https://sputnikarabic.ae/20230406/خبير-سعودي-التقارب-مع-إيران-يضر-إسرائيل-بالدرجة-الأولى-1075609631.html

خبير سعودي: التقارب مع إيران يضر إسرائيل بالدرجة الأولى

خبير سعودي: التقارب مع إيران يضر إسرائيل بالدرجة الأولى

نناقش في هذه الحلقة: القوات الروسية تحبط هجمات مضادة للقوات الأوكرانية؛ القوات الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى مجددا؛ إيران والسعودية تتفقان على تعزيز التعاون... 06.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-06T13:59+0000

2023-04-06T13:59+0000

2023-04-06T13:59+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

حصاد الأسبوع

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خبير سعودي: التقارب مع إيران يضر إسرائيل بالدرجة الأولى خبير سعودي: التقارب مع إيران يضر إسرائيل بالدرجة الأولى

اتفقت السعودية وإيران على بدء الترتيبات لإعادة فتح السفارات في الرياض وطهران والقنصليات في جدة ومشهد وتوسيع العلاقات والتعاون الثنائي واستئناف تبادل زيارات المسؤولين.حول هذا الموضوع قال رئيس مركز القرن للدراسات بالرياض، سعد بن عمر:بدوره، قال الخبير بالشأن الإيراني، حكم أمهز:تأثير خفض إنتاج النفط على الأسواقرأت وسائل إعلام غربية أن قرار "أوبك+" خفض إنتاج النفط حتى نهاية العام الجاري سيؤثر على الولايات المتحدة الأمريكية.حول هذا الموضوع، قال المحلل الاقتصادي والنفطي دميتري ليكوخ لـ"سبوتنيك":من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي:التفاصيل في الملف الصوتي....

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2023

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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