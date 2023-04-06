https://sputnikarabic.ae/20230406/كتائب-القسام-تعلن-تصدي-الدفاعات-الجوية-للطيران-الإسرائيلي-على-قطاع-غزة-1075623876.html

كتائب القسام تعلن تصدي الدفاعات الجوية للطيران الإسرائيلي على قطاع غزة

كتائب القسام تعلن تصدي الدفاعات الجوية للطيران الإسرائيلي على قطاع غزة

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، صباح الجمعة، تصدي الدفاعات الجوية للطيران الإسرائيلي على قطاع غزة. 06.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-06T22:03+0000

2023-04-06T22:03+0000

2023-04-06T22:48+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

كتائب القسام

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

العالم العربي

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القدس – سبوتنيك. وقالت بيان صادر عن كتائب القسام، اليوم الجمعة، إن "الدفاعات الجوية للقسام تتصدى للطيران الحربي الإسرائيلي المغير على قطاع غزة".وذكرت حركة حماس في بيان أنه "نحمل الاحتلال مسؤولية عدوانه على القدس وغزّة وندعو قوى شعبنا وفصائله إلى الوحدة في مواجهةٍ مفتوحة مع الاحتلال دفاعاً عن قدسنا وأقصانا".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، اليوم، رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية تجاه الأراضي الإسرائيلية، حيث تم اعتراض 25 منها من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 قذائف داخل إسرائيل.حملت إسرائيل، حركة "حماس" المسؤولية عن إطلاق القذائف الصاروخية، من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية.ويأتي هذا التصعيد، في أعقاب الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى، قبل يومين، بعدما اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد، واعتدت على المصلين، الذين حاولت طردهم بقوة السلاح.وعقب هذه الأحداث، أطلق فلسطينيون 10 قذائف صاروخية من قطاع غزة، صوب المدن والبلدات الإسرائيلية في غلاف غزة.وردا على ذلك، قصفت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية، عدة مواقع للفصائل الفلسطينية، في جنوب ووسط قطاع غزة؛ دون وقوع إصابات.

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العدوان الإسرائيلي على غزة, كتائب القسام, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي