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مفتى لبنان: العدو الإسرائيلي يمارس إجراما في المسجد الأقصى
مفتى لبنان: العدو الإسرائيلي يمارس إجراما في المسجد الأقصى
قال الشيخ عبد اللطيف دريان، مفتي لبنان، إن بيانات التنديد والاستنكار لما يحدث في المسجد الأقصى لم تعد مجدية، مضيفا: "الاعتداء على المعتكفين هو "إرهاب موصوف". 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T12:57+0000
2023-04-06T12:57+0000
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ووجه دريان رسالة إلى المجتمع الدولي دعا فيها إلى اتخاذ إجراءات عملية لتنفيذ القرارات الدولية الخاصة بحماية حقوق الفلسطينيين ومقدساتهم، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الخميس.وقال مفتي لبنان: "يجب محاسبة كل معتد على المعتكفين والمرابطين في المسجد الأقصى حتى لا تتكرر الغطرسة والاعتداءات وانتهاك حقوق الإنسان من المغتصبين الإسرائيليين".وتابع: "العدو الإسرائيلي يمارس إجراما في المسجد الأقصى بصورة تتخطى جميع القيم الدينية والإنسانية"، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمثل استفزازا خطيرا.وأوضح عبد اللطيف دريان أن "ما يحدث يجعل مقاومة الفلسطينيين للاحتلال واجب، ندعو المصلين والمرابطين في المسجد الأقصى إلى الصمود".وتابع: "يجب على الشعوب العربية والإسلامية والشعوب الحرة الصديقة دعم الشعب الفلسطيني للحفاظ على حقوقه ومقدساته".
https://sputnikarabic.ae/20230406/جامعة-الدول-العربية-تقول-إنها-لا-تصدق-تصريح-نتنياهو-بشأن-اقتحام-المسجد-الأقصى-1075596816.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن, أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن, أخبار فلسطين اليوم

مفتى لبنان: العدو الإسرائيلي يمارس إجراما في المسجد الأقصى

12:57 GMT 06.04.2023
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLIاقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والمعتكفين
اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والمعتكفين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2023
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
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قال الشيخ عبد اللطيف دريان، مفتي لبنان، إن بيانات التنديد والاستنكار لما يحدث في المسجد الأقصى لم تعد مجدية، مضيفا: "الاعتداء على المعتكفين هو "إرهاب موصوف".
ووجه دريان رسالة إلى المجتمع الدولي دعا فيها إلى اتخاذ إجراءات عملية لتنفيذ القرارات الدولية الخاصة بحماية حقوق الفلسطينيين ومقدساتهم، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الخميس.
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وقال مفتي لبنان: "يجب محاسبة كل معتد على المعتكفين والمرابطين في المسجد الأقصى حتى لا تتكرر الغطرسة والاعتداءات وانتهاك حقوق الإنسان من المغتصبين الإسرائيليين".
وتابع: "العدو الإسرائيلي يمارس إجراما في المسجد الأقصى بصورة تتخطى جميع القيم الدينية والإنسانية"، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمثل استفزازا خطيرا.
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وأوضح عبد اللطيف دريان أن "ما يحدث يجعل مقاومة الفلسطينيين للاحتلال واجب، ندعو المصلين والمرابطين في المسجد الأقصى إلى الصمود".
وتابع: "يجب على الشعوب العربية والإسلامية والشعوب الحرة الصديقة دعم الشعب الفلسطيني للحفاظ على حقوقه ومقدساته".
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