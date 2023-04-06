https://sputnikarabic.ae/20230406/ترامب-أكبر-مغفل-في-البيت-الأبيض-هو-المسؤول-الوحيد-عن-فشل-الانسحاب-الأمريكي-من-أفغانستان-1075625171.html

ترامب: "أكبر مغفل" في البيت الأبيض هو المسؤول الوحيد عن فشل الانسحاب الأمريكي من أفغانستان

ترامب: "أكبر مغفل" في البيت الأبيض هو المسؤول الوحيد عن فشل الانسحاب الأمريكي من أفغانستان

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في بيان أن الرئيس جو بايدن هو المسؤول الوحيد عن فشل الانسحاب الأمريكي من أفغانستان في عام 2021، وأن التقرير الجديد الذي... 06.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-06T23:48+0000

2023-04-06T23:48+0000

2023-04-06T23:48+0000

حركة طالبان

ترامب

جو بايدن

العالم

أخبار أفغانستان اليوم

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واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب يوم الخميس: "هؤلاء المغفلون في البيت الأبيض، الذين يدمرون بلدنا بشكل منهجي، بقيادة أكبر مغفل منهم جميعًا، جو بايدن، لديهم لعبة تضليلية جديدة يلعبونها - يلومون 'ترامب' على خضوعهم الجبان في أفغانستان بشكل كارثي. بايدن هو المسؤول، ولا أحد آخر!"وانتقد ترامب إدارة بايدن لسحب الجيش من أفغانستان أولاً قبل عملية الإخلاء الجوي، مما أدى إلى ترك 85 مليار دولار من المعدات العسكرية الأمريكية في البلاد، وفقدان أكثر من عشرين جنديًا أمريكيًا في هجوم على المطار.وفي وقت سابق من يوم الخميس، أصدر البيت الأبيض تقريرًا ملخصًا لعملية إخلاء القوات الأمريكية والمواطنين والحلفاء الأفغان من أفغانستان في أغسطس 2021.ويدعي التقرير أن خطة بايدن لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان تم "تقييدها بشدة" بالاستراتيجية التي ورثها من سلفه.وتحدث التقرير عن تخفيض ترامب للقوات الأمريكية في أفغانستان من 10,000 جندي إلى حوالي 2,500 جندي، استعداداً لانسحاب القوات الأمريكية من البلاد، دون الرجوع لمشاورات مع حلفاء الولايات المتحدة وفي ظل التفاوض مع حركة طالبان، والضغط على الحكومة الأفغانية لإطلاق سراح 5,000 مقاتل من حركة طالبان من السجون.وجرى الانسحاب بحالة من الفوضى الشديدة في مطار كابول وخارجه، وقام الخبراء بمقارنة الصور بسقوط مدينة سايغون الفيتنامية.وأدى هذا الوضع إلى تقطع الأمل لآلاف الحلفاء الأفغان والأمريكيين الذين تركوا وراءهم، وتعرضوا لهجوم إرهابي من طالبان أسفر عن مقتل 13 جنديًا أمريكيًا و170 مدنيًا أفغانيًا، ونفذت الولايات المتحدة ضربة انتقامية أسفرت عن قتل عائلة بريئة بالخطأ.وانتزعت حركة طالبان (التي تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الإرهاب) السلطة في أفغانستان في أغسطس 2021، مما أدى إلى انهيار الحكومة المدعومة من قبل الولايات المتحدة وتسريع انسحاب القوات الأمريكية. وفي 31 أغسطس 2021، أنهت القوات الأمريكية انسحابها من البلاد، مع نهاية وجودهم العسكري هناك لمدة 20 عامًا.

https://sputnikarabic.ae/20230406/إدارة-بايدن-تلوم-ترامب-في-تقرير-سري-عن-خروج-القوات-الأمريكية-من-أفغانستان-1075621149.html

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حركة طالبان, ترامب, جو بايدن, العالم, أخبار أفغانستان اليوم