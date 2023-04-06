https://sputnikarabic.ae/20230406/مدفع-روسي-يدمر-مدفع-كراب-بولندي-بقذيفة-موجهة-واحدة-1075593975.html
مدفع روسي يدمر مدفع "كراب" بولندي بقذيفة موجهة واحدة
مدفع روسي يدمر مدفع "كراب" بولندي بقذيفة موجهة واحدة
كشف القائد العسكري للمجموعة العسكرية المركزية في منطقة العمليات في أوكرانيا، اليوم الخميس، أنها نجحت بتدمير مدفع بولندي بقذيفة مدفعية روسية مباشرة. 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T09:05+0000
2023-04-06T09:05+0000
2023-04-06T09:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال الكولونيل سيرجي زيبنسكي لوكالة "سبوتنيك": "أثناء القتال في بلدة بتروبافلوفكا تم استخدم طاقم المدفعية ذاتية الدفع من طراز "ميستا" بقيادة الملازم الأول نيكولاي فولكوف الذي رصد المدفع البولندي من طراز "كراب" ودمره.وأكد القائد العسكري أن طاقم المدفعية ذاتية الدفع الروسي يستخدم قذائف المدفعية الموجهة "كراسنوبول" من عيار 152 ملم، والتي تتميز برأس ليزر شبه نشط موجه على الهدف، حيث يتم تصحيح المسار عندما يقترب المقذوف من الهدف بواسطة الدفات الديناميكية الهوائية.ويسمح "كراسنوبول" بتحقيق ضربة مباشرة ولا يتجاوز الانحراف عن خط الهدف أكثر من مترين.
https://sputnikarabic.ae/20230207/المدفعية-الصاروخية-كراسنوبول-الروسية-قادرة-على-تدمير-دبابات-أبرامز-وليوبارد-1073198439.html
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روسيا
مدفع روسي يدمر مدفع "كراب" بولندي بقذيفة موجهة واحدة
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كشف القائد العسكري للمجموعة العسكرية المركزية في منطقة العمليات في أوكرانيا، اليوم الخميس، أنها نجحت بتدمير مدفع بولندي بقذيفة مدفعية روسية مباشرة.
وقال الكولونيل سيرجي زيبنسكي لوكالة "سبوتنيك": "أثناء القتال في بلدة بتروبافلوفكا تم استخدم طاقم المدفعية ذاتية الدفع من طراز "ميستا" بقيادة الملازم الأول نيكولاي فولكوف الذي رصد المدفع البولندي من طراز "كراب" ودمره.
وأكد القائد العسكري أن طاقم المدفعية ذاتية الدفع الروسي يستخدم قذائف المدفعية الموجهة "كراسنوبول" من عيار 152 ملم، والتي تتميز برأس ليزر شبه نشط موجه على الهدف، حيث يتم تصحيح المسار عندما يقترب المقذوف من الهدف بواسطة الدفات الديناميكية الهوائية.
ويسمح "كراسنوبول" بتحقيق ضربة مباشرة ولا يتجاوز الانحراف عن خط الهدف أكثر من مترين.