https://sputnikarabic.ae/20230406/قوات-الصواريخ-البيلاروسية-تجري-تدريبات-عسكرية-قرب-الحدود-البولندية-والأوكرانية-1075597147.html
قوات الصواريخ البيلاروسية تجري تدريبات عسكرية قرب الحدود البولندية والأوكرانية
قوات الصواريخ البيلاروسية تجري تدريبات عسكرية قرب الحدود البولندية والأوكرانية
أعلنت وزاة الدفاع البيلاروسية، اليوم الخميس، أنها ستجري تدريبات عسكرية في ساحة "بريست" بالقرب من الحدود البولندية والأوكرانية. 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T10:17+0000
2023-04-06T10:17+0000
2023-04-06T10:17+0000
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وجاء في بيان الدفاع البيلاروسية أنه "سيتم إجراء تدريب تكتيكي في ساحة تدريب "بريست" مع واحدة من وحدات فوج الصواريخ المضادة للطائرات والتابع للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي".وأشارت وزاة الدفاع إلى أنه "يتعين على الجنود الوصول إلى المنطقة المحددة، ونشر الكتيبة في تشكيلات قتالية، والعمل على أهداف حقيقة".وأفادت وزارة الدفاع البيلاروسة، أمس الأربعاء، أنها ستجري تدريبات تكتيكية للقوات الجوية والدفاع الجوي في ساحة تدريب "بريست" بالقرب من حدود بولندا.
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رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, العالم
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, العالم
قوات الصواريخ البيلاروسية تجري تدريبات عسكرية قرب الحدود البولندية والأوكرانية
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أعلنت وزاة الدفاع البيلاروسية، اليوم الخميس، أنها ستجري تدريبات عسكرية في ساحة "بريست" بالقرب من الحدود البولندية والأوكرانية.
وجاء في بيان الدفاع البيلاروسية أنه "سيتم إجراء تدريب تكتيكي في ساحة تدريب "بريست" مع واحدة من وحدات فوج الصواريخ المضادة للطائرات والتابع للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي".
وأشارت وزاة الدفاع إلى أنه "يتعين على الجنود الوصول إلى المنطقة المحددة، ونشر الكتيبة في تشكيلات قتالية، والعمل على أهداف حقيقة".
وبين المصدرأنه "تم حل جميع المهام المطلوبة في ظروف أشبه بالقتال الحقيقي، مع التعرض المستمر تقريبا لمجموعات التخريب والاستطلاع لعدو وهمي".
وأفادت وزارة الدفاع البيلاروسة، أمس الأربعاء، أنها ستجري تدريبات تكتيكية للقوات الجوية والدفاع الجوي في ساحة تدريب "بريست" بالقرب من حدود بولندا.