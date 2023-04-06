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https://sputnikarabic.ae/20230406/صحيفة-ماكرون-فشل-في-إقناع-شي-جين-بينغ-بشأن-الأزمة-الأوكرانية-1075612808.html
صحيفة: ماكرون فشل في إقناع شي جين بينغ بشأن الأزمة الأوكرانية
صحيفة: ماكرون فشل في إقناع شي جين بينغ بشأن الأزمة الأوكرانية
فشل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في إقناع الرئيس الصيني شي جين بينغ، بتغيير موقفه من النزاع المسلح بين روسيا وأوكرانيا، وفقا لصحيفة أمريكية. 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T15:31+0000
2023-04-06T15:31+0000
العالم
الرئيس الفرنسي
فشل
الرئيس الصيني شي جين بينغ
أخبار الأزمة الأوكرانية
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وأفادت الصحيفة، بأنه في اليوم الثاني من زيارة الدولة التي يقوم بها ماكرون للصين، أيد شي جين بينغ موقفه بشأن تصرفات روسيا في أوكرانيا، قائلاً إن "جميع الأطراف" لديها "مخاوف أمنية معقولة". وبحسب الصحيفة، لم يعطِ أدنى تلميح إلى أنه سيستخدم نفوذه لإنهاء الصراع.ووفقا لدبلوماسي فرنسي مطلع على المفاوضات، فإنه خلال لقاء خاص مع الزعيم الصيني، أعرب ماكرون عن قلق الغرب من أن تزود بكين موسكو بالأسلحة وحث الرئيس شي على عدم تقديم إمدادات لروسيا من شأنها أن تساعدها في الأزمة الأوكرانية، بحسب صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية.واستغرقت المحادثات التي وصفها المتحدث باسم قصر الإليزيه، بأنها "صريحة وبناءة" ساعة ونصف.في وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام الأنباء بأن رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، في إطار لقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعا المجتمع الدولي إلى استئناف محادثات السلام لحل الصراع في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.
https://sputnikarabic.ae/20230406/الرئيس-الصيني-يدعو-المجتمع-الدولي-للانخراط-في-مفاوضات-سلام-حول-أوكرانيا-بشكل-عاجل-1075599772.html
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العالم, الرئيس الفرنسي, فشل, الرئيس الصيني شي جين بينغ, أخبار الأزمة الأوكرانية
العالم, الرئيس الفرنسي, فشل, الرئيس الصيني شي جين بينغ, أخبار الأزمة الأوكرانية

صحيفة: ماكرون فشل في إقناع شي جين بينغ بشأن الأزمة الأوكرانية

15:31 GMT 06.04.2023
© AFP 2023 / Ludovic Marin/Poolالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون في بكين، الصين
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون في بكين، الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2023
© AFP 2023 / Ludovic Marin/Pool
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فشل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في إقناع الرئيس الصيني شي جين بينغ، بتغيير موقفه من النزاع المسلح بين روسيا وأوكرانيا، وفقا لصحيفة أمريكية.
وأفادت الصحيفة، بأنه في اليوم الثاني من زيارة الدولة التي يقوم بها ماكرون للصين، أيد شي جين بينغ موقفه بشأن تصرفات روسيا في أوكرانيا، قائلاً إن "جميع الأطراف" لديها "مخاوف أمنية معقولة". وبحسب الصحيفة، لم يعطِ أدنى تلميح إلى أنه سيستخدم نفوذه لإنهاء الصراع.
ووفقا لدبلوماسي فرنسي مطلع على المفاوضات، فإنه خلال لقاء خاص مع الزعيم الصيني، أعرب ماكرون عن قلق الغرب من أن تزود بكين موسكو بالأسلحة وحث الرئيس شي على عدم تقديم إمدادات لروسيا من شأنها أن تساعدها في الأزمة الأوكرانية، بحسب صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية.

وأضاف الدبلوماسي الفرنسي، الذي رفض الكشف عن نفسه، أن الرئيس الصيني أخبر نظيره الفرنسي، بأن "هذه الحرب ليست من اختصاصه".

واستغرقت المحادثات التي وصفها المتحدث باسم قصر الإليزيه، بأنها "صريحة وبناءة" ساعة ونصف.
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الرئيس الصيني يدعو المجتمع الدولي للانخراط في مفاوضات سلام حول أوكرانيا بشكل عاجل
11:11 GMT
في وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام الأنباء بأن رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، في إطار لقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعا المجتمع الدولي إلى استئناف محادثات السلام لحل الصراع في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.
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