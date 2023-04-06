بيسكوف: موسكو ستراقب باهتمام التدريبات العسكرية "الذئب البلاتيني" في صربيا
© AFP 2023 / Serbian Defense Ministry Press Serviceتحركات الجيش الصربي بالقرب من الخط الإداري مع كوسوفو، جنوب صربيا، 26 ديسمبر 2022.
© AFP 2023 / Serbian Defense Ministry Press Service
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن روسيا ستراقب باهتمام التدريبات العسكرية "الذئب البلاتيني" في صربيا، بمشاركة الناتو بقيادة الولايات المتحدة.
وقال بيسكوف للصحفيين: "بالنسبة للتدريبات المخطط لها بين صربيا وحلف شمال الأطلسي، فإننا بالتأكيد سنراقبها باهتمام شديد".
هذا، وأفادت وزارة الدفاع الصربية، يوم أمس الأربعاء، بأن الجيش سيجري تدريبات "الذئب البلاتيني 2023" مع الدول الشريكة (الناتو) في الفترة من 16 إلى 30 حزيران/يونيو لتحقيق مستوى من التشغيل البيني في العمليات متعددة الجنسيات.
هذا، وأفادت وزارة الدفاع الصربية، يوم أمس الأربعاء، بأن الجيش سيجري تدريبات "الذئب البلاتيني 2023" مع الدول الشريكة (الناتو) في الفترة من 16 إلى 30 حزيران/يونيو لتحقيق مستوى من التشغيل البيني في العمليات متعددة الجنسيات.
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وأكدت الوزارة أن قرار الحكومة الصربية، في 27 شباط/ فبراير 2022، بوقف وتأجيل جميع الإجراءات المتعلقة بالتدريبات مع الشركاء الأجانب، لا يزال ساري المفعول، ما يعني أن مشاركة صربيا في تدريبات الذئب البلاتيني مستثنية من هذا القرار.
هذا، وتجري مناورات الذئب البلاتيني (بلاتينيوم وولف) منذ عام 2014 في الجزء الأوسط من صربيا، في القاعدة العسكرية الجنوبية، على مقربة من قرية بويانوفاك، والغرض من التدريبات هو تحسين التفاعل العملياتي والفهم المتبادل للبلدان الشريكة على المستوى التكتيكي أثناء عمليات حفظ السلام.
هذا، وتجري مناورات الذئب البلاتيني (بلاتينيوم وولف) منذ عام 2014 في الجزء الأوسط من صربيا، في القاعدة العسكرية الجنوبية، على مقربة من قرية بويانوفاك، والغرض من التدريبات هو تحسين التفاعل العملياتي والفهم المتبادل للبلدان الشريكة على المستوى التكتيكي أثناء عمليات حفظ السلام.