https://sputnikarabic.ae/20230406/بوتين-روسيا-وبيلاروسيا-حققتا-الكثير-من-التكامل-وتعزيز-التعاون-بما-في-ذلك-قطاع-الدفاع-1075605643.html

بوتين: روسيا وبيلاروسيا حققتا الكثير من التكامل وتعزيز التعاون بما في ذلك قطاع الدفاع

بوتين: روسيا وبيلاروسيا حققتا الكثير من التكامل وتعزيز التعاون بما في ذلك قطاع الدفاع

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن موسكو ومينسك حققتا الكثير من التكامل وتعزيز التعاون بما في ذلك قطاع الدفاع. 06.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-06T13:22+0000

2023-04-06T13:22+0000

2023-04-06T13:35+0000

روسيا

التعاون الاقتصادي

أخبار بيلاروسيا اليوم

فلاديمير بوتين

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وقال بوتين في اجتماع لمجلس الدولة الأعلى لدولة الاتحاد، اليوم الخميس، في موسكو: "أود أن أؤكد أن بلدينا توحدهما الصداقة التقليدية والقيم الثقافية والروحية والأخلاقية المشتركة. وعلى هذا الأساس نبني دولة الاتحاد معًا. وقد حققنا بالفعل الكثير. علميا وتقنيا، المجالات التعليمية والثقافية وغيرها".ووفقا له، فإن حكومتي البلدين منخرطتان في تنسيق وثيق في قضايا ضمان استقرار الاقتصاد الكلي، والتعاون يتطور في المجالين النقدي والمالي، والائتماني النقدي.وأضاف بوتين أن لوكاشينكو أثار مسألة تمديد بعض برامج الأمن، مشيرا إلى أنه يجب أن تتعامل الخدمات الخاصة مع هذه القضية.وقال بوتين في لقاء مع لوكاشينكو إن "موسكو ومينسك سوف تركزان على نظام الأمن في دولة الاتحاد".

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الأخبار

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بوتين ولوكاشينكو يشاركان في اجتماع المجلس الأعلى للدولة الاتحادية يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في اجتماع المجلس الأعلى للدولة الاتحادية، في موسكو، اليوم الخميس 6 نيسان/أبريل. 2023-04-06T13:22+0000 true PT25M29S

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روسيا, видео, التعاون الاقتصادي, أخبار بيلاروسيا اليوم, فلاديمير بوتين