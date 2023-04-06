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https://sputnikarabic.ae/20230406/هيئة-البث-الإسرائيلي-التقديرات-تشير-إلى-أن-عناصر-حماس-في-لبنان-تقف-وراء-القصف-الصاروخي-1075606491.html
هيئة البث الإسرائيلي: التقديرات تشير إلى أن عناصر "حماس" في لبنان تقف وراء القصف الصاروخي
هيئة البث الإسرائيلي: التقديرات تشير إلى أن عناصر "حماس" في لبنان تقف وراء القصف الصاروخي
أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن التقديرات تشير إلى أن حركة المقاومة "حماس" في لبنان هي من تقف وراء القصف الصاروخي باتجاه شمالي البلاد. 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T13:31+0000
2023-04-06T13:31+0000
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ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ باتجاه شمالي البلاد.وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن "معظم الصواريخ التي أطلقت من لبنان على الجليل الغربي من طرازي كاتيوشا وغراد".وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، تفعيل صافرات الإنذار في عدة مناطق شمالي إسرائيل، بعد إطلاق عدة قذائف صاروخية من الأراضي اللبنانية.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من لبنان باتجاه إسرائيل وتم اعتراضها بنجاح من قبل الدفاعات الجوية".
https://sputnikarabic.ae/20230406/الجيش-الإسرائيلي-يقصف-أطراف-بلدة-القليلة-جنوب-لبنان-ردا-على-إطلاق-صواريخ-باتجاه-الجليل-1075602587.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, العالم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, العالم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار العالم الآن

هيئة البث الإسرائيلي: التقديرات تشير إلى أن عناصر "حماس" في لبنان تقف وراء القصف الصاروخي

13:31 GMT 06.04.2023
© AP Photo / Tsafrir Abayovمنظومة القبة الحديدية الإسرائيلية
منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2023
© AP Photo / Tsafrir Abayov
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أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن التقديرات تشير إلى أن حركة المقاومة "حماس" في لبنان هي من تقف وراء القصف الصاروخي باتجاه شمالي البلاد.
ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ باتجاه شمالي البلاد.
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن "معظم الصواريخ التي أطلقت من لبنان على الجليل الغربي من طرازي كاتيوشا وغراد".
الحدود بين لبنان وإسرائيل - وصول الجيش الإسرائيلي والوحدات العسكرية إلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية، 27 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2023
الجيش الإسرائيلي يقصف أطراف بلدة القليلة جنوب لبنان ردا على إطلاق صواريخ باتجاه الجليل
12:29 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، تفعيل صافرات الإنذار في عدة مناطق شمالي إسرائيل، بعد إطلاق عدة قذائف صاروخية من الأراضي اللبنانية.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من لبنان باتجاه إسرائيل وتم اعتراضها بنجاح من قبل الدفاعات الجوية".
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