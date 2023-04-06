https://sputnikarabic.ae/20230406/مراسل-سبوتنيك-صافرات-الإنذار-تدوي-في-غلاف-غزة-1075581412.html

صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات محيط قطاع غزة

صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات محيط قطاع غزة

قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، إنه تم تفعيل صفارات الإنذار في مستوطنة موشافي باتيش ومستوطنة رانان في غلاف غزة. 06.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-06T02:32+0000

2023-04-06T02:32+0000

2023-04-06T03:05+0000

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من جانبه، أفاد مراسل "سبوتنيك"،بدوي صافرات الإنذار في غلاف غزة، مضيفا أن المقاومة الفلسطينية أطلقت صاروخ أرض جو تجاه الطيران الحربي في سماء قطاع غزة. وقال مصدر أمني فلسطيني لـ"سبوتنيك" إن الانفجارات التي سمعت وسط قطاع غزة ناجمة عن أعمال للمقاومة وإطلاقها صاروخ أرض جو تجاه الطائرات الحربية الإسرائيلي.ومساء أمس الأربعاء، اقتحمت القوات الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية، لليوم الثاني على التوالي، وأطلقت وابلا من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، من أجل إخلاء المسجد ومنع المصلين من الاعتكاف فيه.وشهد المسجد الأقصى اندلاع مواجهات بين المصلين المسلمين المرابطين فيه والقوات الإسرائيلية التي حاولت طردهم بقوة السلاح، وحاصرتهم في المسجد القبلي واستخدمت قنابل الغاز والصوت ضدهم ما أوقع عشرات الإصابات.واقتحم 110 مستوطنين، الأربعاء، باحات المسجد الأقصى من باب المغاربة، بحماية معززة من الشرطة الإسرائيلية، في أول أيام عيد الفصح التوراتي.وفرضت الشرطة الإسرائيلية قيوداً، منذ فجر اليوم، على دخول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى، حيث سمحت لمن تزيد أعمارهم على 50 عاماً ببلوغه، بينما حرمت من هم دون هذا السن من الرجال من الصلاة والرباط والاعتكاف فيه.

https://sputnikarabic.ae/20230406/-المقاومة-الفلسطينية-في-قطاع-غزة-تطلق-المضادات-الأرضية-للتصدي-للغارات-الإسرائيلية-1075580874.html

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العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي