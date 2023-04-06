https://sputnikarabic.ae/20230406/سلطات-بريانسك-تعلن-التصدي-لمحاولة-اختراق-أوكرانية-لأراضي-المقاطعة-1075598806.html
سلطات بريانسك تعلن التصدي لمحاولة اختراق أوكرانية لأراضي المقاطعة
سلطات بريانسك تعلن التصدي لمحاولة اختراق أوكرانية لأراضي المقاطعة
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، اليوم الخميس، أن قوات حرس الحدود الروسية في المنطقة تصدت لمحاولة دخول عدد من المخربين الأوكرانيين إلى المقاطعة عبر... 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T11:00+0000
2023-04-06T11:00+0000
2023-04-06T11:00+0000
روسيا
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وبحسب بوغوماز، ألحق الجيش الروسي بالتنسيق مع قوات حرس الحدود هزيمة كبيرة بالعدو.وشهدت مقاطعة بريانسك هجوما في آذار/مارس الماضي، من قبل مجموعة استطلاع وتخريب أوكرانية، حيث أسفر الهجوم عن مقتل شخصين وإصابة طفل بجروح، ووصف الرئيس الروسي الهجوم بأنه "عمل إرهابي".
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روسيا
سلطات بريانسك تعلن التصدي لمحاولة اختراق أوكرانية لأراضي المقاطعة
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أعلن حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، اليوم الخميس، أن قوات حرس الحدود الروسية في المنطقة تصدت لمحاولة دخول عدد من المخربين الأوكرانيين إلى المقاطعة عبر الحدود الأوكرانية.
وقال الحاكم بوغوماز، عبر صفحته الخاصة على منصة "تلغرام": "أحبطت دائرة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في منطقة بريانسك، محاولة لاختراق أراضي روسيا قرب قرية سلوتشوفسك في مقاطعة بوجارسكي، لمجموعة أوكرانية تضم نحو 20 عنصرًا".
وبحسب بوغوماز، ألحق الجيش الروسي بالتنسيق مع قوات حرس الحدود هزيمة كبيرة بالعدو.
وشهدت مقاطعة بريانسك هجوما في آذار/مارس الماضي، من قبل مجموعة استطلاع وتخريب أوكرانية، حيث أسفر الهجوم عن مقتل شخصين وإصابة طفل بجروح، ووصف الرئيس الروسي الهجوم بأنه "عمل إرهابي".