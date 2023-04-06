عربي
الجيش الإسرائيلي يقصف أطراف بلدة القليلة جنوب لبنان ردا على إطلاق صواريخ باتجاه الجليل
https://sputnikarabic.ae/20230406/بيسكوف-موسكو-ستراقب-باهتمام-التدريبات-العسكرية-الذئب-البلاتيني-في-صربيا-1075600907.html
بيسكوف: موسكو ستراقب باهتمام التدريبات العسكرية "الذئب البلاتيني" في صربيا
بيسكوف: موسكو ستراقب باهتمام التدريبات العسكرية "الذئب البلاتيني" في صربيا
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن روسيا ستراقب باهتمام التدريبات العسكرية "الذئب البلاتيني" في صربيا، بمشاركة الناتو بقيادة... 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T11:49+0000
2023-04-06T11:49+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/1b/1071644732_0:171:2501:1577_1920x0_80_0_0_48cddbd6f34fa2ecc0ff6b2e8f256005.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين: "بالنسبة للتدريبات المخطط لها بين صربيا وحلف شمال الأطلسي، فإننا بالتأكيد سنراقبها باهتمام شديد".هذا، وأفادت وزارة الدفاع الصربية، يوم أمس الأربعاء، بأن الجيش سيجري تدريبات "الذئب البلاتيني 2023" مع الدول الشريكة (الناتو) في الفترة من 16 إلى 30 حزيران/يونيو لتحقيق مستوى من التشغيل البيني في العمليات متعددة الجنسيات.وأكدت الوزارة أن قرار الحكومة الصربية، في 27 شباط/ فبراير 2022، بوقف وتأجيل جميع الإجراءات المتعلقة بالتدريبات مع الشركاء الأجانب، لا يزال ساري المفعول، ما يعني أن مشاركة صربيا في تدريبات الذئب البلاتيني مستثنية من هذا القرار.هذا، وتجري مناورات الذئب البلاتيني (بلاتينيوم وولف) منذ عام 2014 في الجزء الأوسط من صربيا، في القاعدة العسكرية الجنوبية، على مقربة من قرية بويانوفاك، والغرض من التدريبات هو تحسين التفاعل العملياتي والفهم المتبادل للبلدان الشريكة على المستوى التكتيكي أثناء عمليات حفظ السلام.
https://sputnikarabic.ae/20230323/صربيا-تدعم-مقترحات-الاتحاد-الأوروبي-بشأن-كوسوفو-دون-الاعتراف-بالاستقلال-1075053691.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/1b/1071644732_127:0:2350:1667_1920x0_80_0_0_59b223a94fb5ac2fdc529ff832864d3b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

بيسكوف: موسكو ستراقب باهتمام التدريبات العسكرية "الذئب البلاتيني" في صربيا

11:49 GMT 06.04.2023
© AFP 2023 / Serbian Defense Ministry Press Serviceتحركات الجيش الصربي بالقرب من الخط الإداري مع كوسوفو، جنوب صربيا، 26 ديسمبر 2022.
تحركات الجيش الصربي بالقرب من الخط الإداري مع كوسوفو، جنوب صربيا، 26 ديسمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2023
© AFP 2023 / Serbian Defense Ministry Press Service
تابعنا عبرTelegram
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن روسيا ستراقب باهتمام التدريبات العسكرية "الذئب البلاتيني" في صربيا، بمشاركة الناتو بقيادة الولايات المتحدة.
وقال بيسكوف للصحفيين: "بالنسبة للتدريبات المخطط لها بين صربيا وحلف شمال الأطلسي، فإننا بالتأكيد سنراقبها باهتمام شديد".

هذا، وأفادت وزارة الدفاع الصربية، يوم أمس الأربعاء، بأن الجيش سيجري تدريبات "الذئب البلاتيني 2023" مع الدول الشريكة (الناتو) في الفترة من 16 إلى 30 حزيران/يونيو لتحقيق مستوى من التشغيل البيني في العمليات متعددة الجنسيات.
تحركات الجيش الصربي بالقرب من الخط الإداري مع كوسوفو، جنوب صربيا، 26 ديسمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2023
صربيا تدعم مقترحات الاتحاد الأوروبي بشأن كوسوفو دون الاعتراف بالاستقلال
23 مارس, 00:23 GMT
وأكدت الوزارة أن قرار الحكومة الصربية، في 27 شباط/ فبراير 2022، بوقف وتأجيل جميع الإجراءات المتعلقة بالتدريبات مع الشركاء الأجانب، لا يزال ساري المفعول، ما يعني أن مشاركة صربيا في تدريبات الذئب البلاتيني مستثنية من هذا القرار.

هذا، وتجري مناورات الذئب البلاتيني (بلاتينيوم وولف) منذ عام 2014 في الجزء الأوسط من صربيا، في القاعدة العسكرية الجنوبية، على مقربة من قرية بويانوفاك، والغرض من التدريبات هو تحسين التفاعل العملياتي والفهم المتبادل للبلدان الشريكة على المستوى التكتيكي أثناء عمليات حفظ السلام.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ подготавливают снаряды для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала