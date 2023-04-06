https://sputnikarabic.ae/20230406/بوتين-يلتقي-رؤساء-أقاليم-دونيتسك-ولوغانسك-وزابوروجيه-وخيرسون-فيديو-1075598705.html
بوتين يلتقي رؤساء أقاليم دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون... فيديو
بوتين يلتقي رؤساء أقاليم دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون... فيديو
اجتمع الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مع رؤساء دونيتسك ولوغانسك الشعبية وزابوروجيه وخيرسون، في العاصمة الروسية موسكو. 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T10:39+0000
2023-04-06T10:39+0000
2023-04-06T10:39+0000
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2023
الأخبار
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بوتين يلتقي رؤساء أقاليم دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون
يشارك الرئيس فلاديمير بوتين، في اجتماع مع رؤساء دونيتسك لوغانسك الشعبية وزابوروجيه وخيرسون، في موسكو، اليوم الخميس 6 نيسان/أبريل.
2023-04-06T10:39+0000
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PT1S
سبوتنيك عربي
روسيا
روسيا
بوتين يلتقي رؤساء أقاليم دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون... فيديو
يتبع
اجتمع الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مع رؤساء دونيتسك ولوغانسك الشعبية وزابوروجيه وخيرسون، في العاصمة الروسية موسكو.