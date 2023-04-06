اليابان تكتسي بثوب أزهار الكرز

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تشهد اليابان موسم أزهار الكرز في طوكيو أبكر من المعتاد هذا العام، حيث يتدفق المواطنون والسياح من كل أصقاع العالم صوب أشجار الكرز في طوكيو - تشاهدونها في الألبوم التالي الذي أعده فريق "سبوتنيك".