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Позиции мобилизованных из Калужской области в Южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230406/روسيا-تبتكر-دروعا-قادرة-على-تحمل-انفجار-2-كيلوغرام-تي-إن-تي--1075611962.html
روسيا تبتكر دروعا قادرة على تحمل انفجار 2 كيلوغرام "تي إن تي"
روسيا تبتكر دروعا قادرة على تحمل انفجار 2 كيلوغرام "تي إن تي"
ابتكر خبراء عسكريون روس دروعا جديدة قادرة على تحمل انفجار مادة "تي إن تي" بوزن 2 كيلوغرام، وهي قادرة على حماية بعض المعدات العسكرية بشكل فعال. 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T15:03+0000
2023-04-06T15:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية، "أنها طورت دروعا للمعدات التي يمكنها تحمل 2 كيلوغرام تي إن تي".وبينت الدفاع الروسية، أن "الدرع المزدوج الجديد لنماذج المعدات المتقدمة، يمكنه أن يقاوم تفجير 2 كيلوغرام من مادة "تي إن تي"، وأنه يحمي المبرد وغطاء المحرك وهيكل العجلة، كما يحمي الأفراد من وسائل التدمير المختلفة، بما في ذلك نيران الأسلحة الصغيرة، وشظايا القذائف والهاون".وزار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الخميس، العديد من شركات المجمع الصناعي العسكري الروسي في مقاطعة نيجني نوفغورود، التي تعمل على إنتاج الذخائر الخاصة بسلاح المدفعية والطيران.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تفقد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، المصانع المختلفة التابعة لمؤسسات المجمع الصناعي العسكري وتم إطلاعه على التقدم الحاصل في تنفيذ طلبات الجيش العسكرية في مقاطعة نيجني نوفغورود، التي تنتج أنواعًا مختلفة من الذخيرة، بما في ذلك ذخيرة المدفعية والطيران".
https://sputnikarabic.ae/20230406/شويغو-يتفقد-ترسانة-من-القذائف-الضخمة-فيديو-1075610165.html
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روسيا, سلاح روسيا
روسيا, سلاح روسيا

روسيا تبتكر دروعا قادرة على تحمل انفجار 2 كيلوغرام "تي إن تي"

15:03 GMT 06.04.2023 (تم التحديث: 15:13 GMT 06.04.2023)
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصورمنتدى "أرميا 2020" في حقل ألابينو العسكري في ضواحي موسكو - دبابة "تي-72" التابعة للفريق العسكري من كازاخستان
منتدى أرميا 2020 في حقل ألابينو العسكري في ضواحي موسكو - دبابة تي-72 التابعة للفريق العسكري من كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2023
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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ابتكر خبراء عسكريون روس دروعا جديدة قادرة على تحمل انفجار مادة "تي إن تي" بوزن 2 كيلوغرام، وهي قادرة على حماية بعض المعدات العسكرية بشكل فعال.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، "أنها طورت دروعا للمعدات التي يمكنها تحمل 2 كيلوغرام تي إن تي".
وبينت الدفاع الروسية، أن "الدرع المزدوج الجديد لنماذج المعدات المتقدمة، يمكنه أن يقاوم تفجير 2 كيلوغرام من مادة "تي إن تي"، وأنه يحمي المبرد وغطاء المحرك وهيكل العجلة، كما يحمي الأفراد من وسائل التدمير المختلفة، بما في ذلك نيران الأسلحة الصغيرة، وشظايا القذائف والهاون".
شركات الصناعات الدفاعية التي تشارك في تأمين المنتجات لتزويد العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شويغو يتفقد ترسانة من القذائف الضخمة.. فيديو
14:05 GMT
وزار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الخميس، العديد من شركات المجمع الصناعي العسكري الروسي في مقاطعة نيجني نوفغورود، التي تعمل على إنتاج الذخائر الخاصة بسلاح المدفعية والطيران.

وقال بيان الوزارة، إن وزير الدفاع الروسي، قام بفحص تنفيذ الحجوزات الدفاعية في مؤسسة "مصنع أرزاماس للآليات" الدفاعية في مقاطعة نيجني نوفغورود، حيث أبلغه ممثلو المؤسسة، أنهم تمكنوا من تعزيز الخصائص الوقائية للدروع، مع الأخذ في الاعتبار المتطلبات الحالية للحماية، ومراعاة رغبات الجنود المشاركين في العملية العسكرية الخاصة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تفقد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، المصانع المختلفة التابعة لمؤسسات المجمع الصناعي العسكري وتم إطلاعه على التقدم الحاصل في تنفيذ طلبات الجيش العسكرية في مقاطعة نيجني نوفغورود، التي تنتج أنواعًا مختلفة من الذخيرة، بما في ذلك ذخيرة المدفعية والطيران".
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Артиллеристы вооруженных сил РФ подготавливают снаряды для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:12 GMT
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