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مسؤول في الاستخبارات المركزية الأمريكية: قتالنا لروسيا والصين "سيحرمنا النوم"
مسؤول في الاستخبارات المركزية الأمريكية: قتالنا لروسيا والصين "سيحرمنا النوم"
كشفت صحيفة أمريكية، اليوم الخميس، أن القتال مع روسيا والصين قد يستمر طويلاً وفقاً لسيناريو لن تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية تصوره. 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T12:56+0000
2023-04-06T12:56+0000
2023-04-06T13:19+0000
العالم
الصين
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ونقلت المصادر الغربية عن نائب مساعد مدير وكالة المخابرات المركزية السابق لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، دينيس وايلدر، أنه في حال قامت الصين باتخاذ إجراء عسكري ضد تايوان إلى جانب روسيا وتشجع إلى الانضمام إليهم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على بدء حرب ضد كوريا الجنوبية.وبحسب صحيفة "واشنطن تايمز"، فقد خلص وايلدر إلى القول إن "قرار الصين إقامة علاقة أوثق مع بوتين من خلال ما يسمى بالصداقة بلا حدود عزز فقط وجهة النظر القائلة بأن الصين أصبحت أكبر تهديد استراتيجي طويل الأمد للقيم الغربية".
https://sputnikarabic.ae/20230326/واشنطن-بوست-التحالف-بين-روسيا-والصين-قادر-على-تغيير-النظام-العالمي-1075142432.html
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العالم, الصين
مسؤول في الاستخبارات المركزية الأمريكية: قتالنا لروسيا والصين "سيحرمنا النوم"
12:56 GMT 06.04.2023 (تم التحديث: 13:19 GMT 06.04.2023) تابعنا عبر
كشفت صحيفة أمريكية، اليوم الخميس، أن القتال مع روسيا والصين قد يستمر طويلاً وفقاً لسيناريو لن تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية تصوره.
ونقلت المصادر الغربية عن نائب مساعد مدير وكالة المخابرات المركزية السابق لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، دينيس وايلدر، أنه في حال قامت الصين باتخاذ إجراء عسكري ضد تايوان إلى جانب روسيا وتشجع إلى الانضمام إليهم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على بدء حرب ضد كوريا الجنوبية.
وتابع المسؤول الأمريكي بالقول: "بصراحة، الصراع على جبهتين في المحيط الهادئ هو قضية استراتيجية أكثر تعقيدًا بكثير، خاصة إذا كانت موسكو مشاركة بشكل ضمني أو مباشر فيه وهذا هو نوع السيناريو الذي ينطوي على احتمالية منخفضة ولكن عواقب كبيرة تجعلنا مستيقظين طوال الليل".
ووفقًا للخبير، فإن شي جين بينغ وفلاديمير بوتين هما "أرواح عشيرة"، لهما رؤية عالمية متشابهة جدًا وكلاهما يعتقد أن الولايات المتحدة تشكل تهديدًا، لذلك كان هدفهما الرئيسي هو مواجهة واشنطن.
وبحسب صحيفة "واشنطن تايمز"
، فقد خلص وايلدر إلى القول إن "قرار الصين إقامة علاقة أوثق مع بوتين من خلال ما يسمى بالصداقة بلا حدود عزز فقط وجهة النظر القائلة بأن الصين أصبحت أكبر تهديد استراتيجي طويل الأمد للقيم الغربية".