https://sputnikarabic.ae/20230406/سلطات-زابوروجيه-القوات-الأوكرانية-الموجودة-على-جبهة-تخضع-لإشراف-خبراء-أجانب-1075583448.html
سلطات زابوروجيه: القوات الأوكرانية الموجودة على جبهة تخضع لإشراف خبراء أجانب
سلطات زابوروجيه: القوات الأوكرانية الموجودة على جبهة تخضع لإشراف خبراء أجانب
كشف عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن تنسيق القوات الأوكرانية على خط المواجهة في منطقة زابوروجيه وعملية الإشراف عليها تتم... 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T05:23+0000
2023-04-06T05:23+0000
2023-04-06T05:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074141159_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_87d0724e2f4755ee04111894a38befd7.jpg
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك" إن "الأفراد العسكريين الأجانب ينسقون ويشرفون بشكل مباشر على أعمال مختلف وحدات القوات الأوكرانية وسرعة تنفيذ الأوامر في زابوروجيه".وفقًا لمحاور الوكالة، يجب على القوات الأوكرانية أن تمتثل بلا ريب لأوامر الخبراء الأجانب، حيث أصبحت منطقة زابوروجيه لروسيا بعد استفتاء أجري في سبتمبر 2022 ولا تعترف كييف بنتائج الاستفتاء وتواصل قصف المنطقة.وتستمر القوات الأوكرانية بقصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.وتواصل روسيا منذ 24 شباط/ فبراير العام الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات في دونباس.
https://sputnikarabic.ae/20230405/سقوط-طائرة-مسيرة-أوكرانية-بالقرب-من-محطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية--1075534542.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074141159_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_64df16d2b2534fbfdec56ca38de395dd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
سلطات زابوروجيه: القوات الأوكرانية الموجودة على جبهة تخضع لإشراف خبراء أجانب
تابعنا عبر
كشف عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن تنسيق القوات الأوكرانية على خط المواجهة في منطقة زابوروجيه وعملية الإشراف عليها تتم بواسطة خبراء أجانب.
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك" إن "الأفراد العسكريين الأجانب ينسقون ويشرفون بشكل مباشر على أعمال مختلف وحدات القوات الأوكرانية وسرعة تنفيذ الأوامر في زابوروجيه".
وفقًا لمحاور الوكالة، يجب على القوات الأوكرانية أن تمتثل بلا ريب لأوامر الخبراء الأجانب، حيث أصبحت منطقة زابوروجيه لروسيا بعد استفتاء أجري في سبتمبر 2022 ولا تعترف كييف بنتائج الاستفتاء وتواصل قصف المنطقة.
وتستمر القوات الأوكرانية بقصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
وتواصل روسيا منذ 24 شباط/ فبراير العام الماضي، تنفيذ العملية العسكرية
الخاصة في أوكرانيا لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات في دونباس.