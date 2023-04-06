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https://sputnikarabic.ae/20230406/اليابان-تكتسي-ثوب-أزهار-الكرز-1075589131.html
اليابان تكتسي بثوب أزهار الكرز
اليابان تكتسي بثوب أزهار الكرز
تشهد اليابان موسم أزهار الكرز في طوكيو أبكر من المعتاد هذا العام، حيث يتدفق المواطنون والسياح من كل أصقاع العالم صوب أشجار الكرز في طوكيو - تشاهدونها في... 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T08:34+0000
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фото, صور, أخبار اليابان
фото, صور, أخبار اليابان

اليابان تكتسي بثوب أزهار الكرز

08:34 GMT 06.04.2023 (تم التحديث: 08:39 GMT 06.04.2023)
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تشهد اليابان موسم أزهار الكرز في طوكيو أبكر من المعتاد هذا العام، حيث يتدفق المواطنون والسياح من كل أصقاع العالم صوب أشجار الكرز في طوكيو - تشاهدونها في الألبوم التالي الذي أعده فريق "سبوتنيك".
© AFP 2023 / Kazuhiro Nogi

الناس يتنزهون في قوارب على تشيدوريغافوتشي، أحد الخنادق حول القصر الإمبراطوري، المحاطة بأشجر الكرز المزهرة، في طوكيو، 27 مارس 2023.

الناس يتنزهون في قوارب على تشيدوريغافوتشي، أحد الخنادق حول القصر الإمبراطوري، المحاطة بأشجر الكرز المزهرة، في طوكيو، 27 مارس 2023. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Kazuhiro Nogi

الناس يتنزهون في قوارب على تشيدوريغافوتشي، أحد الخنادق حول القصر الإمبراطوري، المحاطة بأشجر الكرز المزهرة، في طوكيو، 27 مارس 2023.

© AFP 2023 / Richard A. Brooks

امرأة تقف لالتقاط صورة تحت أشجار الكرز بينما يخرج الناس إلى حديقة أوينو لمشاهدة أزهار الكرز المبكرة في طوكيو في 14 مارس 2023.

امرأة تقف لالتقاط صورة تحت أشجار الكرز بينما يخرج الناس إلى حديقة أوينو لمشاهدة أزهار الكرز المبكرة في طوكيو في 14 مارس 2023. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Richard A. Brooks

امرأة تقف لالتقاط صورة تحت أشجار الكرز بينما يخرج الناس إلى حديقة أوينو لمشاهدة أزهار الكرز المبكرة في طوكيو في 14 مارس 2023.

© AFP 2023 / Yuichi Yamazaki

الناس يلتقطون صورًا لأزهار الكرز فوق نهر ميغورو في طوكيو، 31 مارس 2023.

الناس يلتقطون صورًا لأزهار الكرز فوق نهر ميغورو في طوكيو، 31 مارس 2023. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Yuichi Yamazaki

الناس يلتقطون صورًا لأزهار الكرز فوق نهر ميغورو في طوكيو، 31 مارس 2023.

© AFP 2023 / Yuichi Yamazaki

ناطحة سحاب طوكيو خلف أزهار الكرز في طوكيو في 28 مارس 2023.

ناطحة سحاب طوكيو خلف أزهار الكرز في طوكيو في 28 مارس 2023. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Yuichi Yamazaki

ناطحة سحاب طوكيو خلف أزهار الكرز في طوكيو في 28 مارس 2023.

© AFP 2023 / Philip Fong

تُظهر هذه الصورة قطارًا بخط كيكيو يمر عبر أشجار أزهار الكرز في كاوازو، وهي إحدى أقدم أشجار الكرز المزهرة في اليابان، في مدينة ميورا بمحافظة كاناغاوا، في 27 فبراير 2023

تُظهر هذه الصورة قطارًا بخط كيكيو يمر عبر أشجار أزهار الكرز في كاوازو، وهي إحدى أقدم أشجار الكرز المزهرة في اليابان، في مدينة ميورا بمحافظة كاناغاوا، في 27 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Philip Fong

تُظهر هذه الصورة قطارًا بخط كيكيو يمر عبر أشجار أزهار الكرز في كاوازو، وهي إحدى أقدم أشجار الكرز المزهرة في اليابان، في مدينة ميورا بمحافظة كاناغاوا، في 27 فبراير 2023

© AFP 2023 / Yuichi Yamazaki

تجمع الناس تحت أزهار الكرز في طوكيو، 19 مارس 2023

تجمع الناس تحت أزهار الكرز في طوكيو، 19 مارس 2023 - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Yuichi Yamazaki

تجمع الناس تحت أزهار الكرز في طوكيو، 19 مارس 2023

© AFP 2023 / Richard A. Brooks

امرأة تلتقط صورًا لأزهار الكرز في حديقة أوينو في طوكيو في 14 مارس 2023.

امرأة تلتقط صورًا لأزهار الكرز في حديقة أوينو في طوكيو في 14 مارس 2023. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Richard A. Brooks

امرأة تلتقط صورًا لأزهار الكرز في حديقة أوينو في طوكيو في 14 مارس 2023.

© AFP 2023 / Philip Fong

امرأة تقف تحت أزهار الكرز في إزهار كامل في حديقة في منطقة سوميدا بطوكيو في 22 مارس 2023.

امرأة تقف تحت أزهار الكرز في إزهار كامل في حديقة في منطقة سوميدا بطوكيو في 22 مارس 2023. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Philip Fong

امرأة تقف تحت أزهار الكرز في إزهار كامل في حديقة في منطقة سوميدا بطوكيو في 22 مارس 2023.

© AFP 2023 / Philip Fong

أشخاص يجلسون تحت أشجار الكرز في منطقة روبونجي بطوكيو في 29 مارس 2023.

أشخاص يجلسون تحت أشجار الكرز في منطقة روبونجي بطوكيو في 29 مارس 2023. - سبوتنيك عربي
9/12
© AFP 2023 / Philip Fong

أشخاص يجلسون تحت أشجار الكرز في منطقة روبونجي بطوكيو في 29 مارس 2023.

© AFP 2023 / Yuichi Yamazaki

يلتقط الناس صورهم على خلفية أزهار الكرز في طوكيو في 31 مارس 2023.

يلتقط الناس صورهم على خلفية أزهار الكرز في طوكيو في 31 مارس 2023. - سبوتنيك عربي
10/12
© AFP 2023 / Yuichi Yamazaki

يلتقط الناس صورهم على خلفية أزهار الكرز في طوكيو في 31 مارس 2023.

© AFP 2023 / Philip Fong

الناس يجلسون في مطعم بالقرب من أزهار الكرز في منطقة روبونجي في طوكيو في 30 مارس 2023.

الناس يجلسون في مطعم بالقرب من أزهار الكرز في منطقة روبونجي في طوكيو في 30 مارس 2023. - سبوتنيك عربي
11/12
© AFP 2023 / Philip Fong

الناس يجلسون في مطعم بالقرب من أزهار الكرز في منطقة روبونجي في طوكيو في 30 مارس 2023.

© AFP 2023 / Richard A. Brook

يلتقط الأشخاص صورًا في حديقة أوينو لمشاهدة أزهار الكرز المبكرة في طوكيو في 14 مارس 2023.

يلتقط الأشخاص صورًا في حديقة أوينو لمشاهدة أزهار الكرز المبكرة في طوكيو في 14 مارس 2023. - سبوتنيك عربي
12/12
© AFP 2023 / Richard A. Brook

يلتقط الأشخاص صورًا في حديقة أوينو لمشاهدة أزهار الكرز المبكرة في طوكيو في 14 مارس 2023.

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