https://sputnikarabic.ae/20230406/روسيا-تبتكر-دروعا-قادرة-على-تحمل-انفجار-2-كيلوغرام-تي-إن-تي--1075611962.html
روسيا تبتكر دروعا قادرة على تحمل انفجار 2 كيلوغرام "تي إن تي"
روسيا تبتكر دروعا قادرة على تحمل انفجار 2 كيلوغرام "تي إن تي"
ابتكر خبراء عسكريون روس دروعا جديدة قادرة على تحمل انفجار مادة "تي إن تي" بوزن 2 كيلوغرام، وهي قادرة على حماية بعض المعدات العسكرية بشكل فعال. 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T15:03+0000
2023-04-06T15:03+0000
2023-04-06T15:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية، "أنها طورت دروعا للمعدات التي يمكنها تحمل 2 كيلوغرام تي إن تي".وبينت الدفاع الروسية، أن "الدرع المزدوج الجديد لنماذج المعدات المتقدمة، يمكنه أن يقاوم تفجير 2 كيلوغرام من مادة "تي إن تي"، وأنه يحمي المبرد وغطاء المحرك وهيكل العجلة، كما يحمي الأفراد من وسائل التدمير المختلفة، بما في ذلك نيران الأسلحة الصغيرة، وشظايا القذائف والهاون".وزار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الخميس، العديد من شركات المجمع الصناعي العسكري الروسي في مقاطعة نيجني نوفغورود، التي تعمل على إنتاج الذخائر الخاصة بسلاح المدفعية والطيران.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تفقد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، المصانع المختلفة التابعة لمؤسسات المجمع الصناعي العسكري وتم إطلاعه على التقدم الحاصل في تنفيذ طلبات الجيش العسكرية في مقاطعة نيجني نوفغورود، التي تنتج أنواعًا مختلفة من الذخيرة، بما في ذلك ذخيرة المدفعية والطيران".
https://sputnikarabic.ae/20230406/شويغو-يتفقد-ترسانة-من-القذائف-الضخمة-فيديو-1075610165.html
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روسيا, سلاح روسيا
روسيا تبتكر دروعا قادرة على تحمل انفجار 2 كيلوغرام "تي إن تي"
15:03 GMT 06.04.2023 (تم التحديث: 15:13 GMT 06.04.2023) تابعنا عبر
ابتكر خبراء عسكريون روس دروعا جديدة قادرة على تحمل انفجار مادة "تي إن تي" بوزن 2 كيلوغرام، وهي قادرة على حماية بعض المعدات العسكرية بشكل فعال.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، "أنها طورت دروعا للمعدات التي يمكنها تحمل 2 كيلوغرام تي إن تي".
وبينت الدفاع الروسية، أن "الدرع المزدوج الجديد لنماذج المعدات المتقدمة، يمكنه أن يقاوم تفجير 2 كيلوغرام من مادة "تي إن تي"، وأنه يحمي المبرد وغطاء المحرك وهيكل العجلة، كما يحمي الأفراد من وسائل التدمير المختلفة، بما في ذلك نيران الأسلحة الصغيرة، وشظايا القذائف والهاون".
وزار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الخميس، العديد من شركات المجمع الصناعي العسكري الروسي في مقاطعة نيجني نوفغورود، التي تعمل على إنتاج الذخائر الخاصة بسلاح المدفعية والطيران.
وقال بيان الوزارة، إن وزير الدفاع الروسي، قام بفحص تنفيذ الحجوزات الدفاعية في مؤسسة "مصنع أرزاماس للآليات" الدفاعية في مقاطعة نيجني نوفغورود، حيث أبلغه ممثلو المؤسسة، أنهم تمكنوا من تعزيز الخصائص الوقائية للدروع، مع الأخذ في الاعتبار المتطلبات الحالية للحماية، ومراعاة رغبات الجنود المشاركين في العملية العسكرية الخاصة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تفقد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، المصانع المختلفة التابعة لمؤسسات المجمع الصناعي العسكري وتم إطلاعه على التقدم الحاصل في تنفيذ طلبات الجيش العسكرية في مقاطعة نيجني نوفغورود، التي تنتج أنواعًا مختلفة من الذخيرة، بما في ذلك ذخيرة المدفعية والطيران".