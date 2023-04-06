عربي
Позиции мобилизованных из Калужской области в Южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230406/شويغو-يتفقد-ترسانة-من-القذائف-الضخمة-فيديو-1075610165.html
شويغو يتفقد ترسانة من القذائف الضخمة.. فيديو
شويغو يتفقد ترسانة من القذائف الضخمة.. فيديو
زار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الخميس، العديد من شركات المجمع الصناعي العسكري الروسي في مقاطعة نيجني نوفغورود، التي تعمل على إنتاج الذخائر الخاصة... 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T14:05+0000
2023-04-06T14:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1d/1075276790_0:0:3031:1705_1920x0_80_0_0_e9688e9fcd724ebb6246dcc8a79dd737.jpg
وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا جاء فيه: "تفقد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، المصانع المختلفة التابعة لمؤسسات المجمع الصناعي العسكري وتم إطلاعه على التقدم الحاصل في تنفيذ طلبات الجيش العسكرية في مقاطعة نيجني نوفغورود، التي تنتج أنواعًا مختلفة من الذخيرة، بما في ذلك ذخيرة المدفعية والطيران".وأضاف بيان الدفاع أن شويغو تفقد كذلك ورش إنتاج الأسلحة الحديثة، حيث أطلعه المسؤولون على التفاصيل وأعلنوا أن حجم الإنتاج قد ارتفع بشكل كبير في الأشهر الأخيرة.كما أفادت وزارة الدفاع بأن المصانع المختلفة التابعة لمؤسسات المجمع الصناعي العسكري أكدت مواصلتها في توسيع وزيادة الإنتاج العسكري لضرورات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وأشار البيان إلى أنه "يتم في الوقت الحالي تنفيذ برنامج ناجح لتوسيع القدرات الإنتاجية لإنتاج الأسلحة الثقيلة لتلبية احتياجات القوات الروسية التي تقوم بمهام عملية عسكرية خاصة".
https://sputnikarabic.ae/20230314/شويغو-يوجه-بتحديث-الأسلحة-الروسية-عالية-الدقة-1074715935.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1d/1075276790_185:0:2914:2047_1920x0_80_0_0_9e458a310251ccdb4303e60b265a3877.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

شويغو يتفقد ترسانة من القذائف الضخمة.. فيديو

14:05 GMT 06.04.2023
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورشركات الصناعات الدفاعية التي تشارك في تأمين المنتجات لتزويد العملية العسكرية الخاصة
شركات الصناعات الدفاعية التي تشارك في تأمين المنتجات لتزويد العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2023
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
زار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الخميس، العديد من شركات المجمع الصناعي العسكري الروسي في مقاطعة نيجني نوفغورود، التي تعمل على إنتاج الذخائر الخاصة بسلاح المدفعية والطيران.
وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا جاء فيه: "تفقد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، المصانع المختلفة التابعة لمؤسسات المجمع الصناعي العسكري وتم إطلاعه على التقدم الحاصل في تنفيذ طلبات الجيش العسكرية في مقاطعة نيجني نوفغورود، التي تنتج أنواعًا مختلفة من الذخيرة، بما في ذلك ذخيرة المدفعية والطيران".
وأضاف بيان الدفاع أن شويغو تفقد كذلك ورش إنتاج الأسلحة الحديثة، حيث أطلعه المسؤولون على التفاصيل وأعلنوا أن حجم الإنتاج قد ارتفع بشكل كبير في الأشهر الأخيرة.
كما أفادت وزارة الدفاع بأن المصانع المختلفة التابعة لمؤسسات المجمع الصناعي العسكري أكدت مواصلتها في توسيع وزيادة الإنتاج العسكري لضرورات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شويغو يوجه بتحديث الأسلحة الروسية العالية الدقة... فيديو
14 مارس, 11:05 GMT
وأشار البيان إلى أنه "يتم في الوقت الحالي تنفيذ برنامج ناجح لتوسيع القدرات الإنتاجية لإنتاج الأسلحة الثقيلة لتلبية احتياجات القوات الروسية التي تقوم بمهام عملية عسكرية خاصة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ подготавливают снаряды для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала