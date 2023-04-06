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https://sputnikarabic.ae/20230406/مستشار-الأمن-القومي-العراقي-يطالب-واشنطن-بتشجيع-الدول-على-سحب-رعاياها-من-مخيم-الهول-1075601862.html
مستشار الأمن القومي العراقي يطالب واشنطن بتشجيع الدول على سحب رعاياها من مخيم الهول
مستشار الأمن القومي العراقي يطالب واشنطن بتشجيع الدول على سحب رعاياها من مخيم الهول
قال قاسم الأعرجي، مستشار الأمن القومي العراقي، إن الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تشجع الدول على سحب رعاياها من مخيم "الهول" للاجئين. 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T12:20+0000
2023-04-06T12:20+0000
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جاء ذلك خلال استقباله للسفيرة الأمريكية في بغداد، ألينا رومانوسكي، حسبما ذكرت شبكة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الخميس.وبحث الأعرجي مع رومانوسكي، تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية إقليميًا ودوليًا، إضافة إلى الوضع في مخيم الهول.كما تناول اللقاء أُطر التعاون بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية في مجال مكافحة الإرهاب.وقالت السفيرة الأمريكية: "مخيم الهول ملف عراقي"، مشيرة إلى أن واشنطن مستعدة لدعم العراق في هذا الملف بما يحقق الأمن والاستقرار داخليا وفي المنطقة بأسرها.وتابعت: "الولايات المتحدة لديها جدية في حث الدول على سحب رعاياها من مخيم الهول ومساعدة العراق في إنهاء هذا الملف".ويقم مخيم الهول في ريف الحسكة السورية قرب الحدود العراقية، وهو تحت سيطرة الجيش الأمريكي وقوات "قسد" الموالية له.وتشير إحصائيات إلى أن مخيم الهول يضم أكثر من 50 ألف شخص غالبيتهم من النساء والأطفال، من عوائل تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول).
https://sputnikarabic.ae/20221003/العراق-أستراليا-قررت-استلام-رعاياها-من-مخيم-الهول---1068559357.html
https://sputnikarabic.ae/20230321/وزيرة-الهجرة-العراقية-لدينا-نحو-مليون-نازح-وملتزمون-بإعادتهم-1074991645.html
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن

مستشار الأمن القومي العراقي يطالب واشنطن بتشجيع الدول على سحب رعاياها من مخيم الهول

12:20 GMT 06.04.2023
© Sputnik . ATTIA AL-ATTIAمخيم الهول شرقي محافظة الحسكة السورية
مخيم الهول شرقي محافظة الحسكة السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2023
© Sputnik . ATTIA AL-ATTIA
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قال قاسم الأعرجي، مستشار الأمن القومي العراقي، إن الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تشجع الدول على سحب رعاياها من مخيم "الهول" للاجئين.
جاء ذلك خلال استقباله للسفيرة الأمريكية في بغداد، ألينا رومانوسكي، حسبما ذكرت شبكة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الخميس.
نساء وأطفال مرتبطون بمقاتلي تنظيم داعش الإرهابي في انتظار ركوب الحافلات والشاحنات تاركين مخيم الهول المكتظ للعودة إلى ديارهم - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2022
العراق: أستراليا قررت استلام رعاياها من مخيم الهول
3 أكتوبر 2022, 12:49 GMT
وبحث الأعرجي مع رومانوسكي، تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية إقليميًا ودوليًا، إضافة إلى الوضع في مخيم الهول.
كما تناول اللقاء أُطر التعاون بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية في مجال مكافحة الإرهاب.
وقالت السفيرة الأمريكية: "مخيم الهول ملف عراقي"، مشيرة إلى أن واشنطن مستعدة لدعم العراق في هذا الملف بما يحقق الأمن والاستقرار داخليا وفي المنطقة بأسرها.
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وتابعت: "الولايات المتحدة لديها جدية في حث الدول على سحب رعاياها من مخيم الهول ومساعدة العراق في إنهاء هذا الملف".
ويقم مخيم الهول في ريف الحسكة السورية قرب الحدود العراقية، وهو تحت سيطرة الجيش الأمريكي وقوات "قسد" الموالية له.
وتشير إحصائيات إلى أن مخيم الهول يضم أكثر من 50 ألف شخص غالبيتهم من النساء والأطفال، من عوائل تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول).
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