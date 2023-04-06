https://sputnikarabic.ae/20230406/رئيسة-الحكومة-الفنلندية-تقدم-استقالتها-إلى-رئيس-البلاد-1075592180.html

رئيسة الحكومة الفنلندية تقدم استقالتها إلى رئيس البلاد

رئيسة الحكومة الفنلندية تقدم استقالتها إلى رئيس البلاد

قدمت رئيسة الحكومة الفنلندية، سانا مارين، اليوم الخميس، استقالتها إلى الرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، عقب خسارتها في الانتخابات التشريعية. 06.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-06T08:20+0000

2023-04-06T08:20+0000

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هلسنكي- سبوتنيك. وقالت الرئاسة الفنلندية في بيان: "قدمت رئيسة الوزراء سانا مارين اليوم 6 نيسان/أبريل استقالة الحكومة إلى رئيس جمهورية فنلندا سولي نينيستو، وقبل الرئيس طلب استقالة الحكومة وكلفها بمواصلة تسيير الأعمال لحين تعيين حكومة جديدة".ومن المقرر أن يبدأ العمل على تشكيل حكومة جديدة في البلاد، بعد بدء انعقاد جلسات البرلمان الجديد المنتخب.وأعلن حزب الائتلاف الوطني الفنلندي المعارض فوزه في الانتخابات البرلمانية في البلاد، الأحد الماضي، حسبما ذكرت وزارة العدل الفنلندية.جاء ذلك بعد فرز 99.6% من الأصوات، حيث تقدم حزب الائتلاف الوطني المعارض بزعامة بيتيري أوربو بنسبة 20.8%، يليه حزب الفنلنديين المعارض بزعامة ريكا بيرا بنسبة 20%، والحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم بقيادة رئيسة الوزراء سانا مارين، بنسبة 19.9% وحزب الوسط بقيادة أنيكا ساريكو بنسبة 11.3%.وأعلن أوربو، من مقر الحملة الانتخابية، فوز حزبه بالانتخابات، في غضون ذلك، أقرت مارين بهزيمة حزبها وهنأت الأحزاب المتنافسة، قائلة إن "الديمقراطية قالت كلمتها".ودعا حزب الائتلاف الوطني إلى سياسات تقشفية لتعويض عجز الموازنة، كما يصر الحزب على ضرورة خفض ضريبة الدخل لجميع العمال ويدعم محاولة فنلندا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.وشارك في التصويت المبكر 40.5 في المئة من الناخبين، أي مليون و731 ألف و441 شخصًا. ووفقًا للوزارة، في هذه الانتخابات هناك 2424 مرشحًا لـ 200 مقعد في البرلمان الفنلندي.

https://sputnikarabic.ae/20230402/حزب-الائتلاف-الوطني-المعارض-الفنلندي-يعلن-فوزه-بالانتخابات-البرلمانية-1075453860.html

https://sputnikarabic.ae/20230401/الخارجية-السويدية-عضوية-فنلندا-في-الناتو-لن-تكتمل-من-دون-السويد-1075410710.html

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