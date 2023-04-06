https://sputnikarabic.ae/20230406/بوتين-روسيا-وبيلاروسيا-حققتا-الكثير-من-التكامل-وتعزيز-التعاون-بما-في-ذلك-قطاع-الدفاع-1075605643.html
بوتين: روسيا وبيلاروسيا حققتا الكثير من التكامل وتعزيز التعاون بما في ذلك قطاع الدفاع
بوتين: روسيا وبيلاروسيا حققتا الكثير من التكامل وتعزيز التعاون بما في ذلك قطاع الدفاع
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن موسكو ومينسك حققتا الكثير من التكامل وتعزيز التعاون بما في ذلك قطاع الدفاع. 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T13:22+0000
2023-04-06T13:22+0000
2023-04-06T13:35+0000
روسيا
التعاون الاقتصادي
أخبار بيلاروسيا اليوم
فلاديمير بوتين
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وقال بوتين في اجتماع لمجلس الدولة الأعلى لدولة الاتحاد، اليوم الخميس، في موسكو: "أود أن أؤكد أن بلدينا توحدهما الصداقة التقليدية والقيم الثقافية والروحية والأخلاقية المشتركة. وعلى هذا الأساس نبني دولة الاتحاد معًا. وقد حققنا بالفعل الكثير. علميا وتقنيا، المجالات التعليمية والثقافية وغيرها".ووفقا له، فإن حكومتي البلدين منخرطتان في تنسيق وثيق في قضايا ضمان استقرار الاقتصاد الكلي، والتعاون يتطور في المجالين النقدي والمالي، والائتماني النقدي.وأضاف بوتين أن لوكاشينكو أثار مسألة تمديد بعض برامج الأمن، مشيرا إلى أنه يجب أن تتعامل الخدمات الخاصة مع هذه القضية.وقال بوتين في لقاء مع لوكاشينكو إن "موسكو ومينسك سوف تركزان على نظام الأمن في دولة الاتحاد".
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الأخبار
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بوتين ولوكاشينكو يشاركان في اجتماع المجلس الأعلى للدولة الاتحادية
يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في اجتماع المجلس الأعلى للدولة الاتحادية، في موسكو، اليوم الخميس 6 نيسان/أبريل.
2023-04-06T13:22+0000
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PT25M29S
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, видео, التعاون الاقتصادي, أخبار بيلاروسيا اليوم, فلاديمير بوتين
روسيا, видео, التعاون الاقتصادي, أخبار بيلاروسيا اليوم, فلاديمير بوتين
بوتين: روسيا وبيلاروسيا حققتا الكثير من التكامل وتعزيز التعاون بما في ذلك قطاع الدفاع
13:22 GMT 06.04.2023 (تم التحديث: 13:35 GMT 06.04.2023) تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن موسكو ومينسك حققتا الكثير من التكامل وتعزيز التعاون بما في ذلك قطاع الدفاع.
وقال بوتين في اجتماع لمجلس الدولة الأعلى لدولة الاتحاد، اليوم الخميس، في موسكو: "أود أن أؤكد أن بلدينا توحدهما الصداقة التقليدية والقيم الثقافية والروحية والأخلاقية المشتركة. وعلى هذا الأساس نبني دولة الاتحاد معًا. وقد حققنا بالفعل الكثير. علميا وتقنيا، المجالات التعليمية والثقافية وغيرها".
ووفقا له، فإن حكومتي البلدين منخرطتان في تنسيق وثيق في قضايا ضمان استقرار الاقتصاد الكلي، والتعاون يتطور في المجالين النقدي والمالي، والائتماني النقدي.
"نحن ننفذ بشكل مشترك إجراءات شاملة لتقليل الأضرار الناجمة عن العقوبات غير القانونية وتعزيز التعاون مع الدول الأجنبية، التي تريد العمل معنا وتريد مواصلة هذا التعاون في المستقبل".
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأضاف بوتين أن لوكاشينكو أثار مسألة تمديد بعض برامج الأمن، مشيرا إلى أنه يجب أن تتعامل الخدمات الخاصة مع هذه القضية.
"روسيا وبيلاروسيا تبنيان وستواصلان، كما لوحظ اليوم، تفاعلهما في مجال الدفاع والأمن، وتوسيع التعاون في المجال العسكري التقني، وهذا بالتأكيد يلبي المصالح الأساسية لبلدينا وشعبينا. إنه مهم حقا نظرا للوضع الدولي الصعب اليوم".
وقال بوتين في لقاء مع لوكاشينكو إن "موسكو ومينسك سوف تركزان على نظام الأمن في دولة الاتحاد".