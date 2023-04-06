https://sputnikarabic.ae/20230406/مع-موافقة-موسكو--ما-أهمية-أن-تصبح-مصر-مركزا--للحبوب-الروسية؟-1075616125.html
مع موافقة موسكو.. ما أهمية أن تصبح مصر مركزا للحبوب الروسية؟
مع موافقة موسكو.. ما أهمية أن تصبح مصر مركزا للحبوب الروسية؟
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، إمكانية أن تصبح مصر مركزا للحبوب الروسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة أنها من أكبر المستوردين للقمح... 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T16:18+0000
2023-04-06T16:18+0000
2023-04-06T16:18+0000
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مع موافقة موسكو.. ما أهمية أن تصبح مصر مركزا للحبوب الروسية؟
مع موافقة موسكو.. ما أهمية أن تصبح مصر مركزا للحبوب الروسية؟
وأشار فيرشينين إلى أن جميع الشروط تنطبق على مصر، لتكون مركزا لتوريد مجمع الصناعات الزراعي الروسي، مشددا على أن الأمر يساهم في تنفيذ صفقة الحبوب والمساعدات المجانية للدول الفقيرة.يأتي هذا في ظل الاستعداد المصري لأن تكون البلاد مركزًا عالميا لتوريد وتخزين الحبوب، بما يسهم في مواجهة أزمة الغذاء العالمية.في هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي، محمد موسى، إن الدعوة لأن تكون مصر مركزا للحبوب تأتي من رغبة مصرية في ذلك.وشدد على أن الخطوة تساهم في تنفيذ الاستراتيجية الروسية ووصول الحبوب للدول الفقيرة، في الشرق الأوسط وأفريقيا وضمان وصول سلاسل الغذاء والحبوب.من جهته، أكد أستاذ الاقتصاد الزراعي، جمال صيام، أن مصر مؤهلة لأن تكون مركزا للحبوب من عدة طرق، أولها أنها تتوسط قارات العالم إضافة إلى قناة السويس التي تعتبر ممرا دوليا مهما.وبين أن مصر وروسيا سوف تستفيدان من المركز العالمي للحبوب في ظل حاجة المنطقة له والدول المستوردة للغذاء.من جانبها ترى الخبيرة الاقتصادية، سحر الدماطي، أن للخطوة انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المصري سواء على العائد المالي أو التجاري والاستثماري.وأوضحت أن الحبوب الروسية من أهم منتجات الغذاء الدولية ووجوده بشكل دائم في مصر يجعله متوفرا بشكل أيسر لكل العالم، خاصة المناطق المعتمدة عليه بشكل رئيسي، ويؤدي الهدف الرئيسي منه وهو وصوله إلى الدول الأكثر فقرا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مساحة حرة, أخبار مصر الآن, أخبار روسيا اليوم, аудио
مساحة حرة, أخبار مصر الآن, أخبار روسيا اليوم, аудио
مع موافقة موسكو.. ما أهمية أن تصبح مصر مركزا للحبوب الروسية؟
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أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، إمكانية أن تصبح مصر مركزا للحبوب الروسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة أنها من أكبر المستوردين للقمح ومصدره روسيا، نظرا لجودته وسعره.
وأشار فيرشينين إلى أن جميع الشروط تنطبق على مصر، لتكون مركزا لتوريد مجمع الصناعات الزراعي الروسي، مشددا على أن الأمر يساهم في تنفيذ صفقة الحبوب والمساعدات المجانية للدول الفقيرة.
يأتي هذا في ظل الاستعداد المصري لأن تكون البلاد مركزًا عالميا لتوريد وتخزين الحبوب، بما يسهم في مواجهة أزمة الغذاء العالمية.
في هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي، محمد موسى، إن الدعوة لأن تكون مصر مركزا للحبوب
تأتي من رغبة مصرية في ذلك.
وأوضح أن ذلك يأتي كون مصر بوابة أساسية في العالم العربي وبوابة لأفريقيا التي تحتاج القمح وإمكانيات لوجيستية، نظرا لخبرة البلد في التعاطي مع الحبوب، وامتلاكها منافذ بحرية أهمها قناة السويس وموانئ جاهزة لاستقبال الحبوب.
وشدد على أن الخطوة تساهم في تنفيذ الاستراتيجية الروسية ووصول الحبوب للدول الفقيرة
، في الشرق الأوسط وأفريقيا وضمان وصول سلاسل الغذاء والحبوب.
من جهته، أكد أستاذ الاقتصاد الزراعي، جمال صيام، أن مصر مؤهلة لأن تكون مركزا للحبوب من عدة طرق، أولها أنها تتوسط قارات العالم إضافة إلى قناة السويس التي تعتبر ممرا دوليا مهما.
وذكر أن مصر مستورد كبير للقمح والحبوب مما يجعلها مؤهلة بالكوادر والصوامع التي أنشأتها وحققت من خلالها طفرة في المخزون الاستراتيجي، الذي يمكن أن يتضاعف مع ضخ استثمارات أجنبية.
وبين أن مصر وروسيا سوف تستفيدان من المركز العالمي للحبوب في ظل حاجة المنطقة له والدول المستوردة للغذاء.
من جانبها ترى الخبيرة الاقتصادية، سحر الدماطي، أن للخطوة انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المصري سواء على العائد المالي أو التجاري والاستثماري.
وأوضحت أن الحبوب الروسية من أهم منتجات الغذاء الدولية ووجوده بشكل دائم في مصر يجعله متوفرا بشكل أيسر لكل العالم، خاصة المناطق المعتمدة عليه بشكل رئيسي، ويؤدي الهدف الرئيسي منه وهو وصوله إلى الدول الأكثر فقرا.