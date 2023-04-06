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Позиции мобилизованных из Калужской области в Южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230406/مدفع-روسي-يدمر-مدفع-كراب-بولندي-بقذيفة-موجهة-واحدة-1075593975.html
مدفع روسي يدمر مدفع "كراب" بولندي بقذيفة موجهة واحدة
مدفع روسي يدمر مدفع "كراب" بولندي بقذيفة موجهة واحدة
كشف القائد العسكري للمجموعة العسكرية المركزية في منطقة العمليات في أوكرانيا، اليوم الخميس، أنها نجحت بتدمير مدفع بولندي بقذيفة مدفعية روسية مباشرة. 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T09:05+0000
2023-04-06T09:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال الكولونيل سيرجي زيبنسكي لوكالة "سبوتنيك": "أثناء القتال في بلدة بتروبافلوفكا تم استخدم طاقم المدفعية ذاتية الدفع من طراز "ميستا" بقيادة الملازم الأول نيكولاي فولكوف الذي رصد المدفع البولندي من طراز "كراب" ودمره.وأكد القائد العسكري أن طاقم المدفعية ذاتية الدفع الروسي يستخدم قذائف المدفعية الموجهة "كراسنوبول" من عيار 152 ملم، والتي تتميز برأس ليزر شبه نشط موجه على الهدف، حيث يتم تصحيح المسار عندما يقترب المقذوف من الهدف بواسطة الدفات الديناميكية الهوائية.ويسمح "كراسنوبول" بتحقيق ضربة مباشرة ولا يتجاوز الانحراف عن خط الهدف أكثر من مترين.
https://sputnikarabic.ae/20230207/المدفعية-الصاروخية-كراسنوبول-الروسية-قادرة-على-تدمير-دبابات-أبرامز-وليوبارد-1073198439.html
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مدفع روسي يدمر مدفع "كراب" بولندي بقذيفة موجهة واحدة

09:05 GMT 06.04.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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كشف القائد العسكري للمجموعة العسكرية المركزية في منطقة العمليات في أوكرانيا، اليوم الخميس، أنها نجحت بتدمير مدفع بولندي بقذيفة مدفعية روسية مباشرة.
وقال الكولونيل سيرجي زيبنسكي لوكالة "سبوتنيك": "أثناء القتال في بلدة بتروبافلوفكا تم استخدم طاقم المدفعية ذاتية الدفع من طراز "ميستا" بقيادة الملازم الأول نيكولاي فولكوف الذي رصد المدفع البولندي من طراز "كراب" ودمره.
دبابة أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المدفعية الصاروخية "كراسنوبول" الروسية قادرة على تدمير دبابات أبرامز وليوبارد
7 فبراير, 01:41 GMT
وأكد القائد العسكري أن طاقم المدفعية ذاتية الدفع الروسي يستخدم قذائف المدفعية الموجهة "كراسنوبول" من عيار 152 ملم، والتي تتميز برأس ليزر شبه نشط موجه على الهدف، حيث يتم تصحيح المسار عندما يقترب المقذوف من الهدف بواسطة الدفات الديناميكية الهوائية.
ويسمح "كراسنوبول" بتحقيق ضربة مباشرة ولا يتجاوز الانحراف عن خط الهدف أكثر من مترين.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ подготавливают снаряды для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:12 GMT
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