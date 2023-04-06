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https://sputnikarabic.ae/20230406/بوتين-يلتقي-رؤساء-أقاليم-دونيتسك-ولوغانسك-وزابوروجيه-وخيرسون-فيديو-1075598705.html
بوتين يلتقي رؤساء أقاليم دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون... فيديو
بوتين يلتقي رؤساء أقاليم دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون... فيديو
اجتمع الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مع رؤساء دونيتسك ولوغانسك الشعبية وزابوروجيه وخيرسون، في العاصمة الروسية موسكو. 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T10:39+0000
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بوتين يلتقي رؤساء أقاليم دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون
يشارك الرئيس فلاديمير بوتين، في اجتماع مع رؤساء دونيتسك لوغانسك الشعبية وزابوروجيه وخيرسون، في موسكو، اليوم الخميس 6 نيسان/أبريل.
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روسيا
روسيا

بوتين يلتقي رؤساء أقاليم دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون... فيديو

10:39 GMT 06.04.2023
© Ruptly
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اجتمع الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مع رؤساء دونيتسك ولوغانسك الشعبية وزابوروجيه وخيرسون، في العاصمة الروسية موسكو.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ подготавливают снаряды для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:12 GMT
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