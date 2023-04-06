https://sputnikarabic.ae/20230406/بوتين-ولوكاشينكو-يناقشان-قضايا-الأمن-والدفاع-في-دولة-الاتحاد-1075601218.html
بوتين ولوكاشينكو يناقشان قضايا الأمن والدفاع في دولة الاتحاد
بوتين ولوكاشينكو يناقشان قضايا الأمن والدفاع في دولة الاتحاد
أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، أنه ناقش مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قضايا الأمن والدفاع في دولة الاتحاد. 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T11:55+0000
2023-04-06T11:55+0000
2023-04-06T12:24+0000
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
فلاديمير بوتين
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وعلق لوكاشينكو على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول الأسلحة النووية، وقال: "أنا بشكل عام متشدد، وأعتقد أنه من الضروري أن نضعها في كومة واحدة ونتلفها، ولكن حتى الآت نفعل ما يقومون به".وأضاف الرئيس البيلاروسي، أن مينسك ستستخدم جميع الوسائل للدفاع عن نفسها إذا لزم الأمر.وقال في اجتماع لمجلس الدولة الأعلى لاتحاد دولة روسيا وبيلاروسيا في موسكو "إذا لزم الأمر ، سنستخدم كل ما لدينا لحماية دولنا وشعوبنا".وأضاف لوكاشينكو، أن الغرب بعد فشله في فرض حصار اقتصادي، بدأ الضغط في الشق العسكري من خلال تعزيز قوات وعتاد حلف شمال الأطلسي "الناتو".وقال الرئيس البيلاروسي، إن دولة الاتحاد في بيلاروسيا وروسيا هي من بين قادة اتحادات التكامل الأخرى في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي.
https://sputnikarabic.ae/20230405/لوكاشينكو-أنشطة-برامج-تعميق-التكامل-الاقتصادي-مع-روسيا-اكتملت-بنحو-80-1075573451.html
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الأخبار
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بوتين ولوكاشينكو يشاركان في اجتماع المجلس الأعلى للدولة الاتحادية
يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في اجتماع المجلس الأعلى للدولة الاتحادية، في موسكو، اليوم الخميس 6 نيسان/أبريل.
2023-04-06T11:55+0000
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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, فلاديمير بوتين
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, فلاديمير بوتين
بوتين ولوكاشينكو يناقشان قضايا الأمن والدفاع في دولة الاتحاد
11:55 GMT 06.04.2023 (تم التحديث: 12:24 GMT 06.04.2023) تابعنا عبر
أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، أنه ناقش مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قضايا الأمن والدفاع في دولة الاتحاد.
وعلق لوكاشينكو على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول الأسلحة النووية، وقال: "أنا بشكل عام متشدد، وأعتقد أنه من الضروري أن نضعها في كومة واحدة ونتلفها، ولكن حتى الآت نفعل ما يقومون به".
وأضاف الرئيس البيلاروسي، أن مينسك ستستخدم جميع الوسائل للدفاع عن نفسها إذا لزم الأمر.
وقال في اجتماع لمجلس الدولة الأعلى لاتحاد دولة روسيا وبيلاروسيا في موسكو "إذا لزم الأمر ، سنستخدم كل ما لدينا لحماية دولنا وشعوبنا".
وتابع "نحن لا نبتز أحدا، سيكون الأمر كذلك".
وأضاف لوكاشينكو، أن الغرب بعد فشله في فرض حصار اقتصادي، بدأ الضغط في الشق العسكري من خلال تعزيز قوات وعتاد حلف شمال الأطلسي "الناتو".
"اليوم ، كما تم الاتفاق، سنناقش القضايا ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي".
ألكسندر لوكاشينكو
الرئيس البيلاروسي
وقال الرئيس البيلاروسي، إن دولة الاتحاد في بيلاروسيا وروسيا هي من بين قادة اتحادات التكامل الأخرى في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي.
"بالنظر إلى اللحظة الحالية، لا يمكن المبالغة في تقدير أهمية هذه الرابطة الفريدة (دولة الاتحاد). من حيث النتائج الإجمالية التي تحققت خلال هذه الفترة القصيرة، فإن اتحادنا هو بحق بين القادة بين جمعيات التكامل الأخرى".