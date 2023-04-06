https://sputnikarabic.ae/20230406/اليونيفيل-بعد-الصواريخ-التي-استهدفت-إسرائيل-نحث-على-ضبط-النفس-وتجنب-التصعيد-1075610731.html

اليونيفيل بعد الصواريخ التي استهدفت إسرائيل: نحث على ضبط النفس وتجنب التصعيد

اليونيفيل بعد الصواريخ التي استهدفت إسرائيل: نحث على ضبط النفس وتجنب التصعيد

أصدرت قوات اليونيفيل "قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان"، اليوم الخميس، بيانا للتعقيب على الصواريخ التي تم إطلاقها من لبنان باتجاه إسرائيل. 06.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-06T14:24+0000

2023-04-06T14:24+0000

2023-04-06T14:24+0000

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وأشارت في بيان رسمي إلى أنه بعد ظهر اليوم، تم إطلاق عدة صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل.وأضافت أن الجيش الإسرائيلي أبلغ "اليونيفيل" أنه فعّل نظام القبة الحديدية الدفاعي ردا على ذلك.وأكد بيان "اليونيفيل" أن رئيس البعثة وقائد القوة، اللواء أرولدو لازارو، على اتصال بالسلطات على جانبي الخط الأزرق.وختمت قوات "اليونيفيل" قائلة إن:وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "هناك قصفا مدفعيا للجيش الإسرائيلي على جنوب لبنان"، بعد وابل من الصواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل.من جهتها، أعلنت هيئة المطارات في إسرائيل، "إغلاق المجال الجوي الشمالي، بما في ذلك حيفا وروش بينا ومهبط طائرات مجيدو، أمام الرحلات الجوية المدنية"، بعد الغارات الجوية على الجليل الغربي.يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، اعتراض مجموعة الدفاع الجوي لصواريخ أطلقت من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وذلك عقب التقرير الأولي بشأن صفارات الإنذار التي دوت في بلدة شلومي وموشاف بيتزيت.وأعلنت "نجمة داود" الإسرائيلية، في بيان لها، إصابة 3 إسرائيليين جراء القصف الصاروخي من الأراضي اللبنانية على المستوطنات في شمال إسرائيل.وأفادت القناة 14 العبرية، بأن "100 صاروخ أطلق من لبنان على مستوطنات شمال فلسطين خلال 10 دقائق".

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