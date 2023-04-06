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Позиции мобилизованных из Калужской области в Южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230406/المدفعية-الروسية-تحبط-3-محاولات-لتناوب-وحدات-الجيش-الأوكراني-1075582636.html
المدفعية الروسية تحبط 3 محاولات لتناوب وحدات الجيش الأوكراني
المدفعية الروسية تحبط 3 محاولات لتناوب وحدات الجيش الأوكراني
قال المتحدث الرسمي لمجموعة القوات العسكرية الغربية الروسية "زاباد"، سيرغي زيبنسكي، صباح اليوم الخميس، إن المدفعية الروسية على اتجاه كوبيانسك نجحت في إفشال... 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T04:26+0000
2023-04-06T04:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وأضاف الضابط لوكالة "سبوتنيك": "خلال اليوم، تمكنت وحدات الجيش الروسي من كشف وتدمير ثلاث مجموعات تجسس وتخريب تابعة للخصوم، بالإضافة إلى إفشال ثلاث محاولات لتناوب وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في المناطق القريبة من دفوريتشنويه، وسينكوفكا، وستيلماخوفكا بالنيران المدفعية".ولفت إلى أن "قوات الاستخبارات الخاصة تمكنت من كشف وتدمير ثلاث مخابئ تابعة للخصوم في المناطق القريبة من نوفوسيلوفسكويه وستيلماخوفكا باستخدام مدفع هاون ذاتي الحركة 2С4 "توليبان".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230405/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-عدة-مناطق-أوكرانية-1075580297.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, حصري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, حصري

المدفعية الروسية تحبط 3 محاولات لتناوب وحدات الجيش الأوكراني

04:26 GMT 06.04.2023 (تم التحديث: 04:33 GMT 06.04.2023)
© Sputnik . Igor Zarembo / الانتقال إلى بنك الصورالمدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية
المدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2023
© Sputnik . Igor Zarembo
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حصري
قال المتحدث الرسمي لمجموعة القوات العسكرية الغربية الروسية "زاباد"، سيرغي زيبنسكي، صباح اليوم الخميس، إن المدفعية الروسية على اتجاه كوبيانسك نجحت في إفشال ثلاثة محاولات لتناوب وحدات الجيش الأوكراني.
موسكو - سبوتنيك. وأضاف الضابط لوكالة "سبوتنيك": "خلال اليوم، تمكنت وحدات الجيش الروسي من كشف وتدمير ثلاث مجموعات تجسس وتخريب تابعة للخصوم، بالإضافة إلى إفشال ثلاث محاولات لتناوب وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في المناطق القريبة من دفوريتشنويه، وسينكوفكا، وستيلماخوفكا بالنيران المدفعية".
قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق أوكرانية
أمس, 23:49 GMT
ولفت إلى أن "قوات الاستخبارات الخاصة تمكنت من كشف وتدمير ثلاث مخابئ تابعة للخصوم في المناطق القريبة من نوفوسيلوفسكويه وستيلماخوفكا باستخدام مدفع هاون ذاتي الحركة 2С4 "توليبان".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:04 GMT
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