيا سوف تشارك بشكل صحيح في هذه الاحتفالات".
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وتعد "أكويو" أول محطة للطاقة النووية قيد الإنشاء في تركيا، ويتضمن المشروع أربع وحدات طاقة مع مفاعلات VVER-1200 من الجيل 3+ بتصميم روسي، وستكون قدرة كل وحدة طاقة 1200 ميغاوات.
هذا هو أول مشروع في الصناعة النووية العالمية يتم تنفيذه وفقًا لنموذج البناء والامتلاك والتشغيل، تكلف محطة الطاقة النووية نحو 20 مليار دولار، حيث بدأ بناء أول وحدة كهرباء في أبريل/ نيسان 2018.
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