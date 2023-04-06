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نتنياهو يرأس اجتماعا أمنيا رفيع المستوى لمتابعة التطورات على الحدود مع لبنان
نتنياهو يرأس اجتماعا أمنيا رفيع المستوى لمتابعة التطورات على الحدود مع لبنان
أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سعقد اجتماع أمني عالي المستوى برئاسة نتنياهو لمتابعة التطورات بعد القصف من لبنان. 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T12:43+0000
2023-04-06T12:57+0000
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وبحسب مكتب نتنياهو فإن الاجتماع "لمتابعة التطورات واتخاذ قرارات حازمة".وأكد المكتب أنه "يجري إطلاع نتنياهو على الأحداث الأمنية وسيقيم الوضع مع رؤساء المؤسسة الأمنية".وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، تفعيل صافرات الإنذار في عدة مناطق شمالي إسرائيل، بعد إطلاق عدة قذائف صاروخية من الأراضي اللبنانيةوقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من لبنان باتجاه إسرائيل وتم اعتراضها بنجاح من قبل الدفاعات الجوية".
https://sputnikarabic.ae/20230406/الجيش-الإسرائيلي-صافرات-الإنذار-تدوي-شمال-إسرائيل-بعد-إطلاق-قذائف-صاروخية-من-لبنان-1075602068.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

نتنياهو يرأس اجتماعا أمنيا رفيع المستوى لمتابعة التطورات على الحدود مع لبنان

12:43 GMT 06.04.2023 (تم التحديث: 12:57 GMT 06.04.2023)
© AFP 2023 / ABIR SULTANرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2023
© AFP 2023 / ABIR SULTAN
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أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سعقد اجتماع أمني عالي المستوى برئاسة نتنياهو لمتابعة التطورات بعد القصف من لبنان.
وبحسب مكتب نتنياهو فإن الاجتماع "لمتابعة التطورات واتخاذ قرارات حازمة".
وأكد المكتب أنه "يجري إطلاع نتنياهو على الأحداث الأمنية وسيقيم الوضع مع رؤساء المؤسسة الأمنية".
الجيش الإسرائيلي ينسف منزل فلسطيني في الخليل ويشرع في حملة اعتقالات - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2023
الجيش الإسرائيلي: صافرات الإنذار تدوي شمال إسرائيل بعد إطلاق قذائف صاروخية من لبنان
12:23 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، تفعيل صافرات الإنذار في عدة مناطق شمالي إسرائيل، بعد إطلاق عدة قذائف صاروخية من الأراضي اللبنانية
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من لبنان باتجاه إسرائيل وتم اعتراضها بنجاح من قبل الدفاعات الجوية".
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