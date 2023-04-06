https://sputnikarabic.ae/20230406/شويغو-يتفقد-ترسانة-من-القذائف-الضخمة-فيديو-1075610165.html
شويغو يتفقد ترسانة من القذائف الضخمة.. فيديو
شويغو يتفقد ترسانة من القذائف الضخمة.. فيديو
زار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الخميس، العديد من شركات المجمع الصناعي العسكري الروسي في مقاطعة نيجني نوفغورود، التي تعمل على إنتاج الذخائر الخاصة... 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T14:05+0000
2023-04-06T14:05+0000
2023-04-06T14:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا جاء فيه: "تفقد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، المصانع المختلفة التابعة لمؤسسات المجمع الصناعي العسكري وتم إطلاعه على التقدم الحاصل في تنفيذ طلبات الجيش العسكرية في مقاطعة نيجني نوفغورود، التي تنتج أنواعًا مختلفة من الذخيرة، بما في ذلك ذخيرة المدفعية والطيران".وأضاف بيان الدفاع أن شويغو تفقد كذلك ورش إنتاج الأسلحة الحديثة، حيث أطلعه المسؤولون على التفاصيل وأعلنوا أن حجم الإنتاج قد ارتفع بشكل كبير في الأشهر الأخيرة.كما أفادت وزارة الدفاع بأن المصانع المختلفة التابعة لمؤسسات المجمع الصناعي العسكري أكدت مواصلتها في توسيع وزيادة الإنتاج العسكري لضرورات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وأشار البيان إلى أنه "يتم في الوقت الحالي تنفيذ برنامج ناجح لتوسيع القدرات الإنتاجية لإنتاج الأسلحة الثقيلة لتلبية احتياجات القوات الروسية التي تقوم بمهام عملية عسكرية خاصة".
https://sputnikarabic.ae/20230314/شويغو-يوجه-بتحديث-الأسلحة-الروسية-عالية-الدقة-1074715935.html
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روسيا
شويغو يتفقد ترسانة من القذائف الضخمة.. فيديو
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زار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الخميس، العديد من شركات المجمع الصناعي العسكري الروسي في مقاطعة نيجني نوفغورود، التي تعمل على إنتاج الذخائر الخاصة بسلاح المدفعية والطيران.
وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا جاء فيه: "تفقد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، المصانع المختلفة التابعة لمؤسسات المجمع الصناعي العسكري وتم إطلاعه على التقدم الحاصل في تنفيذ طلبات الجيش العسكرية في مقاطعة نيجني نوفغورود، التي تنتج أنواعًا مختلفة من الذخيرة، بما في ذلك ذخيرة المدفعية والطيران".
وأضاف بيان الدفاع أن شويغو تفقد كذلك ورش إنتاج الأسلحة الحديثة، حيث أطلعه المسؤولون على التفاصيل وأعلنوا أن حجم الإنتاج قد ارتفع بشكل كبير في الأشهر الأخيرة.
كما أفادت وزارة الدفاع بأن المصانع المختلفة التابعة لمؤسسات المجمع الصناعي العسكري أكدت مواصلتها في توسيع وزيادة الإنتاج العسكري لضرورات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وأشار البيان إلى أنه "يتم في الوقت الحالي تنفيذ برنامج ناجح لتوسيع القدرات الإنتاجية لإنتاج الأسلحة الثقيلة لتلبية احتياجات القوات الروسية التي تقوم بمهام عملية عسكرية خاصة".