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https://sputnikarabic.ae/20230406/مصدر-لسبوتنيك-مقتل-ثلاثة-ضباط-من-الشرطة-خلال-عملية-لمكافحة-الإرهاب-في-إنغوشيا-1075587788.html
مصدر لسبوتنيك: مقتل ثلاثة ضباط من الشرطة خلال عملية لمكافحة الإرهاب في إنغوشيا
مصدر لسبوتنيك: مقتل ثلاثة ضباط من الشرطة خلال عملية لمكافحة الإرهاب في إنغوشيا
أعلن مصدر أمني، اليوم الخميس، مقتل ثلاثة ضباط من الشرطة وإصابة ثمانية آخرين خلال عملية لمكافحة الإرهاب في إنغوشيا. 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T07:00+0000
2023-04-06T07:00+0000
روسيا
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وقال المصدر لوكالة سبوتنيك: "قُتل ثلاثة من ضباط الشرطة وأصيب ثمانية آخرون بدرجات متفاوتة من الخطورة، خلال الاشتباكات".أفاد مصدر باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في جمهورية أنغوشيا، بوقوع اشتباك بين قوات الأمن ومجموعة مسلحة في منطقة مالغوبيك في جمهورية إنغوشيا جنوب روسيا الليلة الماضية.وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" إن السلطات تلقت خلال إجراء عملية لمكافحة الإرهاب، معلومات عن موقع تواجد مسلحين في قرية زيازيكوف- يورت، بمنطقة مالغوبيك، مضيفا أنه، أبدى المسلحون مقاومة وأطلقوا النار على رجال الأمن ..".وفي 27 مارس الماضي، أطلق مجهولون النار من أسلحة آلية على نقطة لشرطة المرور على حدود إنغوشيا وأوسيتيا الشمالية، ما أدى إلى إصابة شرطيين. وفي اليوم التالي، تم العثور في مدينة كارابولاك على جثة أحد المهاجمين المفترضين مع أثر الإصابة بأعيرة نارية.
https://sputnikarabic.ae/20230405/مصدر-لـسبوتنيك-اشتباكات-مع-مسلحين-بمنطقة-عمليات-مكافحة-الإرهاب-في-إنغوشيا-الروسية-1075579580.html
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مصدر لسبوتنيك: مقتل ثلاثة ضباط من الشرطة خلال عملية لمكافحة الإرهاب في إنغوشيا

07:00 GMT 06.04.2023
© Sputnik . Igor Zarembo / جهاز الأمن الروسي
جهاز الأمن الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2023
© Sputnik . Igor Zarembo /
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أعلن مصدر أمني، اليوم الخميس، مقتل ثلاثة ضباط من الشرطة وإصابة ثمانية آخرين خلال عملية لمكافحة الإرهاب في إنغوشيا.
وقال المصدر لوكالة سبوتنيك: "قُتل ثلاثة من ضباط الشرطة وأصيب ثمانية آخرون بدرجات متفاوتة من الخطورة، خلال الاشتباكات".
أفاد مصدر باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في جمهورية أنغوشيا، بوقوع اشتباك بين قوات الأمن ومجموعة مسلحة في منطقة مالغوبيك في جمهورية إنغوشيا جنوب روسيا الليلة الماضية.
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2023
اشتباكات بين مسلحين وقوات الأمن بمنطقة عمليات مكافحة الإرهاب في إنغوشيا الروسية
أمس, 22:45 GMT
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" إن السلطات تلقت خلال إجراء عملية لمكافحة الإرهاب، معلومات عن موقع تواجد مسلحين في قرية زيازيكوف- يورت، بمنطقة مالغوبيك، مضيفا أنه، أبدى المسلحون مقاومة وأطلقوا النار على رجال الأمن ..".

وفي 27 مارس الماضي، أطلق مجهولون النار من أسلحة آلية على نقطة لشرطة المرور على حدود إنغوشيا وأوسيتيا الشمالية، ما أدى إلى إصابة شرطيين. وفي اليوم التالي، تم العثور في مدينة كارابولاك على جثة أحد المهاجمين المفترضين مع أثر الإصابة بأعيرة نارية.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ подготавливают снаряды для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:55 GMT
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