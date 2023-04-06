https://sputnikarabic.ae/20230406/هل-أصبح-انهيار-البترودولار-وشيكا-تقرير-يكشف-عن-عصر-نقدي-جديد-1075594627.html

"هل أصبح انهيار البترودولار وشيكا"... تقرير يكشف عن عصر نقدي جديد

"هل أصبح انهيار البترودولار وشيكا"... تقرير يكشف عن عصر نقدي جديد

سمح الاحتياطي الكبير للذهب في الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية بأن تقوم واشنطن بإعادة بناء نظام النقد العالمي وجعله يستند على الدولار بشكل... 06.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-06T10:28+0000

2023-04-06T10:28+0000

2023-04-06T10:45+0000

اقتصاد

سعر الدولار اليوم

العالم

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ربط النظام الجديد، الذي تم إنشاؤه في مؤتمر "بريتون وودز" عام 1944، عملات كل دولة في العالم تقريبا بالدولار الأمريكي من خلال سعر صرف ثابت، كما ربط الدولار الأمريكي بالذهب بسعر ثابت قدره 35 دولارا للأونصة، وهو ما شجع البنوك حول العالم على اعتماد الدولار في احتياطياتها.حقبة ربط الدولار بالذهبجعل نظام "بريتون وودز" الدولار الأمريكي العملة الاحتياطية الأولى في العالم، وأجبرت الدول الأخرى على تخزين الدولارات للتجارة الدولية أو استبدالها مع حكومة الولايات المتحدة بالذهب بالسعر المحدد.اليوم الذي فاجأت فيه واشنطن العالم.. قطع ارتباط الدولار بالذهبأدى الإنفاق الجامح على الحرب والرعاية الاجتماعية إلى قيام الحكومة الأمريكية بطباعة دولارات أكثر مما يمكن أن تدعمه بالذهب وبالسعر الموضوع له، بحسب تقرير نشر على موقع "internationalman".وليلة الأحد، بتاريخ 15 أغسطس/آب من عام 1971 ، قطع الرئيس الأمريكي نيكسون بث جميع البرامج التلفزيونية المقررة وأصدر إعلانًا مفاجئًا للشعب الأمريكي والعالم، معلنا نهاية أحادية الجانب لنظام "بريتون وودز" وقطع آخر ارتباط للدولار بالذهب.أمريكا تبتكر "البترودولار" للخروج من مأزقهاكان لانتهاء دعم الذهب للدولار عواقب جيوسياسية كبيرة، والأهم من ذلك، أنه قضى على السبب الرئيسي الذي جعل الدول تخزن كميات كبيرة من الدولارات الأمريكية وتستخدم الدولار الأمريكي في التجارة الدولية ونتيجة لذلك، بدأت الدول المنتجة للنفط في المطالبة بمدفوعات الذهب بدلا من خفض قيمة الدولار بشكل سريع.وقامت واشنطن بإعادة تدوير مئات المليارات من الدولارات الأمريكية من عائدات النفط السنوية وتحويلها إلى سندات الخزانة الأمريكية، الأمر الذي أتاح لها إصدار المزيد من الديون وتمويل عجز الميزانية الذي لم يكن من الممكن تخيله في السابق، لكن هذه الإجراءات تسببت أيضا بمشكلات كبيرة على رأسها الأزمات المالية العالمية.لكن هذه الطريقة جهلت الدول تستمر أيضا باستخدام الدولار، ومنحه المزيد من الوقت، ليحافظ على المكانة الفريدة له كأكبر عملة احتياطي في العالم.لماذا تم اختيار النفط؟النفط هو أكبر سوق للسلع الأساسية وأكثرها استراتيجية في العالم، قيمة الإنتاج السنوي لسوق النفط أكبر بعشر مرات من سوق الذهب.وبحسب التقرير فإن كل بلد يحتاج إلى النفط، وإذا احتاجت الدول الأجنبية إلى دولارات أمريكية لشراء النفط، فإن لديها سببًا مقنعًا للاحتفاظ بالدولار الأمريكي حتى لو لم تكن مدعومة بوعد باستردادها بالذهب، فعلى سبيل المثال إذا أرادت فرنسا شراء النفط من أي دولة نفطية، فعليها شراء الدولار الأمريكي من سوق الصرف الأجنبي لدفع ثمن النفط أولا.نظرا لأن سوق النفط ضخم، فإنه يعمل كمعيار للتجارة الدولية، فإذا كانت الدول الأجنبية تستخدم الدولار بالفعل في النفط، فمن الأسهل استخدام الدولار في التجارة الدولية الأخرى.ساعد نظام البترودولار في إنشاء سوق أعمق وأكثر سيولة للدولار وسندات الخزانة الأمريكية، كما أنها ساعدت الولايات المتحدة على إبقاء أسعار الفائدة أقل مما كانت ستصبح لولا ذلك، مما سمح للحكومة الأمريكية بتمويل عجز هائل ما كان لولا ذلك أن يكون قادرًا على ذلك.الجيش الأمريكي يحمي الدولار وليس الاقتصادلكن الأمر ييدو مختلفا بظهور قوى نووية عظمى مثل روسيا والصين اللتان تتحديان الدولار، حيث لن تدخل الولايات المتحدة في صراع عسكري مباشر مع هاتين القوتين على الرغم من اتخاذهم خطوة بالتخلي عن "البترو دولار".العقوبات الأمريكية تسرع انهيار نظام البترو دولارتحدث التقرير عن العقوبات التي فرضت على روسيا بعد عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث فرضت الولايات المتحدة عقوبات شرسة ضد روسيا وصفها مسؤول سابق في الخزانة الامريكية بمثابة "حرب نووية مالية وأكبر حدث للعقوبات في التاريخ".حقبة فقدان الثقة وفك الارتباط بالدولارفرضت واشنطن عقوبات على احتياطات البنك المركزي الروسي، لكن هذا الإجراء أظهر للعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على الاستيلاء على احتياطيات الدولار للدول الأخرى ذات السيادة، وهو الأمر الذي جعل العديد من الدول تعيد النظر بهذا الارتباط وتحاول إيجاد بدائل له.وأشار التقرير إلى أن روسيا هي أكبر منتج للطاقة والصين هي أكبر مستورد للطاقة، وروسيا تعتبر من أكبر الموردين للنفط إلى الصين.والآن بعد أن حظرت الولايات المتحدة روسيا من نظام الدولار، هناك حاجة ملحة لنظام موثوق به قادر على التعامل مع مبيعات نفط تقدر بمئات المليارات من الدولارات خارج الدولار والنظام المالي الأمريكي.وخلص المقال، أن الدول المنتجة للنفط أمام خيارين:واختتم كاتب المقال قائلا: "على الرغم من أن معظم الناس لم يدركوا ذلك بعد، إلا أننا في نهاية نظام البترودولار على أعتاب عصر نقدي جديد".

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