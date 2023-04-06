https://sputnikarabic.ae/20230406/معلومات-عن-نظام-الدفاع-الصاروخي-الروسي-تور---إم-2-1075588351.html
معلومات عن نظام الدفاع الصاروخي الروسي "تور - إم 2"
معلومات عن نظام الدفاع الصاروخي الروسي "تور - إم 2"
تصنف "تور - إم 2" ضمن منظومات الدفاع الجوي قصيرة المدى، التي يمكنها تحقيق حماية فعالة للأهداف الحيوية والتشكيلات العسكرية أثناء الحركة. 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T07:12+0000
2023-04-06T07:12+0000
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وتمتلك صواريخ منظومات "تور – إم"، التي يتم إطلاقها عموديا، قدرة عالية على إصابة الأهداف المعادية، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ويمكن تركيب منظومات "تور – إم" الصاروخية على مركبات مجنزرة أو مركبات بإطارات، وتتميز بإمكانية حشدها للمهام القتالية في وقت قصير، إضافة القدرة على العمل ذاتيا في بعض الحالات.وتستطيع صواريخ "تور – إم" إسقاط العديد من الأهداف الجوية في نطاق تغطيتها وتشمل:ما هي المواصفات الفنية لمنظومة "تور – إم"؟ويمكن لمنظومات "تور – إم" القيام بمهام إسقاط أهدافها الجوية على ارتفاعات متوسطة ومنخفضة أو منخفضة جدا خلال بيئات قتال متشابكة وفي ظروف التشويش الإلكتروني للعدو.
https://sputnikarabic.ae/20230403/بعد-تدميرها-لقنبلة-أمريكية-ذكية-معلومات-عن-منظومة-بوك-الروسية-1075484364.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الأخبار, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الأخبار, أخبار العالم الآن
معلومات عن نظام الدفاع الصاروخي الروسي "تور - إم 2"
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تصنف "تور - إم 2" ضمن منظومات الدفاع الجوي قصيرة المدى، التي يمكنها تحقيق حماية فعالة للأهداف الحيوية والتشكيلات العسكرية أثناء الحركة.
وتمتلك صواريخ منظومات "تور – إم"، التي يتم إطلاقها عموديا، قدرة عالية على إصابة الأهداف المعادية، حسبما ذكر
موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
ويمكن تركيب منظومات "تور – إم" الصاروخية على مركبات مجنزرة أو مركبات بإطارات، وتتميز بإمكانية حشدها للمهام القتالية
في وقت قصير، إضافة القدرة على العمل ذاتيا في بعض الحالات.
وتستطيع صواريخ "تور – إم" إسقاط العديد من الأهداف الجوية في نطاق تغطيتها وتشمل:
القذائف الدقيقة بمختلف أنواعها.
ما هي المواصفات الفنية لمنظومة "تور – إم"؟
المدى: يبدأ من ألف متر حتى 15 ألف متر.
الارتفاع: يبدأ من 10 أمتار حتى 10 آلاف متر.
الاشتباك: يمكنه الاشتباك مع 4 أهداف جوية في وقت واحد.
ويمكن لمنظومات "تور – إم" القيام بمهام إسقاط أهدافها الجوية
على ارتفاعات متوسطة ومنخفضة أو منخفضة جدا خلال بيئات قتال متشابكة وفي ظروف التشويش الإلكتروني للعدو.