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https://sputnikarabic.ae/20230406/ذعر-في-إسرائيل-بسبب-الصواريخ-التي-قطعت-سماء-البلاد-فيديو--1075609400.html
ذعر في إسرائيل بسبب الصواريخ التي قطعت سماء البلاد... فيديو
ذعر في إسرائيل بسبب الصواريخ التي قطعت سماء البلاد... فيديو
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع، بعد ظهر اليوم الخميس، مشاهد فيديو توثق عبور عدد من الصواريخ للمجال الجوي الإسرائيلي، الأمر الذي تسبب بحالة ذعر في... 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T14:03+0000
2023-04-06T14:03+0000
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وشارك الكثير من المواطنين الإسرائيليين مشاهد لعبور الصواريخ بشكل سريع الأجواء الإسرائيلية وسط توتر المواطنين الذين شاهدوا اندفاعها القوي ومحاولة اعتراضها بواسطة نظام "القبة الحديدية" الإسرائيلي.ووثق مواطنون مشاهد لاندلاع النيران في إحدى مستوطنات الشمال الإسرائيلي نتيجة سقوط صاروخ أطلق من لبنان، بحسب المزاعم.أعلن الجيش الإسرائيلي، اعتراض مجموعة الدفاع الجوي لصواريخ أطلقت من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وذلك عقب التقرير الأولي بشأن صفارات الإنذار التي دوت في بلدة شلومي وموشاف بيتزيت.وأعلنت "نجمة داود" الإسرائيلية، في بيان لها، إصابة 3 إسرائيليين جراء القصف الصاروخي من الأراضي اللبنانية على المستوطنات في شمال إسرائيل.وأفادت القناة 14 العبرية، بأن "100 صاروخ أطلق من لبنان على مستوطنات شمال فلسطين خلال 10 دقائق".وبدورها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن التقديرات تشير إلى أن حركة المقاومة "حماس" في لبنان هي من تقف وراء القصف الصاروخي باتجاه شمالي البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230406/تصويت-هل-تنجح-جامعة-الدول-العربية-في-كبح-جماح-إسرائيل-في-المسجد-الأقصى؟--1075601009.html
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العالم, العالم العربي
العالم, العالم العربي

ذعر في إسرائيل بسبب الصواريخ التي قطعت سماء البلاد... فيديو

14:03 GMT 06.04.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZالقبة الحديدية تتصدى صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021
القبة الحديدية تتصدى صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع، بعد ظهر اليوم الخميس، مشاهد فيديو توثق عبور عدد من الصواريخ للمجال الجوي الإسرائيلي، الأمر الذي تسبب بحالة ذعر في البلاد.
وشارك الكثير من المواطنين الإسرائيليين مشاهد لعبور الصواريخ بشكل سريع الأجواء الإسرائيلية وسط توتر المواطنين الذين شاهدوا اندفاعها القوي ومحاولة اعتراضها بواسطة نظام "القبة الحديدية" الإسرائيلي.
ووثق مواطنون مشاهد لاندلاع النيران في إحدى مستوطنات الشمال الإسرائيلي نتيجة سقوط صاروخ أطلق من لبنان، بحسب المزاعم.
أعلن الجيش الإسرائيلي، اعتراض مجموعة الدفاع الجوي لصواريخ أطلقت من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وذلك عقب التقرير الأولي بشأن صفارات الإنذار التي دوت في بلدة شلومي وموشاف بيتزيت.
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11:57 GMT
وأعلنت "نجمة داود" الإسرائيلية، في بيان لها، إصابة 3 إسرائيليين جراء القصف الصاروخي من الأراضي اللبنانية على المستوطنات في شمال إسرائيل.
وأفادت القناة 14 العبرية، بأن "100 صاروخ أطلق من لبنان على مستوطنات شمال فلسطين خلال 10 دقائق".
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وبدورها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن التقديرات تشير إلى أن حركة المقاومة "حماس" في لبنان هي من تقف وراء القصف الصاروخي باتجاه شمالي البلاد.
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