https://sputnikarabic.ae/20230406/لن-ندعكم-تنامونالولايات-المتحدة-مذعورة-من-التهديد-الروسي-والصيني-الجديد-1075603416.html

مسؤول في الاستخبارات المركزية الأمريكية: قتالنا لروسيا والصين "سيحرمنا النوم"

مسؤول في الاستخبارات المركزية الأمريكية: قتالنا لروسيا والصين "سيحرمنا النوم"

كشفت صحيفة أمريكية، اليوم الخميس، أن القتال مع روسيا والصين قد يستمر طويلاً وفقاً لسيناريو لن تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية تصوره. 06.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-06T12:56+0000

2023-04-06T12:56+0000

2023-04-06T13:19+0000

العالم

الصين

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ونقلت المصادر الغربية عن نائب مساعد مدير وكالة المخابرات المركزية السابق لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، دينيس وايلدر، أنه في حال قامت الصين باتخاذ إجراء عسكري ضد تايوان إلى جانب روسيا وتشجع إلى الانضمام إليهم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على بدء حرب ضد كوريا الجنوبية.وبحسب صحيفة "واشنطن تايمز"، فقد خلص وايلدر إلى القول إن "قرار الصين إقامة علاقة أوثق مع بوتين من خلال ما يسمى بالصداقة بلا حدود عزز فقط وجهة النظر القائلة بأن الصين أصبحت أكبر تهديد استراتيجي طويل الأمد للقيم الغربية".

https://sputnikarabic.ae/20230326/واشنطن-بوست-التحالف-بين-روسيا-والصين-قادر-على-تغيير-النظام-العالمي-1075142432.html

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