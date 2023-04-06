https://sputnikarabic.ae/20230406/مع-موافقة-موسكو--ما-أهمية-أن-تصبح-مصر-مركزا--للحبوب-الروسية؟-1075616125.html

مع موافقة موسكو.. ما أهمية أن تصبح مصر مركزا للحبوب الروسية؟

مع موافقة موسكو.. ما أهمية أن تصبح مصر مركزا للحبوب الروسية؟

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، إمكانية أن تصبح مصر مركزا للحبوب الروسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة أنها من أكبر المستوردين للقمح... 06.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-06T16:18+0000

2023-04-06T16:18+0000

2023-04-06T16:18+0000

راديو

مساحة حرة

أخبار مصر الآن

أخبار روسيا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/06/1075615969_0:0:1244:700_1920x0_80_0_0_a0216831d4c7d7bea23747a767373b1c.png

مع موافقة موسكو.. ما أهمية أن تصبح مصر مركزا للحبوب الروسية؟ مع موافقة موسكو.. ما أهمية أن تصبح مصر مركزا للحبوب الروسية؟

وأشار فيرشينين إلى أن جميع الشروط تنطبق على مصر، لتكون مركزا لتوريد مجمع الصناعات الزراعي الروسي، مشددا على أن الأمر يساهم في تنفيذ صفقة الحبوب والمساعدات المجانية للدول الفقيرة.يأتي هذا في ظل الاستعداد المصري لأن تكون البلاد مركزًا عالميا لتوريد وتخزين الحبوب، بما يسهم في مواجهة أزمة الغذاء العالمية.في هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي، محمد موسى، إن الدعوة لأن تكون مصر مركزا للحبوب تأتي من رغبة مصرية في ذلك.وشدد على أن الخطوة تساهم في تنفيذ الاستراتيجية الروسية ووصول الحبوب للدول الفقيرة، في الشرق الأوسط وأفريقيا وضمان وصول سلاسل الغذاء والحبوب.من جهته، أكد أستاذ الاقتصاد الزراعي، جمال صيام، أن مصر مؤهلة لأن تكون مركزا للحبوب من عدة طرق، أولها أنها تتوسط قارات العالم إضافة إلى قناة السويس التي تعتبر ممرا دوليا مهما.وبين أن مصر وروسيا سوف تستفيدان من المركز العالمي للحبوب في ظل حاجة المنطقة له والدول المستوردة للغذاء.من جانبها ترى الخبيرة الاقتصادية، سحر الدماطي، أن للخطوة انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المصري سواء على العائد المالي أو التجاري والاستثماري.وأوضحت أن الحبوب الروسية من أهم منتجات الغذاء الدولية ووجوده بشكل دائم في مصر يجعله متوفرا بشكل أيسر لكل العالم، خاصة المناطق المعتمدة عليه بشكل رئيسي، ويؤدي الهدف الرئيسي منه وهو وصوله إلى الدول الأكثر فقرا.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مساحة حرة, أخبار مصر الآن, أخبار روسيا اليوم, аудио