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https://sputnikarabic.ae/20230406/ملايين-أطنان-الغذاء-في-النفايات-ترشيد-الاستهلاك-الغذائي-في-شهر-رمضان-الفضيل--1075607071.html
ملايين أطنان الغذاء في النفايات... ترشيد الاستهلاك الغذائي في شهر رمضان الفضيل
ملايين أطنان الغذاء في النفايات... ترشيد الاستهلاك الغذائي في شهر رمضان الفضيل
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع: ترشيد الاستهلاك الغذائي في شهر رمضان الكريم، وفاة الفنان المسرحي المغربي أحمد جواد، مسلسلات رمضانية... 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T13:39+0000
2023-04-06T13:39+0000
راديو
صدى الحياة
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ملايين أطنان الغذاء في النفايات... ترشيد الاستهلاك الغذائي في شهر رمضان الفضيل
ملايين أطنان الغذاء في النفايات... ترشيد الاستهلاك الغذائي في شهر رمضان الفضيل
طبقا لإحصائيات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) يهدر العالم سنويا ثلث الأغذية التي ينتجها، أي قرابة 1.3 مليار طن. وفي ظل الأزمة العالمية للغذاء يتوجب على كل الأفراد تحمل مسؤولية عدم هدر الطعام ورميه في النفايات وشعوب أخرى تموت جوعا وعطشا لعدم توفرها على الغذاء اللازم للحياة.حول هذا الموضوع، قال الخبير البيئي والباحث في الشؤون الإقليمية وقضايا المناخ، الأستاذ إدريس أحميد لـ"صدى الحياة":وأشار الأستاذ أحميد إلى أن تكريس ثقافة ترشيد الاستهلاك في المجتمعات العربية يتطلب جهودا مكثقة من وسائل الإعلام والبرامج التوعوية بمدى ضرورة الالتزام بعدم رمي الطعام في النفايات واستهلاك القدر الكافي فقط.وقال لـ "صدى الحياة:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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صدى الحياة, аудио
صدى الحياة, аудио

ملايين أطنان الغذاء في النفايات... ترشيد الاستهلاك الغذائي في شهر رمضان الفضيل

13:39 GMT 06.04.2023
راديو
ملايين أطنان الغذاء في النفايات... ترشيد الاستهلاك الغذائي في شهر رمضان الفضيل
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فرح القادري
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عماد الطفيلي
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تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع: ترشيد الاستهلاك الغذائي في شهر رمضان الكريم، وفاة الفنان المسرحي المغربي أحمد جواد، مسلسلات رمضانية تحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، مضيفتان تتهمان سعد الحريري بالاعتداء عليهما، دراسة علمية عن علاقة الجري باكرا بحماية الجسم من الوفاة المبكرة.
طبقا لإحصائيات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) يهدر العالم سنويا ثلث الأغذية التي ينتجها، أي قرابة 1.3 مليار طن. وفي ظل الأزمة العالمية للغذاء يتوجب على كل الأفراد تحمل مسؤولية عدم هدر الطعام ورميه في النفايات وشعوب أخرى تموت جوعا وعطشا لعدم توفرها على الغذاء اللازم للحياة.
حول هذا الموضوع، قال الخبير البيئي والباحث في الشؤون الإقليمية وقضايا المناخ، الأستاذ إدريس أحميد لـ"صدى الحياة":

"إنّ الغذاء شيء أساسي للكائنات الحية ومهم جدا لبناء جسم الإنسان واستمرارية الحياة، وبات اليوم يدخل في السياسة ومختلف مناحي الحياة، وهناك منظمات مختصة بالأغذية لإنقاذ البشرية والكائنات الحية من مخاطر المجاعة والأمراض ونقص الغذاء، وبالتالي هدر كميات كبيرة منه ستسبب مشكلات كثيرة في البيئة والمناخ والطبيعة، وعلى هذا وجب على الأفراد والأسر والمجتمع ككل والحكومات أن يعوا مدى أهمية الحفاظ على الغذاء".

وأشار الأستاذ أحميد إلى أن تكريس ثقافة ترشيد الاستهلاك في المجتمعات العربية يتطلب جهودا مكثقة من وسائل الإعلام والبرامج التوعوية بمدى ضرورة الالتزام بعدم رمي الطعام في النفايات واستهلاك القدر الكافي فقط.
وقال لـ "صدى الحياة:
"نحن المجتمعات العربية لا تزال بعيدة عن الوعي بأهمية الغطاء والحفاظ عليه، وفي ثقافتها يعتمدون على ثقافة كثرة الطبخ واستهلاك الكثير من الزيوت واللحوم والخضروات والأرز، ونجد المائدة عامرة بالمأكولات وفي النهاية للأسف الشديد يرمى للقمامة، في الوقت الذي نجد فيه شعوب تعاني من الجوع والفقر والمجاعة، وهذا أمر يتناقض مع قيم التعاون والتضحية والإيثار والتكافل الاجتماعي".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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