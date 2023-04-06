https://sputnikarabic.ae/20230406/مسؤول-يكشف-سر-زيارة-مدير-المخابرات-الأمريكية-إلى-السعودية-1075619959.html

مسؤول يكشف سر زيارة مدير المخابرات الأمريكية إلى السعودية

مسؤول يكشف سر زيارة مدير المخابرات الأمريكية إلى السعودية

كشف مسؤول أمريكي أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، وليام بيرنز، زار المملكة العربية السعودية خلال الأسبوع الحالي. 06.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-06T18:25+0000

2023-04-06T18:25+0000

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وأفاد مسؤول أمريكي في تصريحات لقناة "العربية" السعودية، أمس الأربعاء، أن بيرنز تواجد في المملكة "للقاء المسؤولين، وتعزيز التزام واشنطن بالتعاون الاستخباراتي".وقال: "سافر بيرنز إلى المملكة العربية السعودية، حيث التقى بنظرائه في المخابرات وزعماء الدول بشأن المصالح المشتركة".وأضاف المسؤول أن بيرنز عزز "التزام أمريكا بالتعاون الاستخباراتي، لا سيما في مجالات مثل مكافحة الإرهاب".وتابعت قناة "العربية" أن المتحدث باسم "سي آي إيه" عندما طُلب منه تأكيد رحلة مدير المخابرات الأمريكية إلى السعودية، أجاب أن "الوكالة لا تعلق على سفر المدير".وعلى مدار العامين الماضيين، اتسمت العلاقات بين أمريكا والسعودية بالاضطراب، لا سيما بعد تعهد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بجعل الدولة الخليجية "منبوذة".وتأتي الزيارة الهادئة لمدير وكالة المخابرات المركزية، وليام بيرنز، إلى السعودية، في أعقاب اتفاق تم توقيعه بين الرياض وطهران بوساطة الصين لإعادة العلاقات الدبلوماسية، وإعادة فتح السفارات، وتبادل السفراء في الشهر المقبل.لكن التعاون الأمريكي السعودي على المستويين العسكري والاستخباراتي ظل قويا، إذ اختتمت أمريكا والسعودية أخيرا أول مناورة مشتركة لمكافحة الطائرات دون طيار، في مركز اختبار عسكري جديد في الرياض.ووقعت المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة ما أسمته الولايات المتحدة "صفقات تاريخية" مع شركة "بوينغ" لأكثر من 120 طائرة بقيمة 37 مليار دولار. وقال البيت الأبيض إن الاتفاقية يمكن أن تدعم أكثر من مليون وظيفة أمريكية في 44 ولاية.

https://sputnikarabic.ae/20230330/أمريكا-الاتفاق-السعودي-الإيراني-قد-يساعد-في-تهدئة-الوضع-في-لبنان-1075349550.html

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