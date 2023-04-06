https://sputnikarabic.ae/20230406/ميدفيدتشوك-الديمقراطية-الأوكرانية-تزحف-إلى-أمريكا-وتدمرها-1075598478.html
ميدفيدتشوك: "الديمقراطية" الأوكرانية تزحف إلى أمريكا وتدمرها
ميدفيدتشوك: "الديمقراطية" الأوكرانية تزحف إلى أمريكا وتدمرها
وصف رئيس المجلس السياسي لمنصة المعارضة "من أجل الحياة" في أوكرانيا، فيكتور ميدفيدتشوك، أن "الديمقراطية الأوكرانية" تزحف إلى أمريكا وتدمرها. 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T10:57+0000
2023-04-06T10:57+0000
2023-04-06T10:57+0000
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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تحدث ميدفيدتشوك عن الأحداث الأخيرة في الولايات المتحدة الممثلة باضطهاد الرئيس السابق دونالد ترامب والتي بدأت تتكشف بحسب السيناريو الأوكراني.قائلا: "أحكم بنفسك: تعلن السلطات الأمريكية أنها مستعدة لتمويل الحرب في شرق أوروبا إلى الأبد وإلى ما لا نهاية. بطبيعة الحال، لدى الشعب الأمريكي تساؤلات حول سبب احتياج البلاد لهذه الحرب، ولماذا لا نهاية لها، وأين تذهب ضرائب الناخبين في الواقع الناخب الأمريكي غير معني بتمويل حرب على الجانب الآخر من الكرة الأرضية، لأنه يرى مشاكل خطيرة في بلاده".وكتب ميدفيدتشوك على قناة "دروغايا أوكرانيا" في "تلغرام"، أنه على هذه الخلفية، تصبح سياسة السلام جذابة للناخبين الأمريكيين ومحكوم عليها بالنصر السريع.ودعى ميدفيدتشوك لمشاهدة ما يحدث الآن، حيث تتعرض العدالة للانتهاك سياسيا، ويتم إعلان جندي حفظ السلام كمجرم بدون قاعدة أدلة جادة فقط بسبب النزوات السياسية، كل هذا تم بالفعل في أوكرانيا.وأضاف "كل هذا تم القيام به بالفعل في أوكرانيا. أولا، نتهم السياسيين الذين يدافعون عن السلام بارتكاب جرائم غير موجودة. ولكن كما تظهر التجربة الأوكرانية ، من المستحيل التوقف".كل هذا، كما يعتقد ميدفيدتشوك، يوحي بأن "الديموقراطية" الأوكرانية المتبجحة، التي فرضتها الولايات المتحدة على أوكرانيا، زحفت إلى أمريكا وستدمر مؤسسات الدولة في هذا البلد"، وهو ما حذر الرئيس السابق للبيت الأبيض ترامب. في الآونة الأخيرة.وخلص السياسي إلى القول: "وهنا من المستحيل الاختلاف معه، لأن أوكرانيا في الجحيم بالفعل وتجذب الولايات المتحدة إلى هناك". وذكرت إذاعة سبوتنيك في وقت سابق أن ميدفيدتشوك دعا الأوكرانيين إلى الاتحاد وإظهار زيلينسكي أن هناك "أوكرانيا أخرى".
https://sputnikarabic.ae/20230208/ميدفيدشوك-يتوقع-تضارب-المصالح-بين-الولايات-المتحدة-والاتحاد-الأوروبي-بشأن-أوكرانيا-1073248429.html
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أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
ميدفيدتشوك: "الديمقراطية" الأوكرانية تزحف إلى أمريكا وتدمرها
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وصف رئيس المجلس السياسي لمنصة المعارضة "من أجل الحياة" في أوكرانيا، فيكتور ميدفيدتشوك، أن "الديمقراطية الأوكرانية" تزحف إلى أمريكا وتدمرها.
تحدث ميدفيدتشوك عن الأحداث الأخيرة في الولايات المتحدة الممثلة باضطهاد الرئيس السابق دونالد ترامب والتي بدأت تتكشف بحسب السيناريو الأوكراني.
قائلا: "أحكم بنفسك: تعلن السلطات الأمريكية أنها مستعدة لتمويل الحرب في شرق أوروبا إلى الأبد وإلى ما لا نهاية. بطبيعة الحال، لدى الشعب الأمريكي تساؤلات حول سبب احتياج البلاد لهذه الحرب، ولماذا لا نهاية لها، وأين تذهب ضرائب الناخبين في الواقع الناخب الأمريكي غير معني بتمويل حرب على الجانب الآخر من الكرة الأرضية، لأنه يرى مشاكل خطيرة في بلاده".
وكتب ميدفيدتشوك على قناة "دروغايا أوكرانيا"
في "تلغرام"، أنه على هذه الخلفية، تصبح سياسة السلام جذابة للناخبين الأمريكيين ومحكوم عليها بالنصر السريع.
ودعى ميدفيدتشوك لمشاهدة ما يحدث الآن، حيث تتعرض العدالة للانتهاك سياسيا، ويتم إعلان جندي حفظ السلام كمجرم بدون قاعدة أدلة جادة فقط بسبب النزوات السياسية، كل هذا تم بالفعل في أوكرانيا.
وأضاف "كل هذا تم القيام به بالفعل في أوكرانيا. أولا، نتهم السياسيين الذين يدافعون عن السلام بارتكاب جرائم غير موجودة. ولكن كما تظهر التجربة الأوكرانية ، من المستحيل التوقف".
كل هذا، كما يعتقد ميدفيدتشوك، يوحي بأن "الديموقراطية" الأوكرانية المتبجحة، التي فرضتها الولايات المتحدة على أوكرانيا، زحفت إلى أمريكا وستدمر مؤسسات الدولة في هذا البلد"، وهو ما حذر الرئيس السابق للبيت الأبيض ترامب. في الآونة الأخيرة.
وخلص السياسي إلى القول: "وهنا من المستحيل الاختلاف معه، لأن أوكرانيا في الجحيم بالفعل وتجذب الولايات المتحدة إلى هناك". وذكرت إذاعة سبوتنيك في وقت سابق أن ميدفيدتشوك دعا الأوكرانيين إلى الاتحاد وإظهار زيلينسكي أن هناك "أوكرانيا أخرى".