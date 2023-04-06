https://sputnikarabic.ae/20230406/خبير-سعودي-التقارب-مع-إيران-يضر-إسرائيل-بالدرجة-الأولى-1075609631.html
خبير سعودي: التقارب مع إيران يضر إسرائيل بالدرجة الأولى
خبير سعودي: التقارب مع إيران يضر إسرائيل بالدرجة الأولى
نناقش في هذه الحلقة: القوات الروسية تحبط هجمات مضادة للقوات الأوكرانية؛ القوات الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى مجددا؛ إيران والسعودية تتفقان على تعزيز التعاون... 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T13:59+0000
2023-04-06T13:59+0000
2023-04-06T13:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حصاد الأسبوع
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خبير سعودي: التقارب مع إيران يضر إسرائيل بالدرجة الأولى
خبير سعودي: التقارب مع إيران يضر إسرائيل بالدرجة الأولى
اتفقت السعودية وإيران على بدء الترتيبات لإعادة فتح السفارات في الرياض وطهران والقنصليات في جدة ومشهد وتوسيع العلاقات والتعاون الثنائي واستئناف تبادل زيارات المسؤولين.حول هذا الموضوع قال رئيس مركز القرن للدراسات بالرياض، سعد بن عمر:بدوره، قال الخبير بالشأن الإيراني، حكم أمهز:تأثير خفض إنتاج النفط على الأسواقرأت وسائل إعلام غربية أن قرار "أوبك+" خفض إنتاج النفط حتى نهاية العام الجاري سيؤثر على الولايات المتحدة الأمريكية.حول هذا الموضوع، قال المحلل الاقتصادي والنفطي دميتري ليكوخ لـ"سبوتنيك":من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي:التفاصيل في الملف الصوتي....
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نغم كباس
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
حصاد الأسبوع, аудио
خبير سعودي: التقارب مع إيران يضر إسرائيل بالدرجة الأولى
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نناقش في هذه الحلقة: القوات الروسية تحبط هجمات مضادة للقوات الأوكرانية؛ القوات الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى مجددا؛ إيران والسعودية تتفقان على تعزيز التعاون المشترك بينهما؛ المفاوضات السورية التركية التي جرت في موسكو؛ تأثير خفض إنتاج النفط على الولايات المتحدة الأمريكية.
اتفقت السعودية وإيران على بدء الترتيبات لإعادة فتح السفارات في الرياض وطهران والقنصليات في جدة ومشهد وتوسيع العلاقات والتعاون الثنائي واستئناف تبادل زيارات المسؤولين.
حول هذا الموضوع قال رئيس مركز القرن للدراسات بالرياض، سعد بن عمر:
"بعد هذا الاتفاق هناك أمل كبير في تفكيك الكثير من الميليشيات التي تسببت الكثير من الدول العربية وترعاها بعض الأطراف. وهذا يلقي بظلاله على الدول الأخرى مثل سوريا والعراق واليمن وحتما هذه الاتفاقيات ستقودنا إلى منطقة شرق أوسط آمنة ومزدهرة اقتصاديا. والضرر الوحيد الذي ينتج من هذه الاتفاقيات هو لإسرائيل فقط المنزعجة من هذا التقارب السعودي الإيراني".
بدوره، قال الخبير بالشأن الإيراني، حكم أمهز:
"تجري الآن مشاورات لتسوية الوضع في اليمن أنا بتقديري تسير الأجواء نحو الإيجابية أكثر من السلبية فإذا حلت المشكلة اليمنية فسوف تحل الكثير من الملفات الأخرى".
تأثير خفض إنتاج النفط على الأسواق
رأت وسائل إعلام غربية أن قرار "أوبك+" خفض إنتاج النفط حتى نهاية العام الجاري سيؤثر على الولايات المتحدة الأمريكية.
حول هذا الموضوع، قال المحلل الاقتصادي والنفطي دميتري ليكوخ لـ"سبوتنيك":
"هذا بالطبع سيحرج أمريكا ويفهمها أنها ليست المهيمن الوحيد على الأسواق".
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي:
"هذا تخفيض مبرمج وكانت الولايات المتحدة على علم به، لذلك حاولت جاهدة منع السعودية من اتخاذ هذا القرار، والمفاجأة أن روسيا خفضت إنتاجها قبل أيام فقط من تخفيض تحالف "أوبك+"، وقد يؤدي إلى رفع أسعار النفط ولكن قد يضر بالنمو الاقتصادي العالمي ويرفع معدلات التضخم والفائدة وربما خسارة "أوبك+" لبعض الحصص السوقية".
التفاصيل في الملف الصوتي....