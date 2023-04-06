https://sputnikarabic.ae/20230406/بعد-توجيه-34-اتهاما-جنائيا-له-ما-هو-مستقبل-ترامب-قانونيا-وسياسيا؟--1075583050.html

بعد توجيه 34 اتهاما جنائيا له… ما هو مستقبل ترامب قانونيا وسياسيا؟

بعد توجيه 34 اتهاما جنائيا له… ما هو مستقبل ترامب قانونيا وسياسيا؟

غادر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب محكمة مانهاتن في نيويورك، أمس الأربعاء، بعد جلسة توجيه الاتهامات إليه التي استمرت لنحو ساعتين. 06.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-06T05:28+0000

2023-04-06T05:28+0000

2023-04-06T05:28+0000

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ووُجهت للرئيس السابق، والمرشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، 34 تهمة جنائية رسميًا في مانهاتن يوم الثلاثاء باعتباره أول رئيس أمريكي سابق يُحاكم جنائيًا على الإطلاق.الاتهامات الموجهة إلى ترامب تتعلق بدفعه 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيالز، مقابل صمتها عن إقامتها علاقة معه خلال حملته الانتخابية لعام 2016.أكد ترامب لمحكمة نيويورك أنه "غير مذنب"، واصفا الإجراءات ضده بأنها "ملاحقة سياسية وتدخل في الانتخابات".لكن مثوله أمام المحكمة وضع مرشح انتخابات الرئاسة المقبلة أمام سلسلة طويلة من الإجراءات القانونية التي يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى محاكمته جنائيا، مهددا مستقبله القانوني والسياسي. نستعرض فيما يلي مستقبل ترامب بعد هذه الخطوة سواء من الناحية القانونية أو السياسية.ما المستقبل القانوني لترامب؟مثول ترامب في المحكمة بدأ عملية قانونية يمكن أن تؤدي إلى محاكمته، ولكن فريق ترامب القانوني من المرجح أن يقدم مختلف الطعون قبل المحاكمة، بما في ذلك إلغاء القضية بالكامل أو تغيير المحكمة.وأوضح محللون وخبراء قانونيون في تقرير لصحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية أن لدى ترامب العديد من الطرق لتأخير القضية، وهو أمر شيء لم يتردد في القيام به في معاركه القضائية الأخرى.وأشار ديفيد سوبر، أستاذ القانون في مركز جورجتاون للقانون، إلى أن الجلسة الأولية ستحدد جدولاً زمنياً للإجراءات المستقبلية، وتحديد المواعيد النهائية لأي طعون يرغب المدعون أو الدفاع في تقديمها - هذا هو كيفية محاولة فريق ترامب القانوني الدفاع في القضية.وأضاف سوبر:وبعد الجلسة الأولية، سيكون للمدعين مهلة 35 يومًا لتزويد فريق ترامب القانوني بالأدلة ذات الصلة بالقضية، ما يفتح مجالاً قانونياً آخر أمام ترامب، حيث سيتمكن فريقه القانوني من تقديم مزيد من الطعون لقمع أجزاء مختلفة من الأدلة.وبينما تستمر كل تلك التحديات القانونية، سيتمكن ترامب من القيام بأعماله كالمعتاد والاستعداد للانتخابات التمهيدية الجمهورية لعام 2024.ما تأثير الخطوة على سباق البيت الأبيض؟سياسياً، تأمل حملة ترامب أن تزيد التهم الجنائية من نسبة تصويت الحزب الجمهوري لصالح ترامب. وقد صرح جيسون ميلر، المستشار الأول للحملة، الإثنين عبر تويتر بأن الحملة جمعت أكثر من مليون دولار منذ إعلان إدانة ترامب العامة.ودافع ترامب، يوم الثلاثاء، علناً عن نفسه ضد التهم الموجهة إليها، وقال في تعليقاته الأولى بعد اتهامه بـ 34 تهمة، إن" الولايات المتحدة "ذاهبة إلى الجحيم"، لافتا إلى أن ما يحدث الآن تدخل غير مسبوق في الانتخابات.وأضاف ترامب: "الجريمة الوحيدة التي ارتكبتها هي الدفاع بلا خوف عن أمتنا من أولئك الذين يسعون إلى تدميرها".ارتفاع دعم ترامبوحتى الآن، يبدو أن التهم الجنائية الموجهة لترامب تساعد في رفع نسبة تأييد ترامب لدى ناخبي الحزب الجمهوري. وأظهر استطلاع للرأي -نشرته ياهو نيوز/يوجوف- يوم السبت، أن ترامب يتفوق على منافسه الأول، حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، بنسبة 26٪، مقارنةً بآخر استطلاع أجري سابقاً والذي كان يتصدره ترامب بنسبة 8٪.كم قد تعزز إدانته فرصه في الفوز بترشيح الحزب الجمهوري، إلا أنها قد تعود عليه بالعكس في الانتخابات العامة.فقد أظهر استطلاع لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، يوم الإثنين، أن معظم الأمريكيين يؤيدون محاكمة ترامب، وبنسبة 60%. ومن الجدير بالذكر أن غالبية المستقلين يؤيدون المحاكمة بنسبة 62%.كما يمكن أن تصبح محاكمة ترامب نقطة هجوم لبعض منافسيه في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين 2024، إذا كانوا يرغبون في ذلك. وحتى الآن، توافد معظم المرشحين الحاليين أو المتوقعين لدعم ترامب.فقد وصف دي سانتيس، المحاكمة بأنها "تسليح للنظام القضائي"، واستنكرت المحاكمة حاكمة جنوب كارولينا السابقة نيكي هيلي باعتبارها عملاً "بالانتقام".ولم يهاجمه سوى الحاكم الأسبق لولاية أركنساس، إيسا هاتشينسون، الذي أعلن ترشحه يوم الأحد،، قائلاً إن مشاكله القانونية "من باب الجانبية والتشتيت"، داعيا ترامب إلى الانسحاب من السباق احتراماً لمنصب الرئاسة.

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