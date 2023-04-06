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https://sputnikarabic.ae/20230406/مصدر-يكشف-لـسبوتنيك-عن-خطط-تركيا-للتفاوض-مع-السويد-بشأن-الناتو-1075621896.html
مصدر يكشف لـ"سبوتنيك" عن خطط تركيا للتفاوض مع السويد بشأن الناتو
مصدر يكشف لـ"سبوتنيك" عن خطط تركيا للتفاوض مع السويد بشأن الناتو
صرح مصدر مطلع على مفاوضات انضمام السويد إلى "الناتو"، بأن أنقرة تخطط لإجراء مفاوضات نشطة مع ستوكهولم بشأن عضوية السويد في الحلف بعد الانتخابات التركية، ربما في... 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T19:58+0000
2023-04-06T19:58+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
انضمام
السويد
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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس: "كما تعلم، تدخل تركيا فترة ما قبل الانتخابات، وعلى جدول الأعمال الرئيسي انتخابات 14 مايو/ أيار. لكن عملية التفاوض (بشأن عضوية السويد في الناتو) ستستمر. وبعد الانتخابات، ربما في أوائل يونيو، جولة أخرى من المشاورات ستأخذ مكانا".وفي تقييمه لاحتمالات انضمام السويد إلى الحلف، أشار المصدر إلى أن "كل شيء سيعتمد على خطوات أخرى تتخذها ستوكهولم".وقال إن "قيادة وأعضاء الحلف على علم بمطالبنا بمكافحة الإرهاب وتسليم الأشخاص الذين يشكلون خطرا على بلدنا. وإذا تمت تلبية طلباتنا فسوف تتسارع العملية".وقال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ بعد مراسم انضمام فنلندا يوم الثلاثاء، إن السويد أوفت أيضًا بجميع شروط الانضمام إلى معاهدة شمال الأطلسي. بدوره، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن محاربة الإرهاب شرط مهم لموافقة أنقرة على عضوية السويد في الناتو.
https://sputnikarabic.ae/20230404/-وزير-الخارجية-التركي-يبحث-مع-نظيره-السويدي-الخطوات-اللازمة-لانضمام-ستوكهولم-للناتو-1075515430.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, انضمام, السويد
العالم, أخبار تركيا اليوم, انضمام, السويد

مصدر يكشف لـ"سبوتنيك" عن خطط تركيا للتفاوض مع السويد بشأن الناتو

19:58 GMT 06.04.2023
© AFP 2023 / MURAT CETIN MUHURDARتوقيع اتفاق الناتو بين تركيا وفنلندا والسويد
توقيع اتفاق الناتو بين تركيا وفنلندا والسويد - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2023
© AFP 2023 / MURAT CETIN MUHURDAR
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صرح مصدر مطلع على مفاوضات انضمام السويد إلى "الناتو"، بأن أنقرة تخطط لإجراء مفاوضات نشطة مع ستوكهولم بشأن عضوية السويد في الحلف بعد الانتخابات التركية، ربما في أوائل يونيو/ حزيران المقبل.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس: "كما تعلم، تدخل تركيا فترة ما قبل الانتخابات، وعلى جدول الأعمال الرئيسي انتخابات 14 مايو/ أيار. لكن عملية التفاوض (بشأن عضوية السويد في الناتو) ستستمر. وبعد الانتخابات، ربما في أوائل يونيو، جولة أخرى من المشاورات ستأخذ مكانا".
وفي تقييمه لاحتمالات انضمام السويد إلى الحلف، أشار المصدر إلى أن "كل شيء سيعتمد على خطوات أخرى تتخذها ستوكهولم".
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيره السويدي الخطوات اللازمة لانضمام ستوكهولم للناتو
4 أبريل, 14:33 GMT
وقال إن "قيادة وأعضاء الحلف على علم بمطالبنا بمكافحة الإرهاب وتسليم الأشخاص الذين يشكلون خطرا على بلدنا. وإذا تمت تلبية طلباتنا فسوف تتسارع العملية".
وقال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ بعد مراسم انضمام فنلندا يوم الثلاثاء، إن السويد أوفت أيضًا بجميع شروط الانضمام إلى معاهدة شمال الأطلسي. بدوره، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن محاربة الإرهاب شرط مهم لموافقة أنقرة على عضوية السويد في الناتو.
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