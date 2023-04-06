https://sputnikarabic.ae/20230406/هنية-يحذر-إسرائيل-من-التمادي-في-عدوانها-على-المسجد-الأقصى-1075620751.html

هنية يحذر إسرائيل من التمادي في عدوانها على المسجد الأقصى

هنية يحذر إسرائيل من التمادي في عدوانها على المسجد الأقصى

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، إن "الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام العدوان... 06.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-06T19:20+0000

2023-04-06T19:20+0000

2023-04-06T19:37+0000

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جاء ذلك في بيان صدر عن حركة "حماس"، عقب اجتماع هنية مع الأمناء العامين لفصائل المقاومة الفلسطينية في بيروت.وأضاف هنية "ندين العدوان الصهيوني المتواصل على المسجد الأقصى، ونعتبره جريمة غير مسبوقة وعدوانا على أمتنا الإسلامية ومقدساتها".وحمّل هنية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عما يجري من عدوان على المسجد الأقصى، لافتا إلى أن "الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذا العدوان الغاشم".ودعا المجتمع الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية إلى تحمل مسؤولياتهم والتحرك العاجل لإنقاذ القدس من التهويد والدفاع عن المسجد الأقصى.كما شدد على مواصلة طريق المقاومة والدفاع عن المسجد الأقصى بكل الوسائل المتاحة، مؤكدا أنه لن يسمح لإسرائيل تنفيذ مخططاتها في تهويد القدس وتقسيم المسجد الأقصى.وفي وقت سابق اليوم، حملت إسرائيل، حركة "حماس" المسؤولية عن إطلاق القذائف الصاروخية، من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، اليوم، رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية تجاه الأراضي الإسرائيلية، حيث تم اعتراض 25 منها من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 قذائف داخل إسرائيل.ويرأس رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، اجتماعا أمنيا رفيع المستوى، لمتابعة التطورات، وتقييم الوضع في شمال إسرائيل.ويأتي هذا التصعيد، في أعقاب الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى، قبل يومين، بعدما اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد، واعتدت على المصلين، الذين حاولت طردهم بقوة السلاح.وعقب هذه الأحداث، أطلق فلسطينيون 10 قذائف صاروخية من قطاع غزة، صوب المدن والبلدات الإسرائيلية في غلاف غزة.وردا على ذلك، قصفت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية، عدة مواقع للفصائل الفلسطينية، في جنوب ووسط قطاع غزة؛ دون وقوع إصابات.

https://sputnikarabic.ae/20230406/الجيش-الإسرائيلي-يحمل-حركة-حماس-مسؤولية-إطلاق-الصواريخ-من-لبنان-1075617638.html

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حركة حماس, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, لبنان, العالم العربي, الأخبار