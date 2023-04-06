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Позиции мобилизованных из Калужской области в Южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230406/سلطات-زابوروجيه-القوات-الأوكرانية-الموجودة-على-جبهة-تخضع-لإشراف-خبراء-أجانب-1075583448.html
سلطات زابوروجيه: القوات الأوكرانية الموجودة على جبهة تخضع لإشراف خبراء أجانب
سلطات زابوروجيه: القوات الأوكرانية الموجودة على جبهة تخضع لإشراف خبراء أجانب
كشف عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن تنسيق القوات الأوكرانية على خط المواجهة في منطقة زابوروجيه وعملية الإشراف عليها تتم... 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T05:23+0000
2023-04-06T05:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك" إن "الأفراد العسكريين الأجانب ينسقون ويشرفون بشكل مباشر على أعمال مختلف وحدات القوات الأوكرانية وسرعة تنفيذ الأوامر في زابوروجيه".وفقًا لمحاور الوكالة، يجب على القوات الأوكرانية أن تمتثل بلا ريب لأوامر الخبراء الأجانب، حيث أصبحت منطقة زابوروجيه لروسيا بعد استفتاء أجري في سبتمبر 2022 ولا تعترف كييف بنتائج الاستفتاء وتواصل قصف المنطقة.وتستمر القوات الأوكرانية بقصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.وتواصل روسيا منذ 24 شباط/ فبراير العام الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات في دونباس.
https://sputnikarabic.ae/20230405/سقوط-طائرة-مسيرة-أوكرانية-بالقرب-من-محطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية--1075534542.html
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سلطات زابوروجيه: القوات الأوكرانية الموجودة على جبهة تخضع لإشراف خبراء أجانب

05:23 GMT 06.04.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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كشف عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن تنسيق القوات الأوكرانية على خط المواجهة في منطقة زابوروجيه وعملية الإشراف عليها تتم بواسطة خبراء أجانب.
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك" إن "الأفراد العسكريين الأجانب ينسقون ويشرفون بشكل مباشر على أعمال مختلف وحدات القوات الأوكرانية وسرعة تنفيذ الأوامر في زابوروجيه".
وفقًا لمحاور الوكالة، يجب على القوات الأوكرانية أن تمتثل بلا ريب لأوامر الخبراء الأجانب، حيث أصبحت منطقة زابوروجيه لروسيا بعد استفتاء أجري في سبتمبر 2022 ولا تعترف كييف بنتائج الاستفتاء وتواصل قصف المنطقة.
زيارة صحفيين من من إيطاليا وألمانيا وأمريكا اللاتينية وروس إلى منطقة محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار، 6 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سقوط طائرة مسيرة أوكرانية بالقرب من محطة زابوروجيه للطاقة النووية
أمس, 05:21 GMT
وتستمر القوات الأوكرانية بقصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
وتواصل روسيا منذ 24 شباط/ فبراير العام الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات في دونباس.
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Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:04 GMT
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