https://sputnikarabic.ae/20230406/ضربة-مزدوجةآسيا-تتجه-للتخلي-عن-الدولار-وصندوق-النقد-الدولي-1075587990.html

"ضربة مزدوجة"...آسيا تتجه للتخلي عن الدولار وصندوق النقد الدولي

"ضربة مزدوجة"...آسيا تتجه للتخلي عن الدولار وصندوق النقد الدولي

صرح رئيس الوزراء الماليزي أن الصين منفتحة على مشروع إنشاء "صندوق نقد آسيوي" لتقليل الاعتماد على الدولار. 06.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-06T07:19+0000

2023-04-06T07:19+0000

2023-04-06T07:43+0000

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قال رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، إن الصين منفتحة على المحادثات مع ماليزيا بشأن إنشاء هذا الصندوق، مشددا على ضرورة تقليل الاعتماد على الدولار أو صندوق النقد الدولي.وأضاف أنه لا يوجد سبب يدعو ماليزيا إلى الاستمرار في الاعتماد على الدولار، وإن البنك المركزي الماليزي يعمل بالفعل على تمكين البلدين من التفاوض بشأن المسائل التجارية باستخدام الرنجيت والرنمينبي، بحسب ما نقلت وكالة "بلومبرغ".وتأتي تصريحات رئيس الوزراء الماليزي بعد أشهر فقط من مناقشة المسؤولين السابقين في سنغافورة ما ينبغي أن تفعله الاقتصادات في المنطقة للتخفيف من مخاطر الدولار الذي لا يزال قوياً والذي يضعف العملات المحلية ويصبح أداة للعقوبات الاقتصادية.قال أنور يوم الثلاثاء إنه ناقش في البداية تشكيل صندوق النقد الآسيوي خلال فترة ولايته الأولى كوزير للمالية في التسعينيات، وقال إن فكرته في ذلك الوقت لم تكتسب زخمًا حيث كان الدولار الأمريكي لا يزال قويًا.كما كشف أنور للمشرعين عن الاستثمار القياسي البالغ 170 مليار رينجت (39 مليار دولار) الذي التزمت به الصين لماليزيا. ويشمل ذلك استثمارًا أوليًا بقيمة 2 مليار رينجت هذا العام في مجموعة تشجيانغ جيلي القابضة ومشروع وادي بروتون للسيارات عالي التقنية، والذي سيرتفع إلى 32 مليار رينجت.وقال أنور إن شركة Rongsheng Petrochemical Co ستزيد من أنشطتها في Pengerang ، Johor بمشروع بقيمة 80 مليار رينجت. Rongsheng هي واحدة من أكبر مصافي التكرير في الصين.

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