https://sputnikarabic.ae/20230406/مفتى-لبنان-العدو-الإسرائيلي-يمارس-إجراما-في-المسجد-الأقصى-1075603677.html
مفتى لبنان: العدو الإسرائيلي يمارس إجراما في المسجد الأقصى
مفتى لبنان: العدو الإسرائيلي يمارس إجراما في المسجد الأقصى
قال الشيخ عبد اللطيف دريان، مفتي لبنان، إن بيانات التنديد والاستنكار لما يحدث في المسجد الأقصى لم تعد مجدية، مضيفا: "الاعتداء على المعتكفين هو "إرهاب موصوف". 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T12:57+0000
2023-04-06T12:57+0000
2023-04-06T12:57+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
لبنان
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
آخر أخبار القدس الأن
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/05/1075544096_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fffb23ae13ea53b5ed0f08f69b02bbd7.jpg
ووجه دريان رسالة إلى المجتمع الدولي دعا فيها إلى اتخاذ إجراءات عملية لتنفيذ القرارات الدولية الخاصة بحماية حقوق الفلسطينيين ومقدساتهم، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الخميس.وقال مفتي لبنان: "يجب محاسبة كل معتد على المعتكفين والمرابطين في المسجد الأقصى حتى لا تتكرر الغطرسة والاعتداءات وانتهاك حقوق الإنسان من المغتصبين الإسرائيليين".وتابع: "العدو الإسرائيلي يمارس إجراما في المسجد الأقصى بصورة تتخطى جميع القيم الدينية والإنسانية"، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمثل استفزازا خطيرا.وأوضح عبد اللطيف دريان أن "ما يحدث يجعل مقاومة الفلسطينيين للاحتلال واجب، ندعو المصلين والمرابطين في المسجد الأقصى إلى الصمود".وتابع: "يجب على الشعوب العربية والإسلامية والشعوب الحرة الصديقة دعم الشعب الفلسطيني للحفاظ على حقوقه ومقدساته".
https://sputnikarabic.ae/20230406/جامعة-الدول-العربية-تقول-إنها-لا-تصدق-تصريح-نتنياهو-بشأن-اقتحام-المسجد-الأقصى-1075596816.html
https://sputnikarabic.ae/20230406/إصابات-في-مواجهات-شرق-غزة-ومسيرات-غاضبة-تجوب-القطاع-نصرةً-للمسجد-الأقصى-1075593654.html
لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/05/1075544096_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b4ce6f6e81de0803278d349af5e7ac37.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم الآن, لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن, أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن, أخبار فلسطين اليوم
مفتى لبنان: العدو الإسرائيلي يمارس إجراما في المسجد الأقصى
تابعنا عبر
قال الشيخ عبد اللطيف دريان، مفتي لبنان، إن بيانات التنديد والاستنكار لما يحدث في المسجد الأقصى لم تعد مجدية، مضيفا: "الاعتداء على المعتكفين هو "إرهاب موصوف".
ووجه دريان رسالة إلى المجتمع الدولي دعا فيها إلى اتخاذ إجراءات عملية لتنفيذ القرارات الدولية الخاصة بحماية حقوق الفلسطينيين ومقدساتهم، حسبما ذكرت
الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الخميس.
وقال مفتي لبنان: "يجب محاسبة كل معتد على المعتكفين والمرابطين في المسجد الأقصى
حتى لا تتكرر الغطرسة والاعتداءات وانتهاك حقوق الإنسان من المغتصبين الإسرائيليين".
وتابع: "العدو الإسرائيلي
يمارس إجراما في المسجد الأقصى بصورة تتخطى جميع القيم الدينية والإنسانية"، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمثل استفزازا خطيرا.
وأوضح عبد اللطيف دريان أن "ما يحدث يجعل مقاومة الفلسطينيين للاحتلال واجب، ندعو المصلين والمرابطين في المسجد الأقصى إلى الصمود".
وتابع: "يجب على الشعوب العربية
والإسلامية والشعوب الحرة الصديقة دعم الشعب الفلسطيني للحفاظ على حقوقه ومقدساته".