https://sputnikarabic.ae/20230406/ما-هي-فرص-استئناف-عمل-الرباعية-الدولية-في-ظل-التصعيد-الإسرائيلي؟-1075607641.html

ما هي فرص استئناف عمل "الرباعية الدولية" في ظل التصعيد الإسرائيلي؟

ما هي فرص استئناف عمل "الرباعية الدولية" في ظل التصعيد الإسرائيلي؟

تواصلت الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى لليوم الثاني على التوالي حيث اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين صباح اليوم الخميس، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب... 06.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-06T13:43+0000

2023-04-06T13:43+0000

2023-04-06T13:43+0000

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ما هي فرص استئناف عمل " الرباعية الدولية" في ظل التصعيد الإسرائيلي؟ ما هي فرص استئناف عمل " الرباعية الدولية" في ظل التصعيد الإسرائيلي؟

وانتشرت في ساحاته بدعوى تأمين اقتحامات المستوطنين للأقصى، بينما قامت قوات الإسرائيلية بإبعاد المرابطين من محيط المصلى القبلي.يذكر أن القوات الإسرائيلية اقتحمت الليلة الماضية المسجد الأقصى عقب صلاتي التراويح والفجر، واعتدت بوحشية على المصلين والمعتكفين في المصلى القبلي وأخرجتهم منه بالقوة، ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص منهم بجروح متفاوتة تم نقل بعضهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج. قبل أن تنسحب القوات من باحات المسجد الأقصى المبارك، وذلك عقب اقتحامه والاعتداء على المعتكفين وإصابة.كما لقيت الاعتداءات الإسرائيلية إدانة دولية وعربية واسعة، في الوقت الذي سيعقد مجلس الأمن جلسة طارئة مغلقة بطلب من دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية، وبدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة والصين، وذلك لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية في القدس والمسجد الأقصى.على الصعيد ذاته دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الأربعاء، الأمم المتحدة إلى الاهتمام بالتسوية في الشرق الأوسط، بما فيها استئناف عمل اللجنة الرباعية الدولية.وفقا لها، يجب على الأمم المتحدة في الظروف الحالية، استخدام إمكانات تواجدها الإقليمي، من أجل إجراء تحليل شامل لما يحدث، وتحديد الأسباب الجذرية لدورة العنف التالية؛ ووضع مقترحات لمزيد من الجهود الجماعية لتحقيق الاستقرار في منطقة الصراع، وإبلاغ مجلس الأمن بها.في هذا السياق، قال عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" إن ما يحدث لن تكون آخر جرائم هذه الحكومة التلمودية اليمينية المتطرفة، مشيرا إلى أن اليمين المتطرف الذي يحكم إسرائيل الآن لا يهمه أي شيء، مشيرا إلى أن جلسة مجلس الأمن خطوة جيدة لكن لن يتوقع منها أي تطور يوقف الاحتلال.ودعا الولايات المتحدة للتدخل لردع حليفتها إسرائيل عما تفعله بحق الفلسطينيين.وأضاف زكي أن السلطة قامت بالفعل بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، مشيرا إلى أن التنسيق معلق حتى تفي إسرائيل بتعهداتها وتوقف هذه الاعتداءات المتكررة، لافتًا إلى أن حركة فتح تنسق مع فصائل المقاومة التابعة لها من أجل الرد على هذا العدوان المتواصل، بعيدا عن إطار السلطة الفلسطينية.وأضاف الصواف أن "فصائل المقاومة في بقية البلدات أيضًا تتأهب لرد متوقع على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في الخليل والقدس ونابلس وغيرها"، لافتا إلى أن فصائل المقاومة غير معنية بالمسار السياسي الذي تعرف جيدا أنه لن يصل لشيء.إلى ذلك، قال د. طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، المتخصص بالشأن الإسرائيلي أن السيناريو الذي حدث ويحدث كان متوقعًا، وقد حذرت منه دوائر سياسية حتى داخل إسرائيل، مشيرا إلى أن الأيام القادمة ستشهد تكرارًا لهذا السيناريو.وأشار فهمي إلى أن دعوة روسيا الأمم المتحدة لاستئناف عمل الرباعية الدولية فكرة جيدة ومهمة ويجب التعويل عليه لإحداث نوع من التوازن مع الشريك الأمريكي المنحاز، مشيرا إلى أن روسيا سبق أن طرحت فكرة مؤتمر موسكو لسلام الشرق الأوسط الذي عطلته الولايات المتحدة كما عطلت مؤتمر باريس، مؤكدا أن روسيا واحدة من رعاة عملية السلام، ويلاحظ أنها الآن تسترد موقعها في عالم متعدد الأقطاب.المزيد من التفاصيل في حلقة الليلة من برنامج ملفات ساخنة

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