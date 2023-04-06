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https://sputnikarabic.ae/20230406/معلومات-عن-نظام-الدفاع-الصاروخي-الروسي-تور---إم-2-1075588351.html
معلومات عن نظام الدفاع الصاروخي الروسي "تور - إم 2"
معلومات عن نظام الدفاع الصاروخي الروسي "تور - إم 2"
تصنف "تور - إم 2" ضمن منظومات الدفاع الجوي قصيرة المدى، التي يمكنها تحقيق حماية فعالة للأهداف الحيوية والتشكيلات العسكرية أثناء الحركة. 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T07:12+0000
2023-04-06T07:12+0000
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وتمتلك صواريخ منظومات "تور – إم"، التي يتم إطلاقها عموديا، قدرة عالية على إصابة الأهداف المعادية، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ويمكن تركيب منظومات "تور – إم" الصاروخية على مركبات مجنزرة أو مركبات بإطارات، وتتميز بإمكانية حشدها للمهام القتالية في وقت قصير، إضافة القدرة على العمل ذاتيا في بعض الحالات.وتستطيع صواريخ "تور – إم" إسقاط العديد من الأهداف الجوية في نطاق تغطيتها وتشمل:ما هي المواصفات الفنية لمنظومة "تور – إم"؟ويمكن لمنظومات "تور – إم" القيام بمهام إسقاط أهدافها الجوية على ارتفاعات متوسطة ومنخفضة أو منخفضة جدا خلال بيئات قتال متشابكة وفي ظروف التشويش الإلكتروني للعدو.
https://sputnikarabic.ae/20230403/بعد-تدميرها-لقنبلة-أمريكية-ذكية-معلومات-عن-منظومة-بوك-الروسية-1075484364.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الأخبار, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الأخبار, أخبار العالم الآن

معلومات عن نظام الدفاع الصاروخي الروسي "تور - إم 2"

07:12 GMT 06.04.2023
© Sputnik . Vitaly Timkiv /  / الانتقال إلى بنك الصورمسابقة "تشيستويه نيبو" (السماء النظيفة) للجيش في ميدان "ييسك" التابع لمركز التدريب للدفاع العسكري المضاد للطائرات - منظومة الدفاع الجوي التكتيكية "تور-إم2"
مسابقة تشيستويه نيبو (السماء النظيفة) للجيش في ميدان ييسك التابع لمركز التدريب للدفاع العسكري المضاد للطائرات - منظومة الدفاع الجوي التكتيكية تور-إم2 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2023
© Sputnik . Vitaly Timkiv /
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تصنف "تور - إم 2" ضمن منظومات الدفاع الجوي قصيرة المدى، التي يمكنها تحقيق حماية فعالة للأهداف الحيوية والتشكيلات العسكرية أثناء الحركة.
وتمتلك صواريخ منظومات "تور – إم"، التي يتم إطلاقها عموديا، قدرة عالية على إصابة الأهداف المعادية، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
صواريخ نظام الدفاع الجوي بوك-إم2أ - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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3 أبريل, 17:39 GMT
ويمكن تركيب منظومات "تور – إم" الصاروخية على مركبات مجنزرة أو مركبات بإطارات، وتتميز بإمكانية حشدها للمهام القتالية في وقت قصير، إضافة القدرة على العمل ذاتيا في بعض الحالات.

وتستطيع صواريخ "تور – إم" إسقاط العديد من الأهداف الجوية في نطاق تغطيتها وتشمل:

الطائرات ثابتة الأجنحة.
المروحيات.
الطائرات المسيرة.
الصواريخ الموجهة.
القذائف الدقيقة بمختلف أنواعها.

ما هي المواصفات الفنية لمنظومة "تور – إم"؟

المدى: يبدأ من ألف متر حتى 15 ألف متر.
الارتفاع: يبدأ من 10 أمتار حتى 10 آلاف متر.
الاشتباك: يمكنه الاشتباك مع 4 أهداف جوية في وقت واحد.
ويمكن لمنظومات "تور – إم" القيام بمهام إسقاط أهدافها الجوية على ارتفاعات متوسطة ومنخفضة أو منخفضة جدا خلال بيئات قتال متشابكة وفي ظروف التشويش الإلكتروني للعدو.
© Sputnik13 معلومة عن صواريخ "بوك إم 2" الروسية
13 معلومة عن صواريخ بوك إم 2 الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2023
13 معلومة عن صواريخ "بوك إم 2" الروسية
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Артиллеристы вооруженных сил РФ подготавливают снаряды для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:55 GMT
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