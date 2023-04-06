https://sputnikarabic.ae/20230406/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-طائرات-لانتسيت-تدمر-أكثرية-المدافع-الأمريكية-1075591462.html
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": طائرات "لانتسيت" تدمر معظم المدافع الأمريكية
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": طائرات "لانتسيت" تدمر معظم المدافع الأمريكية
أفاد مصدر عسكري روسي، اليوم الخميس، أن الطائرت المسيرة الانتحارية الروسية من طراز "لانتسيت" نجحت في تدمير نصف مدافع الهاوتزر الأمريكية في منطقة العملية... 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T07:42+0000
2023-04-06T07:42+0000
2023-04-06T07:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال المصدر العسكري لوكالة "سبوتنيك" إن طائرات لانتسيت أظهرت كفاءة عالية في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وأصبحت اليوم في الواقع إحدى الوسائل الرئيسية للقتال، حيث دمرت أكثر من 100 مدفع هاوتزر ومنشآت مدفعية ذاتية الدفع الغربية.وأوضح المصدر العسكري أنهم يتحدثون بشكل أساسي عن مدافع من طراز M777، و مدافع ذاتية الدفع من طراز M109 Paladin، التي تم تسليمها إلى أوكرانيا من الولايات المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230320/لانتسيت-تدمر-مصاص-الدماء-فيديو-1074935147.html
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روسيا
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": طائرات "لانتسيت" تدمر معظم المدافع الأمريكية
07:42 GMT 06.04.2023 (تم التحديث: 07:45 GMT 06.04.2023) تابعنا عبر
أفاد مصدر عسكري روسي، اليوم الخميس، أن الطائرت المسيرة الانتحارية الروسية من طراز "لانتسيت" نجحت في تدمير نصف مدافع الهاوتزر الأمريكية في منطقة العملية العسكرية في أوكرانيا.
وقال المصدر العسكري لوكالة "سبوتنيك" إن طائرات لانتسيت أظهرت كفاءة عالية في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وأصبحت اليوم في الواقع إحدى الوسائل الرئيسية للقتال، حيث دمرت أكثر من 100 مدفع هاوتزر ومنشآت مدفعية ذاتية الدفع الغربية.
وأوضح المصدر العسكري أنهم يتحدثون بشكل أساسي عن مدافع من طراز M777، و مدافع ذاتية الدفع من طراز M109 Paladin، التي تم تسليمها إلى أوكرانيا من الولايات المتحدة.
وتابع المصدر بالقول إن استخدام طائرات لانتسيت المسيرة للقضاء على المدفعية الأوكرانية فعال من الناحيتين القتالية والاقتصادية، لأن هناك حاجة إلى ذخيرة واحدة فقط لتدمير مدفع هاوتزر، ويتم التقليل من استخدام معدّات الاستطلاع.