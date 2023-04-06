https://sputnikarabic.ae/20230406/نتنياهو-سنضرب-أعداءنا-بقوة-ولا-نسعى-لتغيير-الوضع-القائم-في-القدس-1075621446.html

نتنياهو: سنضرب أعداءنا بقوة ولا نسعى لتغيير الوضع القائم في القدس

نتنياهو: سنضرب أعداءنا بقوة ولا نسعى لتغيير الوضع القائم في القدس

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إنه ليس لديه "رغبة في تغيير الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس". 06.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-06T19:43+0000

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جاء ذلك في كلمة عقب اجتماع أمني مصغر في أعقاب سقوط عشرات الصواريخ من جنوب لبنان على الأراضي الإسرائيلية.واضاف نتنياهو "الخلاف الداخلي الدائر في إسرائيل لن يمنعنا من مواجهة أعدائنا على كل الجبهات".وتابع "سنضرب أعداءنا وسيدفعون ثمن كل عمل عدواني"، مشيرا إلى أنه "ليس لدينا رغبة في تغيير الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس".ودعا نتنياهو إلى "تهدئة التوتر"، لكنه قال في نفس الوقت "إنهم سيتصرفون بحزم ضد المتطرفين الذين يستخدمون العنف"، وفق تعبيره.وقصفت إسرائيل مواقع في جنوب لبنان، في وقت سابق، الخميس، بعد إطلاق عشرات القذائف الصاروخية من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل، ما رفع حدة التوتر في المنطقة الحدودية إلى أعلى مستوياته منذ 2006.وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه "تم رصد إطلاق 34 صاروخاً من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل"، مشيراً إلى اعتراض 25 منها من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 قذائف في الأراضي الإسرائيلية.والتصعيد الحدودي هو الأكبر منذ عام 2006 حين أدت مواجهة كبرى بين إسرائيل و"حزب الله" إلى سقوط أكثر من 1200 ضحية من الجانب اللبناني، معظمهم من المدنيين، و160 شخصا من الجانب الإسرائيلي، معظمهم من الجنود.

https://sputnikarabic.ae/20230406/بعد-القصف-المتبادل-ماذا-يعني-دخول-لبنان-على-خط-المواجهة-مع-إسرائيل-1075618026.html

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